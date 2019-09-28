Футбол
Волга-Медиа«Ротор» забил три гола в начале матча с «СКА-Хабаровск»
Игра началась с активных атак волгоградцев. Счет открыл на 11 минуте Денис Ткачук. Уже через две минуты мяч в ворота соперника отправил Игорь Горбунов.
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«Ротор» — «СКА-Хабаровск». Прогноз (к. 1.97) и ставки на матч ФНЛ 29 сентября 2019 года
LiveSport.ruвчера в 00:44
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 12:23, Вашингтон
Финансы
На рынке ипотечного кредитования началась стагнация
Рост ипотечных займов, выданных населению, замедлился в 2019 году, и эксперты бюро прогнозируют стагнацию всего сегмента ипотечного кредитования в будущем году.
REGNUM вчера в 21:49
Общество
Рената Литвинова вышла на подиум показа Balenciaga в Париже
Рената Литвинова вышла на подиум весенне-летнего шоу Balenciaga в Париже, поддержав своего друга — креативного директора бренда — Демну Гвасалия.
Собака.ru 07:25
Энергетика
«Нафтогаз» предупредил об угрозе срыва отопительного сезона на Украине
В сентябре президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству, Раде и силовикам обеспечить подготовку к отопительному сезону.
РИА Новости вчера в 02:29
Шоу-бизнес
Лазарев впервые рассказал о рождении дочери
Российский певец Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери, которое он держал в тайне.
Известия 12:15
Футбол
«Спартак» проиграл «Оренбургу» в матче РПЛ
Московский "Спартак" проиграл "Оренбургу" в матче 11-го тура чемпионата России по футболу и потерпел четвертое поражение подряд в данном турнире.
РИА Новости 11:33
Общество
МВД заявило о 20 тыс. участников митинга в Москве
В согласованном митинге в поддержку участников несанкционированных акций на проспекте Академика Сахарова в Москве участвует не менее 20 тыс. человек.
Известия 09:12
Происшествия
Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином
Актриса из сериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева записала видеообращение в Instagram-сториз после задержания сотрудниками ДПС.
РИА Новости вчера в 12:34
Происшествия
В Воронеже по батареям отопления пустили электроток
РИА Новости 10:25
Армия и оружие
Адмирал назвал самую мощную противокорабельную ракету России
Бывший командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев заявил, что российская крылатая ракета "Калибр" является самой мощной противокорабельной ракетой.
Газета.Ru 10:15
Авто
Кроссовер Geely SX11 и седан Geely GE заметили в Минске
Китайскую новинку заметили в столице Белоруссии в компании с седаном Geely GE.
SpeedMe вчера в 07:26
Политика
В Париже прощаются с Жаком Шираком
Памятная церемония началась у входа в собор Святого Людовика парижского Дома Инвалидов, где установлен гроб с телом бывшего президента Франции Жака Ширака.
Вести.Ru 09:02
Политика
Демократы в США хотят добиться публикации разговоров Трампа с Путиным
Демократы в палате представителей конгресса США намерены добиваться обнародования записей разговоров президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным, заявил в воскресенье председатель комитета по разведке нижней палаты Адам Шифф.
РИА Новости 11:36
Гаджеты
В Сети появилось «живое» фото следующего бюджетного флагмана от Huawei
Китайский бренд Honor в ближайшие несколько месяцев должен представить бюджетный флагманский смартфон V30.
NewInform 11:40
Армия и оружие
Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей
Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.
РИА Новости 03:26
Политика
Пелоси обвинила Россию в скандале вокруг разговора Трампа с Зеленским
По мнению Пелоси, Трамп во время своего телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским нарушил все мыслимые и немыслимые американские законы, что и стало основанием для начала процедуры импичмента.
Журналистская правда 27 сентября в 11:16
Футбол
Урал — ЦСКА 0:3
Спорт-Экспресс 03:21
Космос
Корабль «Союз» с первым космонавтом ОАЭ успешно причалил к МКС
Космический корабль «Союз МС-15» с российским космонавтом Олегом Скрипочкой и астронавтами Джессикой Меир (NASA) и Хаззой аль-Мансури (ОАЭ) на борту успешно пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции (МКС).
РБК 25 сентября в 17:24
Наука
Сотни мусорных островов обнаружены в Черном море
В Черном море ученые обнаружили сотни мусорных островов.
Актуальные Новости вчера в 02:42
Гаджеты
В продажу поступили дешевые 4K телевизоры Xiaomi Mi TV Pro
27 сентября супердешевые 4K-телевизоры Xiaomi появились в продаже на китайском рынке.
Газета DAILY 27 сентября в 15:07
Происшествия
В Татарстане женщина с другом насиловали мужчин в сауне
В Татарстане пара насиловала незнакомцев в сауне, чтобы шантажом заставить их платить им деньги.
РИА Новости 10:57
Энергетика
Bloomberg сообщил об угрозе нефтедобычи в России из-за потепления
Таяние вечной мерзлоты представляет угрозу нефтедобыче в России, считает аналитик американского издания Bloomberg Джулиан Ли.
REGNUM 10:42
Политика
Bloomberg узнал о тайной встрече предполагаемой дочери Путина с генетиками
Этим летом ведущие российские генетики и чиновники от здравоохранения провели закрытую встречу, на которой обсуждалось редактирование ДНК, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Ведомости 06:44
Происшествия
Пропавшее судно с украинцами затонуло в Атлантике
РИА Новости вчера в 13:47
Гаджеты
Sony готовит к выходу новый флагман Xperia на базе Snapdragon 865
Судя по обнаруженным данным на сервере Sony Mobile, Sony разрабатывает новый флагман Xperia.
Anonsens 03:50
Армия и оружие
В Израиле объяснили провал ЗРК США Patriot в Саудовской Аравии
Журналистская правда вчера в 08:15
Культура
Причиной смерти Марка Захарова стало воспаление легких
Известный советский и российский режиссер Марк Захаров скончался 28 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на директора театра "Ленком" Марка Варшавера.
Народные новости вчера в 05:39
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при России
Фото:twitter.com/F1 Британский пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон выиграл гонку в Сочи в рамках этапа «Формулы-1».
Prognozist 08:54
Политика
Шеремет: Киеву придется возобновить пассажирские перевозки в Крым
Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет считает, что Украине придется со временем возобновить пассажирские перевозки в Крым, так как этого требуют украинские граждане, пока это не происходит из-за политических амбиций.
РИА Новости 08:27