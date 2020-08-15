Политика
Российская газетаРоухани назвал поражением США итоги голосования в СБ ООН по Ирану
Накануне большинство членов СБ ООН отказались принять резолюцию США по продлению оружейного эмбарго в отношении Ирана. При голосовании одиннадцать стран воздержались, Россия и Китай проголосовали против документа.
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с чего всё началось
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал на своей странице в Twitter провал попытки США провести резолюцию о бессрочном эмбарго на поставку оружия в Иран в Совбезе ООН.Газета.Ru00:00
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Общество
В Германии признали невыгодными закупки сжиженного газа у США
В немецкой земле Мекленбург - Передняя Померания не видят выгоды от импорта сжиженного природного газа из США, который американцы лоббируют в качестве альтернативы российскому "голубому топливу".
Российская газета 02:29
Шоу-бизнес
Ева Польна до страха напугала поклонников резким похудением
В последнее время артистка ушла в тень и крайне редко радует поклонников новыми снимками в своем микроблоге Последний ее снимок обнародовал Митя Фомин, выступающий с Польной на одном мероприятии в Ялте.
Privet-Rostov.ru вчера в 13:53
Армия и оружие
Сербия отказался приобретать С-400 «Триумф» у России
Актуальные Новости 00:59
Политика
Лукашенко поручил не допустить акции «живой цепи» от Киева до Вильнюса
Беларусь не допустит проведения акции «живой цепи» от Вильнюса до Киева.
Дни24 01:36
Общество
Глава МВД Филиппин повторно заразился коронавирусом
Глава Министерства внутренних дел и местного самоуправления Филиппин Эдуардо Аньо заявил, что повторно заразился коронавирусом, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 00:55
Игры
Firaxis Games выпустила игру Civilization 6 для Android-устройств
Astera 14 августа в 08:05
Политика
Посол Белоруссии в Словакии заявил о поддержке протестующих
Посол Белоруссии в Словакии Игорь Лещеня первым из глав дипмиссий республики заявил о поддержке участников акций протеста в стране.
РИА Новости вчера в 20:00
Общество
Гинцбург назвал сроки поступления вакцины в гражданский оборот
Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что гражданский оборот вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 может начаться спустя месяц после старта третьего, пострегистрационного этапа исследований препарата.
RT на русском 02:09
Общество
За сутки коронавирусом в Саратовской области заболели 98 человек
За сутки диагноз подтвердился еще у 98 жителей Саратовской области. По состоянию на 9:00 16 августа общее число заболевших составляет 10922.
Саратов 24 02:20
Политика
Тимошенко призвала провести новые президентские выборы в Белоруссии
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала объявить в Белоруссии новые президентские выборы.
ИА Новороссия вчера в 10:45
Экономика
Легендарный инвестор из США призвал вкладываться в Россию
Легендарный инвестор из США Джим Роджерс призвал вкладываться в Россию на фоне глобального кризиса.
Lenta.ru 14 августа в 05:04
Общество
Вакцинацию от сезонного гриппа в Москве начнут 1 сентября
Вакцинация от сезонного гриппа в этом году в Москве начнется раньше.
Интерфакс 02:10
Происшествия
За сутки в Алтайском крае от коронавируса умерли 6 человек
За прошедшие сутки в Алтайском крае у 89 человек выявлено инфицирование коронавирусом, выздоровели — 134 пациента, скончались 6 носителей коронавируса, при этом во всей шести летальных исходах COVID-19 не стал причиной смерти.
Kursk.com вчера в 04:56
Футбол
ЦСКА обыграл «Тамбов» благодаря голу Шкурина
Победу ЦСКА принес Шкурин на 55-й минуте встречи. Этот гол стал первым для белоруса в РПЛ.
Российская газета вчера в 13:09
Происшествия
Число пострадавших в ДТП под Смоленском выросло до 12
Число пострадавших в ДТП с грузовиком, рейсовым микроавтобусом и тремя легковушками в Вяземском районе Смоленской области увеличилось с 8 до 12 человек, из них двое госпитализированы.
ТАСС вчера в 10:59
Футбол
«Лион» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов
Французский «Лион» выиграл со счетом 3:1 у английского «Манчестер Сити» и впервые за десять лет вышел в полуфинал Лиги чемпионов.
Коммерсантъ вчера в 17:07
Политика
Жириновский назвал единственный путь выхода из кризиса для Лукашенко
Жириновский заявил, что путем выхода из тупика является обращение за помощью к России.
Политическая Экспертиза вчера в 20:38
Музыка
Менее чем за сутки новый клип Little Big набрал более 2 млн просмотров
Группа Little Big, которая в 2020 году должна была поехать от России на Евровидение, представила новую песню.
Наш Брянск.Ru вчера в 00:38
Происшествия
AP показало фото предполагаемого момента гибели протестующего в Минске
Associated Press опубликовало стоп-кадр видеозаписи, на которой, как утверждает агентство, запечатлен момент гибели 34-летнего Александра Тарайковского во время протестов в Минске 10 августа.
РБК вчера в 10:20
Шоу-бизнес
Тимати встретил 37-летие без Решетовой
15 августа Тимати исполнилось 37 лет, о своем дне рождения он напомнил подписчикам в Instagram новой публикацией.
Невские Новости вчера в 09:13
Общество
Власти Самарской области ввели режим ЧС
В Самарской области объявлен режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера.
КТВ-Луч вчера в 10:50
Единоборства
Миочич победил Кормье и защитил титул чемпиона UFC в тяжёлом весе
Действующий чемпион UFC в тяжёлом весе Стипе Миочич одержал победу над экс-чемпионом в двух весовых категориях Дэниелом Кормье в бою на турнире UFC 252 в Лас-Вегасе.
RT на русском 01:06
Политика
Трамп допустил введение запрета на работу Alibaba в США
Президент США Дональд Трамп не исключил, что вслед за ByteDance, которая владеет видеосервисом TikTok, может оказать давление и на другие китайские компании, работающие в Соединенных Штатах.
РБК вчера в 21:51
Политика
Митинг в поддержку Лукашенко в Минске назначен на полдень
"Митинг солидарности" в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко пройдет 16 августа в полдень.
РЕН ТВ 00:53
Политика
Лукашенко и Путин обсудили ситуацию в Белоруссии
Piter.tv вчера в 07:36
Общество
Умер брат президента США Роберт Трамп
Президент США Дональд Трамп сообщил о смерти своего младшего брата Роберта, которому было 72 года.
РИА Новости вчера в 22:35
Авто
Три нововведения ожидают автовладельцев в РФ с 1 сентября 2020 года
Осень 2020 года принесет автовладельцам в РФ сразу три значимых изменения: страховые компании пересмотрят стоимость ОСАГО, причем как в меньшую, так и в большую сторону, кроме того, техосмотр ТС начнут проводить по другим правилам, а патрульным экипажам ГИБДД выдадут современные приборы контроля для проверки машин.
Новые автомобили 00:10
Экономика
Посыпется в октябре: Катасонов предрёк обвал банковской системы
По словам эксперта в интервью YouTube-каналу «Переправа-ТВ», они будут заключаться не в сползании страны в рецессию или даже в депрессию, а главным признаком наступившего кризиса станет грядущий обвал банковской системы России.
Deita.ru 13 августа в 19:23
Здоровье
Врач-реабилитолог назвал лечебные свойства ходьбы
Эксперт отмечает, что у каждого человека есть самое привычное для тела упражнение — это ходьба. С ее помощью можно вылечить 26 заболеваний.
NewInform 01:02
Хоккей
Свечников получил травму в матче «Каролины» с «Бостоном»
Российский нападающий "Каролины Харрикейнз" Андрей Свечников получил травму в третьем матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Бостон Брюинз".
Газета.Ru вчера в 15:35