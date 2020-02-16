Политика
РИА НовостиРоухани: Иран впервые в истории перестал ориентироваться на нефть
Тегеран впервые в своей истории перестал ориентироваться на нефть, заявил в воскресенье президент Ирана Хасан Роухани.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 10:56, Ашберн
Происшествия
Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных
Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
Экономика
Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России
Журнал Forbes сообщил в воскресенье о скором появлении в России нового долларового миллиардера.
Шоу-бизнес
Галкин показал подписчикам радость Лизы и Гарри от поездки в отпуск
Российский шоумен Максим Галкин отправился в семейное путешествие, чем поделился с подписчиками своего Instagram, опубликовав в сториз неподдельную радость своих детей – Лизы и Гарри Галкиных.
Здоровье
Хирург рассказал об опасности цирроза печени из-за легкого алкоголя
Руководитель Центра портальной гипертензии и экстренной хирургии Гарик Манукьян в беседе с "Говорит Москва" предупредил, что цирроз печени возникает вне зависимости от крепости алкогольных напитков.
Армия и оружие
Эрдоган назвал заявления США по Сирии противоречивыми
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал и оценил речь специального представителя Соединенных Штатов по Сирии Джеймса Деффри, который по прибытию в Анкару на турецком языке сообщил, что турецкие солдаты, погибшие при столкновении с сирийскими правительственными войсками, являются «нашими мучениками».
Происшествия
В Брянске эвакуировали посетителей ТЦ из-за короткого замыкания
Сигнализация сработала в брянском ТЦ "Европа", из которого были эвакуированы 250 человек, сообщает областной ГУ МЧС.
Футбол
Ротенберг подтвердил, что Шатов отказался переходить в «Сочи»
Владелец «Сочи» Борис Ротенберг подтвердил информацию о том, что полузащитник «Зенита» Олег Шатов не перейдет в черноморский клуб.
Происшествия
Настоятель храма в Москве рассказал, как обезвредили напавшего с ножом
Напавшего с ножом в Никольском храме в Москве удалось задержать благодаря своевременным действиям прихожан и полиции, рассказал РИА Новости настоятель храма протоиерей Кирилл Сладков.
Фигурное катание
Загитова рассказала о сомнениях в продолжении карьеры
В японском телевизионном фильме, посвященном фигуристке, чемпионка рассказала, что находится в сомнениях по этому поводу.
Армия и оружие
Боевики бросили в бой захваченный Т-90 сирийской армии
Захваченный недавно боевиками Т-90, принадлежавший сирийской армии, в настоящее время воюет уже против своих бывших владельцев.
Общество
Кардиологи объяснили, как вдвое снизить риск сердечного приступа
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская публично обратилась к Джигарханяну
Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская впервые после развода решилась на сенсационное признание.
Происшествия
В центре Калининграда произошла стрельба
Политика
Переводчики рассказали о работе с Путиным
Президент России Владимир Путин внимательно следит за переводом его речи и может уточнить версию своих слов на иностранном языке.
Политика
«Газпром» ответил на слова США о перспективах «Северного потока — 2»
Политика
Французский политик предложил «вышвырнуть» Павленского из страны
Французский парламентарий Брюно Кестель заявил, что российского художника-акциониста Петра Павленского следует «вышвырнуть» из страны после публикации им компрометирующего видео с участием Бенджамена Гриво.
Общество
Кудрин отреагировал на фильм Дудя о ВИЧ
Фильм журналиста и блогера Юрия Дудя об эпидемии ВИЧ в России был опубликован на его YouТube-канале 11 февраля.
Общество
Синоптики прогнозируют скорую весну в европейской части России
В этом году быстрее, чем обычно, стоит ждать наступления весны на территории европейской части России.
Музыка
Лидер Rammstein свою новую группу назвал русским матерным словом
Политика
Путин рассказал о противниках идеи о бесплатном питании в школах
Президент России Владимир Путин заявил, что инициатива о бесплатном горячем питании для учеников начальных классов «непросто далась», поскольку «все были против» неё.
Шоу-бизнес
Анна Семенович обиделась из-за фото с «тремя подбородками»
Певицу обидели комментарии к обнародованному снимку, указывающие на ее«три подбородка».
Общество
В Китае запустили в производство возможное лекарство от коронавируса
Как ранее сообщал директор Китайского национального центра биотехнологических разработок при Министерстве науки и техники КНР Чжан Синьминь, несколько типов лекарств, включая Remdesivir (ремдесивир) и японский Favipiravir (Фавипивавир), во время исследований показали клиническую эффективность в лечении нового типа коронавируса.
Здоровье
Из российских поликлиник исчезнут кабинеты стоматологов и психологов
Как передает ОТР, Минздрав изменил правила работы медицинских учреждений. Поправки вступают в силу в субботу, 15 февраля.
Армия и оружие
Опубликовано видео ожесточенных боев САА в Алеппо
В материале арабского издания было опубликовано видео ожесточенных субботних боев в Алеппо, которые были признаны самыми успешными в этом регионе страны с начала войны в Сирии.
Культура
Васильев рассказал о конфликте с Добронравовым и уходе из «Сватов»
Уход народного артиста РФ Анатолия Васильева из сериала «Сваты» стал для многих телезрителей неожиданностью.
Политика
МИД Польши назвал Россию угрозой Евросоюзу
Западные политики, представители прибалтийских стран и Польши нередко выступают с заявлениями о так называемой «российской угрозе», говоря об увеличении мощи РФ и ее высоком потенциале.
Общество