В Токио показали игровой процесс Hyrule Warriors: Age of Calamity

Nintendo и Koei Tecmo в ходе онлайнового мероприятия Tokyo Game Show 2020 Online представили будущую игру Hyrule Warriors: Age of Calamity, действие которой происходит за сто лет до событий The Legend of Zelda: Breath of the Wild.