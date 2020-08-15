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Российская газета
Российская газета

Роухани назвал поражением США итоги голосования в СБ ООН по Ирану

Накануне большинство членов СБ ООН отказались принять резолюцию США по продлению оружейного эмбарго в отношении Ирана. При голосовании одиннадцать стран воздержались, Россия и Китай проголосовали против документа.В источнике
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МИР 24

Нетаньяху назвал возмутительным отклонение резолюции ООН по Ирану

МИР 24вчера в 15:56
РИА Новости

Трамп рассказал о механизме восстановления санкций против Ирана

РИА Новости18:08
Вести.Ru

Вашингтон остался в одиночестве, но от санкций не отказался

Вести.Ruвчера в 14:34
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Взгляд.ру

Помпео посетовал на решение Парижа и Лондона не поддерживать оружейное эмбарго против Ирана

Взгляд.рувчера в 09:13
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Помпео выразил сожаление в связи с провалом резолюции США в СБ ООН

REGNUMвчера в 10:00
RT на русском

Советник Трампа заявил о поражении США в СБ ООН

RT на русскомвчера в 00:40

Эксперт Юшков объяснил тактику Китая по забору газа из «Силы Сибири»

Китайская активность на энергетическом рынке заставила множество специалистов начать говорить о невостребованности проекта России и Китая под названием «Сила Сибири», который был запущен в конце предыдущего года.
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Жонглировавший ребенком в Сочи отец рассказал о «маленьких обезьянках»

"Могу пояснить следующее: на видео видно, как я достаточно, в общем-то, небрежно обращаюсь с ребенком, и может возникнуть впечатление, что есть некая с моей стороны небрежность", - заявил отец ребенка.
РИА Новости18:44

Священника на Украине выгнали из автобуса за слова о русской музыке

Никогда не мог бы подумать, что за то, что сделал замечание водителю за то, что в бусе играет российская попса, меня выгнали из автобуса и я вышел в Калуше, оттуда добрался благодаря добрым людям домой, — говорится в сообщении Винника.
News.ruвчера в 21:27
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