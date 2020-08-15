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Российская газета
Российская газета

Роухани назвал поражением США итоги голосования в СБ ООН по Ирану

Накануне большинство членов СБ ООН отказались принять резолюцию США по продлению оружейного эмбарго в отношении Ирана. При голосовании одиннадцать стран воздержались, Россия и Китай проголосовали против документа.В источнике
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Известия

Пушков оценил поражение США в Совбезе ООН

Известия00:46
Московский Комсомолец

«Унизительная изоляция»: Пушков оценил поражение США в Совбезе ООН

Московский Комсомолец23:52
РИА Новости

Пушков оценил поражение США в Совбезе ООН

РИА Новости23:02
Газета.Ru

Пушков прокомментировал поражение США в Совбезе ООН

Газета.Ru00:00
МИР 24

Нетаньяху назвал возмутительным отклонение резолюции ООН по Ирану

МИР 24вчера в 15:56
ТАСС

Нетаньяху назвал «возмутительным» отклонение СБ ООН резолюции США по Ирану

ТАССвчера в 15:38
Взгляд.ру

Помпео посетовал на решение Парижа и Лондона не поддерживать оружейное эмбарго против Ирана

Взгляд.рувчера в 09:13

США намерены разместить в Японии ракеты средней дальности

Вашингтон рассматривает в будущем возможность размещения ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в частности в Японии, заявил специальный представитель президента США по контролю за вооружениями Маршалл Биллингсли.
Коммерсантъ21:45
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«Умные» телевизоры признали средством для слежки за пользователями

«По информации американских правозащитников, спецслужбы определенных стран используют программные закладки для слежки за людьми по всему миру через умные телевизоры», — рассказал генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.
Телеканал 360°23:44
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Карпин после поражения «Ростова» назвал «Зенит» лучшей командой России

Валерий Карпин рассказал о том, как поблагодарил за игру свою футбольную команду «Ростов», которая дома уступила петербургской команде «Зенит» со счетом 0:2. Слова главного тренера футбольной команды с юга приводят РИА Новости.
Невские Новости17:55

Под Красноярском испытали новый двигатель для ракеты «Сибирь»

Под Красноярском национальная космическая компания провела огневые испытания нового двигателя, который будет установлен на сверхлегкой ракете «Сибирь», передает ОТР.
Общественное телевидение России14 августа в 06:10
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Кризис в Белоруссии: что происходит сейчас? (The National Interest, США) (The National Interest)

Традиционный подход Лукашенко заключался в том, чтобы сохранять его позиции, гарантируя нейтралитет Белоруссии и некоторую степень взаимодействия с Европой и одновременно с этим требуя от России льгот, которые позволяли ему покупать лояльность населения его страны.
ИноСМИ00:30