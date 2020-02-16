Тегеран впервые в своей истории перестал ориентироваться на нефть, заявил в воскресенье президент Ирана Хасан Роухани.

Роухани: Иран впервые в истории перестал ориентироваться на нефть

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