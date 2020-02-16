Политика
РИА НовостиРоухани: Иран впервые в истории перестал ориентироваться на нефть
Тегеран впервые в своей истории перестал ориентироваться на нефть, заявил в воскресенье президент Ирана Хасан Роухани.
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Технологии
Жесткие диски в ноутбуках закончатся в Западной Европе в 2020 году
Твердотельные накопители (SSD) полностью заместят жесткие диски (HDD) в новых ноутбуках, продаваемых в Западной Европе к концу 2020 года.
Биатлон
Биатлониста Евгения Устюгова лишили «золота» ОИ-2014
Происшествия
Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных
Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
Политика
«Газпром» ответил на слова США о перспективах «Северного потока — 2»
Общество
Российские учителя выступили в поддержку фигурантов дела «Сети»
Что еще известно: Ранее в поддержку фигурантов дела выступили российские кинематографисты, ученые и научные журналисты.
Политика
Посол России в Турции сообщил о новых угрозах в свой адрес
Российский посол в Турции Алексей Ерхов сообщил в беседе с телеканалом «Звезда», что в его адрес продолжают поступать угрозы.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян после свадьбы сменил имидж
Спорт
Большунов о финише: кажется, норвежцы приняли меня за своего
Шоу-бизнес
Дочь Глюкозы коротко постриглась и покрасила волосы
Дочь Чистяковой-Ионовой Лилия старается не писать ничего о жизни родителей.
Культура
В Австралии погиб создатель саундтрека к сериалу «Бригада»
Диджей, композитор, один из создателей проекта Triplex и саундтрека к сериалу «Бригада» Андрей Иванов погиб в Австралии, пишет РИА Новости.
Происшествия
СК назвал причину стрельбы на рынке в Калининграде
Здоровье
Хирург рассказал об опасности цирроза печени из-за легкого алкоголя
Руководитель Центра портальной гипертензии и экстренной хирургии Гарик Манукьян в беседе с "Говорит Москва" предупредил, что цирроз печени возникает вне зависимости от крепости алкогольных напитков.
Авто
Названы самые надежные трехлетние автомобили
Футбол
Ротенберг подтвердил, что Шатов отказался переходить в «Сочи»
Владелец «Сочи» Борис Ротенберг подтвердил информацию о том, что полузащитник «Зенита» Олег Шатов не перейдет в черноморский клуб.
Политика
Путин рассказал об отношении к его идее про горячее питание школьникам
Предложение обеспечить учеников начальной школы бесплатным качественным горячим питанием, с которым глава государства выступил в Послании Федеральному Собранию, не сразу получило одобрение.
Шоу-бизнес
Больная раком Евгения Симонова показала свою приёмную дочь
Кстати, накануне в студии Андрея Малахова состоялся дебют приёмной дочери Евгении Павловны.
Политика
Переводчики рассказали о работе с Путиным
Президент России Владимир Путин внимательно следит за переводом его речи и может уточнить версию своих слов на иностранном языке.
Политика
Глава МИД Японии заявил о смене этапа переговоров с Россией
Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги по итогам встречи в Мюнхене с главой российского МИД Сергеем Лавровым заявил, что переговоры с Россией, касающиеся проблематики заключения мирного договора, переходят на новый этап.
Гаджеты
Помимо Nokia 10 выйдет первый кнопочный телефон с Android
Источники сообщают, что компания планировала представить в частности смартфон Nokia 10, первый кнопочный телефон на базе операционной системы Android, умные часы и прочие новинки.
Общество
Лукашенко пригрозил забирать российскую нефть
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, если Россия не доставит обещанный объем нефти, Минск начнет забирать ее из транзитной трубы.
Происшествия
Петербурженка укусом отбилась от насильника в парадной
Девушка начала сопротивляться и укусила неизвестного, пишет 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органов.
Общество
Российские туристы покинули лайнер Westerdam
Семь российских туристов покинули в субботу стоящий в камбоджийском порту Сиануквиль круизный лайнер Westerdam, предает ТАСС.
Общество
В Китае запустили в производство возможное лекарство от коронавируса
Как ранее сообщал директор Китайского национального центра биотехнологических разработок при Министерстве науки и техники КНР Чжан Синьминь, несколько типов лекарств, включая Remdesivir (ремдесивир) и японский Favipiravir (Фавипивавир), во время исследований показали клиническую эффективность в лечении нового типа коронавируса.