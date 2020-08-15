Роухани назвал поражением США итоги голосования в СБ ООН по Ирану

Накануне большинство членов СБ ООН отказались принять резолюцию США по продлению оружейного эмбарго в отношении Ирана. При голосовании одиннадцать стран воздержались, Россия и Китай проголосовали против документа.