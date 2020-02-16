Политика

РИА НовостиРИА НовостиРоухани: Иран впервые в истории перестал ориентироваться на нефть

Тегеран впервые в своей истории перестал ориентироваться на нефть, заявил в воскресенье президент Ирана Хасан Роухани.
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Роухани: Иран впервые в истории перестал ориентироваться на нефть

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Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
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Предложение обеспечить учеников начальной школы бесплатным качественным горячим питанием, с которым глава государства выступил в Послании Федеральному Собранию, не сразу получило одобрение.
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Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги по итогам встречи в Мюнхене с главой российского МИД Сергеем Лавровым заявил, что переговоры с Россией, касающиеся проблематики заключения мирного договора, переходят на новый этап.
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Петербурженка укусом отбилась от насильника в парадной

Девушка начала сопротивляться и укусила неизвестного, пишет 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органов.
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Украинская община призвала Зеленского отказаться от претензий на Крым

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Российские туристы покинули лайнер Westerdam

Семь российских туристов покинули в субботу стоящий в камбоджийском порту Сиануквиль круизный лайнер Westerdam, предает ТАСС.
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Как ранее сообщал директор Китайского национального центра биотехнологических разработок при Министерстве науки и техники КНР Чжан Синьминь, несколько типов лекарств, включая Remdesivir (ремдесивир) и японский Favipiravir (Фавипивавир), во время исследований показали клиническую эффективность в лечении нового типа коронавируса.
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Хасан Рухани
Иранский политик
Иранский религиозный, духовный и государственный деятель, политик и шиитский богослов, действующий президент Ирана с 3 августа 2013 года.
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