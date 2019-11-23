«Ротор» ушел на зимние каникулы, завершив первую часть сезона 2019 - 2020 Олимп-Первенства ФНЛ победой над «Томью» со счетом 2:0. Сине-голубые с 52 очками расположились на первом месте турнирной таблицы. Разница по очкам в тройке лидеров минимальна.

Игорь Меньщиков: В межсезонье «Ротор» проведет три сбора за границей

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Экономика WSJ: хедж-фонд миллиардеров поставил на обвал рынков к марту Один из крупнейших американских хедж-фондов Bridgewater Associates сделал крупную ставку на падение фондовых рынков США и Европы, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

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