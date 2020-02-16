Политика

РИА НовостиРИА НовостиРоухани: Иран впервые в истории перестал ориентироваться на нефть

Тегеран впервые в своей истории перестал ориентироваться на нефть, заявил в воскресенье президент Ирана Хасан Роухани.
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Роухани: Иран впервые в истории перестал ориентироваться на нефть

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SM News08:59

Иран перестал зависеть от нефти

ГЛАС.RU09:42
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В РПЦ прокомментировали слова Смирнова о гражданских женах

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Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных

Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
Российская газета 05:25
Экономика

Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России

Журнал Forbes сообщил в воскресенье о скором появлении в России нового долларового миллиардера.
Вести.Ru 09:45
Шоу-бизнес

Галкин показал подписчикам радость Лизы и Гарри от поездки в отпуск

Российский шоумен Максим Галкин отправился в семейное путешествие, чем поделился с подписчиками своего Instagram, опубликовав в сториз неподдельную радость своих детей – Лизы и Гарри Галкиных.
Экономика сегодня 02:30
Биатлон

Логинов взял бронзу в гонке преследования на чемпионате мира

Газета.Ru 09:58
Общество

«Кинопоиск» объяснил появление на сайте карты с украинским Крымом

РИА Новости 06:59
Здоровье

Хирург рассказал об опасности цирроза печени из-за легкого алкоголя

Руководитель Центра портальной гипертензии и экстренной хирургии Гарик Манукьян в беседе с "Говорит Москва" предупредил, что цирроз печени возникает вне зависимости от крепости алкогольных напитков.
РИА Новости 07:47
Армия и оружие

Эрдоган назвал заявления США по Сирии противоречивыми

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал и оценил речь специального представителя Соединенных Штатов по Сирии Джеймса Деффри, который по прибытию в Анкару на турецком языке сообщил, что турецкие солдаты, погибшие при столкновении с сирийскими правительственными войсками, являются «нашими мучениками».
News-24.ru 07:29
Происшествия

В Брянске эвакуировали посетителей ТЦ из-за короткого замыкания

Сигнализация сработала в брянском ТЦ "Европа", из которого были эвакуированы 250 человек, сообщает областной ГУ МЧС.
РИА Новости 09:54
Футбол

Ротенберг подтвердил, что Шатов отказался переходить в «Сочи»

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг подтвердил информацию о том, что полузащитник «Зенита» Олег Шатов не перейдет в черноморский клуб.
Матч ТВ 07:10
Происшествия

Настоятель храма в Москве рассказал, как обезвредили напавшего с ножом

Напавшего с ножом в Никольском храме в Москве удалось задержать благодаря своевременным действиям прихожан и полиции, рассказал РИА Новости настоятель храма протоиерей Кирилл Сладков.
РИА Новости 07:59
Фигурное катание

Загитова рассказала о сомнениях в продолжении карьеры

В японском телевизионном фильме, посвященном фигуристке, чемпионка рассказала, что находится в сомнениях по этому поводу.
Известия 09:33
Армия и оружие

Боевики бросили в бой захваченный Т-90 сирийской армии

Захваченный недавно боевиками Т-90, принадлежавший сирийской армии, в настоящее время воюет уже против своих бывших владельцев.
Вестник Мордовии 10:40
Общество

Кардиологи объяснили, как вдвое снизить риск сердечного приступа

Российская газета 00:39
Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовская публично обратилась к Джигарханяну

Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская впервые после развода решилась на сенсационное признание.
News.ru 09:15
Происшествия

В центре Калининграда произошла стрельба

Piter.tv вчера в 14:17
Политика

Переводчики рассказали о работе с Путиным

Президент России Владимир Путин внимательно следит за переводом его речи и может уточнить версию своих слов на иностранном языке.
ТАСС 07:52
Политика

«Газпром» ответил на слова США о перспективах «Северного потока — 2»

RT на русском вчера в 21:23
Политика

Французский политик предложил «вышвырнуть» Павленского из страны

Французский парламентарий Брюно Кестель заявил, что российского художника-акциониста Петра Павленского следует «вышвырнуть» из страны после публикации им компрометирующего видео с участием Бенджамена Гриво.
News.ru 10:44
Общество

Кудрин отреагировал на фильм Дудя о ВИЧ

Фильм журналиста и блогера Юрия Дудя об эпидемии ВИЧ в России был опубликован на его YouТube-канале 11 февраля.
BFM.ru 05:22
Общество

Синоптики прогнозируют скорую весну в европейской части России

В этом году быстрее, чем обычно, стоит ждать наступления весны на территории европейской части России.
REGNUM 00:46
Музыка

Лидер Rammstein свою новую группу назвал русским матерным словом

Shraibikus News 04:09
Политика

Путин рассказал о противниках идеи о бесплатном питании в школах

Президент России Владимир Путин заявил, что инициатива о бесплатном горячем питании для учеников начальных классов «непросто далась», поскольку «все были против» неё.
RT на русском 10:19
Шоу-бизнес

Анна Семенович обиделась из-за фото с «тремя подбородками»

Певицу обидели комментарии к обнародованному снимку, указывающие на ее«три подбородка».
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Общество

В Китае запустили в производство возможное лекарство от коронавируса

Как ранее сообщал директор Китайского национального центра биотехнологических разработок при Министерстве науки и техники КНР Чжан Синьминь, несколько типов лекарств, включая Remdesivir (ремдесивир) и японский Favipiravir (Фавипивавир), во время исследований показали клиническую эффективность в лечении нового типа коронавируса.
РИА Новости 09:49
Здоровье

Из российских поликлиник исчезнут кабинеты стоматологов и психологов

Как передает ОТР, Минздрав изменил правила работы медицинских учреждений. Поправки вступают в силу в субботу, 15 февраля.
Общественное телевидение России вчера в 07:33
Армия и оружие

Опубликовано видео ожесточенных боев САА в Алеппо

В материале арабского издания было опубликовано видео ожесточенных субботних боев в Алеппо, которые были признаны самыми успешными в этом регионе страны с начала войны в Сирии.
NewInform 04:43
Культура

Васильев рассказал о конфликте с Добронравовым и уходе из «Сватов»

Уход народного артиста РФ Анатолия Васильева из сериала «Сваты» стал для многих телезрителей неожиданностью.
Что происходит вчера в 15:14
Политика

МИД Польши назвал Россию угрозой Евросоюзу

Западные политики, представители прибалтийских стран и Польши нередко выступают с заявлениями о так называемой «российской угрозе», говоря об увеличении мощи РФ и ее высоком потенциале.
ФАН 07:13
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МЧС предупредило о сильном ветре в Петербурге в понедельник

РИА Новости 09:36
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Хасан Рухани
Иранский политик
Иранский религиозный, духовный и государственный деятель, политик и шиитский богослов, действующий президент Ирана с 3 августа 2013 года.
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