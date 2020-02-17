Политика

РИА НовостиРИА НовостиИран отказался вести переговоры с США под давлением

Тегеран не станет вести переговоры с США под давлением, Вашингтону следует сначала снять санкции, заявил в воскресенье президент Ирана Хасан Роухани.
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Иран отказался вести переговоры с США под давлением

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По сообщениям СМИ, певица и телеведущая Ольга Бузова на одном из последних концертов решила прыгнуть в толпу фанатов со сцены.
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Microsoft отозвала проблемное обновление Windows 10

Компания Microsoft отозвала пакет обновлений операционной системы Windows 10 с идентификатором KB4524244.
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Вильфанд предупредил о возможности сильных морозов в марте

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что сильные морозы могут ударить в марте.
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МИД РФ назвал условия новой встречи в «нормандском формате»

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас выразил надежду на новую встречу в «нормандском формате».
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Петроградский районный Санкт-Петербурга суд постановил, что сбежавшую из коронавирусного карантина в Боткинской больнице Аллу Ильину необходимо принудительно изолировать.
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Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства женщины на глазах у ребенка в общежитии в поселке Селятино.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что число вызовов и угроз пограничной безопасности с каждым годом не уменьшается.
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Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах

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США заявили о неспособности России достроить «Северный поток-2»

Россия не сможет самостоятельно достроить газопровод «Северный поток-2», заявил министр энергетики США Дэн Бруйетт.
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Мишустин поручил разработать программы развития проблемных регионов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьерам разработать программы развития проблемных регионов, на каждую из которых будет выделено по 5 миллиардов рублей до 2024 года, Минэкономразвитию поручено проследить за реалистичностью этих программ.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин не отправлял российские войска в Ливию, передает корреспондент "Газеты.Ru".
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Камеры засняли экстремальную посадку во время шторма лайнера Airbus A380 авиакомпании Etihad в британском аэропорту Хитроу.
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