Роухани назвал поражением США итоги голосования в СБ ООН по Ирану
Смотрите также
Лукашенко оценил внутриполитическую ситуацию в Белоруссии
Светлана Бондарчук покинула пост главреда Hello
Посол Белоруссии в Словакии поддержал протестующих соотечественников
Митинг в поддержку Лукашенко в Минске назначен на полдень
Минобороны США подтвердило создание рабочей группы по изучению НЛО
Лукашенко поручил перебросить десантников к западной границе
Задержанные танкеры с бензином для Венесуэлы доставлены в США
Один из пострадавших при обрушении на шахте в Кузбассе скончался
Чак Норрис опубликовал видеообращение к Александру Лукашенко
Путин предложил провести встречу глав стран-членов СБ ООН по Ирану
Госдеп ответил Путину на предложение провести саммит по Ирану
Трамп не поддержал идею Путина провести саммит по Ирану до выборов
Лукашенко объявил о договоренности с Путиным по вопросу безопасности
Производство российской вакцины от коронавируса стартовало
Депутат Рады заявил о подготовке госпереворота на Украине
Посвященная Курильским островам пятирублевая монета возмутила японцев
Появилось видео предполагаемого момента гибели протестующего в Минске
У здания государственной телекомпании в Минске началась акция протеста
В Сочи полиция нашла размахивавших младенцем на видео родителей
Накануне большинство членов СБ ООН отказались принять резолюцию США по продлению оружейного эмбарго в отношении Ирана. При голосовании одиннадцать стран воздержались, Россия и Китай проголосовали против документа.В источнике
Подробнее о событии