Игра началась с активных атак волгоградцев. Счет открыл на 11 минуте Денис Ткачук. Уже через две минуты мяч в ворота соперника отправил Игорь Горбунов.

«Ротор» забил три гола в начале матча с «СКА-Хабаровск»

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