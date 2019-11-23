Футбол
КП - ВолгоградИгорь Меньщиков: В межсезонье «Ротор» проведет три сбора за границей
«Ротор» ушел на зимние каникулы, завершив первую часть сезона 2019 - 2020 Олимп-Первенства ФНЛ победой над «Томью» со счетом 2:0. Сине-голубые с 52 очками расположились на первом месте турнирной таблицы. Разница по очкам в тройке лидеров минимальна.
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Проигрыш «Торпедо» вывел волгоградский «Ротор» на первое место в ФНЛ
НовостиВолгограда.рувчера в 14:25
Приятная картина: «Ротор» как минимум до весны останется лучшей командой ФНЛ
ИА Городские вести. Волгоград00:57
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Экономика
У крупнейшего российского страховщика появился новый совладелец
Российский бизнесмен Владимир Колбин перестал быть абсолютным владельцем компании «Спектр», миноритария СОГАЗа.
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Пять человек погибли в ДТП с фурой и микроавтобусом под Оренбургом
Пять человек стали жертвами автоаварии с участием фуры и минивэна на трассе в Оренбургской области.
Политика
США решили включить санкции против «Северного потока» в военный бюджет
К законопроекту об оборонном бюджете США на 2020 год будет добавлено положение о санкциях против компаний, участвующих в проекте газопровода «Северный поток — 2». Об этом изданию Defence News сообщил председатель комитета сената США по международным делам республиканец Джим Риш.
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Нижегородский «вор в законе» Жаринов объявлен в розыск
Политика
Миссия МВФ завершила визит на Украину без соглашения
Глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) Рон ван Роден по итогам работы на Украине 14-22 ноября заявил, что для заключения соглашения о новой программе сотрудничества Staff Level Agreement необходимо продолжение обсуждений в последующие недели.
Экономика
WSJ: хедж-фонд миллиардеров поставил на обвал рынков к марту
Один из крупнейших американских хедж-фондов Bridgewater Associates сделал крупную ставку на падение фондовых рынков США и Европы, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Общество
Tesla получила уже 146 тысяч заказов на электропикап Cybertruck
Основатель Tesla Илон Маск сообщил, что компания получила уже 146 тысяч заказов на новый электромобиль - пикап Cybertruck.
Футбол
Дубль Промеса помог «Аяксу» обыграть «Хераклес»
«Аякс» в матче 14-го тура чемпионата Голландии обыграл «Хераклес» со счетом 4:1. Дубль на счету Квинси Промеса, еще по голу забили Закария Лабиад и Клас-Ян Хюнтелар.
Политика
Адвокат Трампа заявил о наличии у него компромата на Байдена
Личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что у него есть компрометирующие материалы на семью бывшего вице-президента США Джо Байдена.
Культура
Винокур прокомментировал планы Ротару выступить в России
Общество
Азовское море впервые за десятки лет отступило от берега на 100 м
Отмечается, что море отошло от линии берега приблизительно на 100 м так, что можно увидеть дно.
Единоборства
Деонтей Уайлдер добыл 41-ю победу нокаутом
Американский тяжеловес Деонтей Уайлдер победил кубинца Луиса Ортиса в поединке за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
Политика
Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником
22 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин своим распоряжением назначил члена правления "Ельцин Центра" Валентина Юмашева своим советником на общественных началах.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе
Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
Здоровье
Врачи удалили из глаза россиянина трехсантиметрового червя
Оказывается, во время отпуска на Шри-Ланке мужчину укусил комар, это и стало причиной появления трехсантиметрового червя в глазу.
Политика
Парламент Боливии принял закон о новых выборах президента
Палата депутатов парламента Боливии одобрила закон о проведении новых выборов президента.
Армия и оружие
В России разработают тактику применения роботов в уличных боях
Происшествия
Документы из российского банка оказались на свалке
Ранее осенью сразу в нескольких крупнейших российских банках произошла утечка личных данных клиентов.
Общество
Серийное производство российского электрокара начнется в 2020 году
Игры
Игровым консолям будущего предрекли долгую загрузку
Технический директор компании-разработчика компьютерных игр Remedy Entertainment заявил, что контент на следующем поколении консолей будет загружаться довольно долго.
Политика
Путин призвал единороссов «терзать и трясти» чиновников в регионах
Президент Владимир Путин призвал членов партии «Единая Россия» не дожидаться, пока проблемные вопросы в регионах всплывут на прямой линии, а решать их самостоятельно.
Общество
Минздрав раскрыл новые сроки изменения правил медосмотра для водителей
Введение приказа в действие привело к тому, что россияне выстроились в очереди, чтобы успеть получить справки до вступления в силу новых правил.
Музыка
Лобода снялась в клипе лидера Rammstein
Футбол
«Фламенго» победил «Ривер Плейт» и стал обладателем Кубка Либертадорес
"Фламенго" во второй раз в истории выиграл Кубок Либертадорес, обладателем которого в прошлом году стал "Ривер Плейт".
Наука
Современные обезьяны оказались умнее, чем предки человека
У современных обезьян скорость кровотока оказалась в два раза больше, чем у наших предков.
Кино
Продюсер раскрыла секрет эротической сцены с Асмус в фильме «Текст»
В российском кино при съемке интимных сцен используют тончайшие накладки, которые совпадают по тону с цветом кожи.
Политика
Рогозин рассказал Путину о строительстве второй очереди Восточного
Глава государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным сообщил о ходе строительства второй очереди космодрома Восточный.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Политика
Будущий посол США назвал условие улучшения отношений с Россией
"Заместитель госсекретаря Салливан вновь заявил министру иностранных дел Лаврову, что улучшение двусторонних отношений зависит от приверженности Москвы минским соглашениям и отказа от усилий по подрыву наших демократических процессов", - говорится в сообщении Госдепартамента.
Наука
Ученые рассказали, как дьявольские черви выживают в недрах Земли
По словам автора исследования, профессора Американского университета в Вашингтоне Джона Брахта, Halicephalobus mephisto живут на огромной глубине в литосфере планеты, где почти полностью отсутствует кислород в воде и высокая щелочность среды.