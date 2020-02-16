Общество
РИА НовостиРоухани: Иран впервые в истории перестал ориентироваться на нефть
Тегеран впервые в своей истории перестал ориентироваться на нефть, заявил в воскресенье президент Ирана Хасан Роухани.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 09:25, Ашберн
Гаджеты
Названы в смартфонах автоматические функции, которые лучше отключить
Еще советуют выключить автоматическое обновление, так как его лучше устанавливать позже, когда уже подтвердилась информация, что обновление стабильное и в нем нет критических ошибок.
Происшествия
Рядового Шамсутдинова пнули перед расстрелом
По материалам дела, незадолго до бойни рядовой Мухатов пнул рядового Шамсутдинова за то, что тот отправился курить в неположенное время.
Политика
Глава МИД Польши назвал Россию угрозой для ЕС
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович назвал Россию угрозой Европейскому союзу, об этом 16 февраля он заявил во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.
Шоу-бизнес
Дочь Глюкозы коротко постриглась и покрасила волосы
Дочь Чистяковой-Ионовой Лилия старается не писать ничего о жизни родителей.
Кино
«Лед 2» установил рекорд в премьерный день показа
Романтическая картина обошла прошлого рекордсмена — историческую картину "Т-34". премьерная касса военного фильма 1 января 2019 года составила 114 миллиона рублей, напоминает Kinopoisk.ru Между тем, рекорд российского проката по-прежнему удерживает блокбастер "Мстители: Финал", собравшие в первый день космические 436 миллионов рублей.
Экономика
Forbes сообщил о появлении нового российского миллиардера
По данным двух источников Forbes, доля Сторонского в Revolut составляет около 30%, что позволяет оценить его состояние после завершения раунда примерно в $1,65 млрд.
Шоу-бизнес
Ольгу Бузову под руки увели со сцены после концерта в Брянске
В День святого Валентина артистка давала концерт в Брянске. Концерт со слов Бузовой получился шикарным, встречали ее местные зрители тепло.
Музыка
Лидер группы Rammstein назвал новую группу русским матерным словом
Происшествия
Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных
Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
Происшествия
Суд в Крыму арестовал на 10 суток четверых украинских браконьеров
Керченский городской суд арестовал на 10 суток четверых граждан Украины, задержанных российскими пограничниками в Азовском море за незаконный вылов рыбы.
Происшествия
Калининградский убийца оставил записку
Записку и патроны нашли следователи при обыске квартиры убийцы из Калининграда.
Армия и оружие
Перечислены преимущества новой перспективной российской торпеды
Хоккей
Российский вратарь «Тампы» Василевский обновил клубный рекорд в НХЛ
Минувшей ночью в НХЛ состоялся поединок между «Тампой» и «Филадельфией», завершившийся победой хозяев со счетом 5:3. Вратарь Андрей Василевский сумел отразить 30 бросков из 33.
Политика
Переводчики рассказали о работе с Путиным
Трудности с переводом Перевод некоторых фраз российского лидера впоследствии может широко обсуждаться в переводческом сообществе, как это было с фразой "Донбасс порожняк не гонит", которую Путин процитировал в декабре 2019 года, отметила Наталья Красавина.
Общество
Подругу акциониста Павленского задержали во Франции
Единоборства
Арестованный боксер Кушиташвили пожизненно отстранен от сборной России
Футбол
Самолет с футболистами «Уфы» на борту вместо Аликанте сел в Барселоне
Вместо места сборов самолет сел в Барселоне.
Общество
Гражданин Франции заразился коронавирусом на лайнере Diamond Princess
Происшествия
Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела
Наука
Найдена связь между числом сексуальных партнеров и развитием рака
Британские ученые давно предположили, что между риском развития рака и числом сексуальных партнеров есть взаимосвязь.
Культура
Восьмилетняя звезда украинского «Голоса» покорила русскую версию шоу
Сообщается, что предыдущие прослушивания юная звезда почему-то не прошла и родители отвезли ее в Киев, где жюри сразу обратило внимание на талантливую девочку.
Спорт
Саночник Репилов выиграл золотую медаль чемпионата мира в Сочи
Шоу-бизнес
Галкин показал подписчикам радость Лизы и Гарри от поездки в отпуск
Российский шоумен Максим Галкин отправился в семейное путешествие, чем поделился с подписчиками своего Instagram, опубликовав в сториз неподдельную радость своих детей – Лизы и Гарри Галкиных.
Спорт
Большунов стал вторым в гонке преследования на «Ски Тур»
Российский лыжник Александр Большунов финишировал вторым в гонке преследования на многодневке "Ски Тур", которая проходит в Эстерсунде.
Политика
Зеленскому не дали микрофон для выступления на Мюнхенской конференции
Перед выступлением на Мюнхенской конференции по безопасности президенту Украины Владимиру Зеленскому не досталось микрофона.
Культура