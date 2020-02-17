Политика
РИА НовостиИран отказался вести переговоры с США под давлением
Тегеран не станет вести переговоры с США под давлением, Вашингтону следует сначала снять санкции, заявил в воскресенье президент Ирана Хасан Роухани.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Президент Ирана назвал условия для возобновления переговоров с США по ядерной сделке
RT на русскомвчера в 13:47
Ядерное вооружение Ирана скорее сдержит «брутальный» Трамп, чем МАГАТЭ
Политика Сегодня15 февраля в 12:53
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 05:16, Ашберн
Экономика
В Думу внесли законопроект о покупке правительством акций Сбербанка
Законопроект о покупке правительством акций Сбербанка у Банка России внесли на рассмотрение в Госдуму, следует из электронной базы данных нижней палаты российского парламента.
Политика
В Кремле прокомментировали слова Макрона о «влиянии на выборы»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия категорически против того, чтобы другие страны вмешивались в ее собственные внутренние дела и не допускает возможности вмешательства в дела третьих стран.
Футбол
Кокорин вышел на тренировку в общей группе ФК «Сочи»
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин вышел на первую тренировку в общей группе «Сочи» и провел ее без ограничений.
Происшествия
Сменивший курс самолет Уфа-Пхукет сел в «Шереметьево»
Самолет Уфа-Пхукет, резко изменивший курс после срабатывания датчика о технеисправности, благополучно приземлился в Москве.
Происшествия
Число погибших при ЧП на заводе в Первоуральске возросло до трёх
Политика
В Кремле прокомментировали позицию судьи Конституционного суда по СССР
Ранее судья Конституционного суда Константин Арановский в особом мнении к постановлению КС по одному из решений заявил, что РФ не является правопреемницей Советского Союза.
Общество
Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни
РИА Новости отмечают, что значение сводного рейтингового балла у этих регионов повысилось в сравнении с прошлым годом – то есть качество жизни в них улучшилось, хотя дистанция до среднего по стране уровня остается значительной.
Шоу-бизнес
Бузова получила травму после прыжка в толпу фанатов
По сообщениям СМИ, певица и телеведущая Ольга Бузова на одном из последних концертов решила прыгнуть в толпу фанатов со сцены.
Гаджеты
Microsoft отозвала проблемное обновление Windows 10
Компания Microsoft отозвала пакет обновлений операционной системы Windows 10 с идентификатором KB4524244.
Общество
Вильфанд предупредил о возможности сильных морозов в марте
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что сильные морозы могут ударить в марте.
Политика
МИД РФ назвал условия новой встречи в «нормандском формате»
Ранее глава МИД Германии Хайко Маас выразил надежду на новую встречу в «нормандском формате».
Общество
Сбежавшую из карантина петербурженку решили принудительно изолировать
Петроградский районный Санкт-Петербурга суд постановил, что сбежавшую из коронавирусного карантина в Боткинской больнице Аллу Ильину необходимо принудительно изолировать.
Общество
Песков оценил фильм Дудя про ВИЧ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 17 февраля оценил фильм журналиста Юрия Дудя, посвященный проблеме заболевания ВИЧ в России.
Происшествия
В Омске мужчина на спор обезглавил человека
Тело 60-летнего обезглавленного мужчины без определенного места жительства следователи СК обнаружили 14 февраля в квартире на улице 3-я Железнодорожная в Омске.
Кино
Дауни-младший и Холланд побывали в фильме «Назад в будущее»
Видео необычного отрывка из фильма «Назад в будущее» появилось на YouTube-канале EZRyderX47.
Финансы
Официальные курсы доллара и евро снизились на 15 копеек
Курс доллара понизился на 14,51 копейки, составив 63,3085 рубля (63,4536 рубля на 17 февраля).
Происшествия
Автобус с российскими туристами перевернулся по дороге в Финляндию
Автобус упал в кювет и перевернулся на бок. К счастью, в ДТП нет пострадавших. По другим данным, медпомощь потребовалась 3 пассажирам.
Происшествия
СК возбудил дело об убийстве в подмосковном общежитии
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства женщины на глазах у ребенка в общежитии в поселке Селятино.
Политика
Лукашенко рассказал об угрозах на границе с Белоруссией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что число вызовов и угроз пограничной безопасности с каждым годом не уменьшается.
Общество
Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах
Политика
США заявили о неспособности России достроить «Северный поток-2»
Россия не сможет самостоятельно достроить газопровод «Северный поток-2», заявил министр энергетики США Дэн Бруйетт.
Общество
Мишустин поручил разработать программы развития проблемных регионов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьерам разработать программы развития проблемных регионов, на каждую из которых будет выделено по 5 миллиардов рублей до 2024 года, Минэкономразвитию поручено проследить за реалистичностью этих программ.
Политика
Путин не отправлял войска в Ливию
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин не отправлял российские войска в Ливию, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Происшествия
Посадка самолета в Лондоне во время шторма попала на видео
Камеры засняли экстремальную посадку во время шторма лайнера Airbus A380 авиакомпании Etihad в британском аэропорту Хитроу.
Общество
У замначальника ГИБДД Воронежа изымают 22 квартиры
Исковое заявление об изъятии 22 квартир на общую сумму 50 миллионов рублей у заместителя начальника ГИБДД по Воронежской области предъявил прокурор области 14 февраля, сообщает официальный сайт областной прокуратуры.
Происшествия
Пациенты избили врача в больнице в Карачаево-Черкесии
Пациенты избили врача в больнице в Карачаево-Черкесии за грубость, сообщает портал Screen-ad.
Общество
В России предложили ужесточить ответственность за нарушение карантина
Возглавляющая Роспотребнадзор Анна Попова пояснила, что ее ведомство готово и может предложить меры по ужесточению степени ответственности за нарушение режима карантина.
Армия и оружие
Сирийская армия полностью освободила Алеппо от боевиков
Сирийская арабская армия (САА) впервые с 2012 года установила полный контроль над всеми населенными пунктами вокруг Алеппо, передает 16 февраля телеканал al-Mayadeen.