Политика
Парламентская газетаРоухани отказался вести переговоры с США под давлением
Тегеран не станет вести переговоры с США под давлением, сначала Вашингтон должен снять санкции, заявил президент Ирана Хасан Роухани. Об этом сообщает РИА «Новости».
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Шоу-бизнес
Возлюбленная Тимати впервые показала лицо маленького сына
Происшествия
Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных
Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
Шоу-бизнес
У Лолиты во время концерта случился приступ
У певицы Лолиты случился приступ во время концерта.
Биатлон
Слепцова и Устюгов опротестуют дисквалификацию
Биатлонисты Светлана Слепцова и Евгений Устюгов планируют опротестовать решение Международного союза биатлонистов (IBU) о дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.
Общество
Италия направит чартер для эвакуации своих граждан с Diamond Princess
Происшествия
Двое пострадавших при нападении на храм в Москве были пономарями
Шоу-бизнес
Киркоров прокомментировал скандал с Ди Каприо
Филипп Киркоров прокомментировал слухи о том, что Леонардо Ди Каприо отказался с ним фотографироваться.
Здоровье
Главный трансплантолог России призвал изымать больше органов у скончавшихся пациентов в больницах Екатеринбурга
Главный трансплантолог Минздрава, директор Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова Сергей Готье объяснил в интервью Е1.RU, почему в Екатеринбурге не могут обеспечить органами всех пациентов, нуждающихся в трансплантации.
Происшествия
Источник рассказал об оставленной стрелком в Калининграде записке
Мужчина, который застрелил вечером 15 февраля семейную пару возле Центрального рынка в Калининграде, оставил в своём доме записку, в которой заявил о желании отомстить.
Происшествия
Нацполиция Украины задержала криминального «авторитета» Анисимова
Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко написал на своей странице в Facebook, что в результате тщательно спланированной операции сегодня был задержан криминальный "авторитет" Евгений Анисимов.
Футбол
«Бавария» разгромила «Кёльн» благодаря дублю Гнабри
В матче 22-го тура чемпионата Германии "Кёльн" проиграл "Баварии" со счётом 1:4. Встреча состоялась в Кёльне на стадионе "Райн-Энерги".
Шоу-бизнес
Галкин показал подписчикам радость Лизы и Гарри от поездки в отпуск
Российский шоумен Максим Галкин отправился в семейное путешествие, чем поделился с подписчиками своего Instagram, опубликовав в сториз неподдельную радость своих детей – Лизы и Гарри Галкиных.
Политика
Участники встречи по Ливии в Мюнхене учредили международный комитет
Участники международной встречи по Ливии в Мюнхене призвали стороны конфликта придерживаться перемирия.
Общество
В Китае запустили в производство возможное лекарство от коронавируса
Как ранее сообщал директор Китайского национального центра биотехнологических разработок при Министерстве науки и техники КНР Чжан Синьминь, несколько типов лекарств, включая Remdesivir (ремдесивир) и японский Favipiravir (Фавипивавир), во время исследований показали клиническую эффективность в лечении нового типа коронавируса.
Армия и оружие
Боевики бросили в бой захваченный Т-90 сирийской армии
Захваченный недавно боевиками Т-90, принадлежавший сирийской армии, в настоящее время воюет уже против своих бывших владельцев.
Шоу-бизнес
Лобода отреагировала на инцидент с «пьяными» танцами
Исполнительница Светлана Лобода отреагировала на инцидент, из-за которого ее "обвинили" в "пьяных" танцах.
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская публично покаялась перед угасающим Джигарханяном
Цымбалюк-Романовская публично покаялась перед угасающим Джигарханяном Виталина попросила прощения у народного артиста СССР за все, что произошло между ними.
Общество
Подругу акциониста Павленского задержали во Франции
Политика
Роухани: Иран впервые в истории перестал ориентироваться на нефть
Тегеран впервые в своей истории перестал ориентироваться на нефть, заявил в воскресенье президент Ирана Хасан Роухани.
Происшествия
Во Франции разбился туристический самолет
Футбол
Дубль Сона принес «Тоттенхэму» победу над «Астон Виллой»
В матче 26-го тура чемпионата Англии «Астон Вилла» принимала «Тоттенхэм». Встреча завершилась важнейшей победой гостей.
Футбол
Сёмин рассказал, кого считает самым чудным легионером в своей карьере
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, кого считает самым чудным легионером, а также признался, что следит за футболистами в «Инстаграме».
Происшествия
Мать и четырехлетний ребенок погибли во время пожара в Ленобласти
На следующий день, 15 февраля, в сгоревшем доме нашли тело мальчика и череп, предположительно, 33-летней матери ребенка.
Кино
Умерла актриса из «Секса в большом городе» Линн Коэн
Политика
Посол России в Турции сообщил о новых угрозах в свой адрес
Российский посол в Турции Алексей Ерхов сообщил в беседе с телеканалом «Звезда», что в его адрес продолжают поступать угрозы.
Общество
В России нашли способ увеличить размер пенсии до 35 тысяч
В России предложили альтернативный способ увеличения пенсии до 35 тысяч рублей.