с чего всё началось

Накануне большинство членов СБ ООН отказались принять резолюцию США по продлению оружейного эмбарго в отношении Ирана. При голосовании одиннадцать стран воздержались, Россия и Китай проголосовали против документа.

Роухани назвал поражением США итоги голосования в СБ ООН по Ирану

Общество В Германии признали невыгодными закупки сжиженного газа у США В немецкой земле Мекленбург - Передняя Померания не видят выгоды от импорта сжиженного природного газа из США, который американцы лоббируют в качестве альтернативы российскому "голубому топливу". 6

Шоу-бизнес Ева Польна до страха напугала поклонников резким похудением В последнее время артистка ушла в тень и крайне редко радует поклонников новыми снимками в своем микроблоге Последний ее снимок обнародовал Митя Фомин, выступающий с Польной на одном мероприятии в Ялте.

Общество Глава МВД Филиппин повторно заразился коронавирусом Глава Министерства внутренних дел и местного самоуправления Филиппин Эдуардо Аньо заявил, что повторно заразился коронавирусом, сообщает ТАСС.

Политика Посол Белоруссии в Словакии заявил о поддержке протестующих Посол Белоруссии в Словакии Игорь Лещеня первым из глав дипмиссий республики заявил о поддержке участников акций протеста в стране. 350

Общество Гинцбург назвал сроки поступления вакцины в гражданский оборот Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что гражданский оборот вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 может начаться спустя месяц после старта третьего, пострегистрационного этапа исследований препарата. 41

Общество За сутки коронавирусом в Саратовской области заболели 98 человек За сутки диагноз подтвердился еще у 98 жителей Саратовской области. По состоянию на 9:00 16 августа общее число заболевших составляет 10922. 1,6K

Происшествия За сутки в Алтайском крае от коронавируса умерли 6 человек За прошедшие сутки в Алтайском крае у 89 человек выявлено инфицирование коронавирусом, выздоровели — 134 пациента, скончались 6 носителей коронавируса, при этом во всей шести летальных исходах COVID-19 не стал причиной смерти. 925

Футбол ЦСКА обыграл «Тамбов» благодаря голу Шкурина Победу ЦСКА принес Шкурин на 55-й минуте встречи. Этот гол стал первым для белоруса в РПЛ.

Происшествия Число пострадавших в ДТП под Смоленском выросло до 12 Число пострадавших в ДТП с грузовиком, рейсовым микроавтобусом и тремя легковушками в Вяземском районе Смоленской области увеличилось с 8 до 12 человек, из них двое госпитализированы. 12

Футбол «Лион» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов Французский «Лион» выиграл со счетом 3:1 у английского «Манчестер Сити» и впервые за десять лет вышел в полуфинал Лиги чемпионов.

Происшествия AP показало фото предполагаемого момента гибели протестующего в Минске Associated Press опубликовало стоп-кадр видеозаписи, на которой, как утверждает агентство, запечатлен момент гибели 34-летнего Александра Тарайковского во время протестов в Минске 10 августа. 914

Шоу-бизнес Тимати встретил 37-летие без Решетовой 15 августа Тимати исполнилось 37 лет, о своем дне рождения он напомнил подписчикам в Instagram новой публикацией. 6

Единоборства Миочич победил Кормье и защитил титул чемпиона UFC в тяжёлом весе Действующий чемпион UFC в тяжёлом весе Стипе Миочич одержал победу над экс-чемпионом в двух весовых категориях Дэниелом Кормье в бою на турнире UFC 252 в Лас-Вегасе. 5

Политика Трамп допустил введение запрета на работу Alibaba в США Президент США Дональд Трамп не исключил, что вслед за ByteDance, которая владеет видеосервисом TikTok, может оказать давление и на другие китайские компании, работающие в Соединенных Штатах. 22

Общество Умер брат президента США Роберт Трамп Президент США Дональд Трамп сообщил о смерти своего младшего брата Роберта, которому было 72 года. 132

Авто Три нововведения ожидают автовладельцев в РФ с 1 сентября 2020 года Осень 2020 года принесет автовладельцам в РФ сразу три значимых изменения: страховые компании пересмотрят стоимость ОСАГО, причем как в меньшую, так и в большую сторону, кроме того, техосмотр ТС начнут проводить по другим правилам, а патрульным экипажам ГИБДД выдадут современные приборы контроля для проверки машин. 1,8K

Экономика Посыпется в октябре: Катасонов предрёк обвал банковской системы По словам эксперта в интервью YouTube-каналу «Переправа-ТВ», они будут заключаться не в сползании страны в рецессию или даже в депрессию, а главным признаком наступившего кризиса станет грядущий обвал банковской системы России. 14

Здоровье Врач-реабилитолог назвал лечебные свойства ходьбы Эксперт отмечает, что у каждого человека есть самое привычное для тела упражнение — это ходьба. С ее помощью можно вылечить 26 заболеваний. 2