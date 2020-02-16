Политика

Парламентская газетаПарламентская газетаРоухани отказался вести переговоры с США под давлением

Тегеран не станет вести переговоры с США под давлением, сначала Вашингтон должен снять санкции, заявил президент Ирана Хасан Роухани. Об этом сообщает РИА «Новости».
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Роухани рассказал об отношениях Ирана с Россией и Китаем

РИА Новости10:14

Рухани: Иран не будет вести переговоры с США под давлением

REGNUM10:52

Тегеран отказался вести переговоры с США под давлением

Красная весна08:57

Роухани отказался вести переговоры с США под давлением

Парламентская газета08:40
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Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 11:05, Ашберн
Политика

Переводчики рассказали о работе с Путиным

Президент России Владимир Путин внимательно следит за переводом его речи и может уточнить версию своих слов на иностранном языке.
ТАСС 07:52
Происшествия

Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела

РИА Новости вчера в 06:51
Экономика

Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России

Журнал Forbes сообщил в воскресенье о скором появлении в России нового долларового миллиардера.
Вести.Ru 09:45
Общество

Протоиерей РПЦ отказался извиняться за слова о «жёнах-проститутках»

Председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи протоиерей Димитрий Смирнов заявил, что не собирается извиняться за сравнение гражданских жён с «проститутками».
News.ru 06:22
Происшествия

Подозреваемый в расстреле семьи у рынка в Калининграде оставил записку

В Калининграде сотрудники правоохранительных органов нашли в квартире мужчины, застрелившего у городского Центрального рынка семейную пару, патроны и записку, сообщили источники ТАСС и «РИА Новости» в силовых структурах региона.
РБК 09:36
Происшествия

Девушка умерла во время конкурса по поеданию пирожных в Москве

Как сообщил Telegram-канал Baza, в баре проводился конкурс по поеданию пирожных, девушка победила в нем, но подавилась и задохнулась.
ТАСС 10:52
Биатлон

Логинов взял бронзу в гонке преследования на чемпионате мира

Газета.Ru 09:58
Происшествия

Петербурженка укусом отбилась от насильника в парадной

Девушка начала сопротивляться и укусила неизвестного, пишет 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органов.
Gazeta.SPb 10:51
Политика

Костромской губернатор назвал борьбу с коррупцией хуже коррупции

Глава Костромской области Сергей Ситников раскритиковал методы борьбы с коррупцией в стране.
РИА Новости 02:41
Происшествия

В Петербурге спасли молодого человека, провалившегося под лед

РИА Новости 09:21
Происшествия

В ДТП под Саратовом погиб младенец

Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Саратовской области, один из которых опрокинулся в кювет, в результате погиб младенец, еще четыре человека пострадали, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе областного управления ГИБДД.
РИА Новости вчера в 22:12
Политика

Захарова сообщила о словах Помпео после встречи с Лавровым в Мюнхене

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова поделилась тем, что сказал госсекретарь США Майк Помпео после краткой встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Мюнхене.
Вечерняя Москва 14 февраля в 11:02
Футбол

«Краснодар» обыграл «Крылья Советов»

Спорт-Экспресс 07:35
Общество

Кудрин отреагировал на фильм Дудя о ВИЧ

Фильм журналиста и блогера Юрия Дудя об эпидемии ВИЧ в России был опубликован на его YouТube-канале 11 февраля.
BFM.ru 05:22
Политика

Путин рассказал о противниках идеи о бесплатном питании в школах

Президент России Владимир Путин заявил, что инициатива о бесплатном горячем питании для учеников начальных классов «непросто далась», поскольку «все были против» неё.
RT на русском 10:19
Общество

Сербский пенсионер отправился пешком в Москву на парад 9 мая

Семидесятидвухлетний житель Сербии отправился пешком в Москву через Венгрию, Польшу и Белоруссию, чтобы 9 мая посмотреть парад Победы, он также рассчитывает увидеть президента РФ Владимира Путина.
РИА Новости 10:19
Фигурное катание

Загитова рассказала о сомнениях в продолжении карьеры

В японском телевизионном фильме, посвященном фигуристке, чемпионка рассказала, что находится в сомнениях по этому поводу.
Известия 09:33
Политика

В МИД назвали три условия для улучшения отношений с Европой

Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил в беседе с РБК, что улучшение отношений России и Европы возможно только при изменениях в политике двух ключевых институтов Европы — НАТО и Евросоюза.
RT на русском 09:24
Шоу-бизнес

Пермякова показала Долину в белоснежном костюме на празднике друзей

На празднике Долина появилась в белоснежном костюме.
Телепрограмма вчера в 06:46
Происшествия

Два человека погибли в аварии на проспекте Победы в Казани

После удара из авто вылетел двигатель, вырвало колесо. В салоне находились три человека.
Татарстан-24 08:23
Политика

Посол России в Турции заявил о новых угрозах в свой адрес

Посол в Турции Алексей Ерхов получил в Сети новые угрозы и оскорбления про себя, а также в адрес России в целом.
РБК 10:37
Экономика

Нефтяники ждут удешевления нефти из-за продажи Сбербанка

Нефтяники ожидают удешевления «рублёвой бочки» из-за продажи Сбербанка правительству.
News.ru 14 февраля в 16:10
Происшествия

Мужчина напал с ножом на прихожан в храме в центре Москвы

По данным информированного источника «Интерфакса», злоумышленник напал с ножом на прихожан в храме святителя Николая в Покровском на Бакунинской улице.
РБК 02:26
Общество

Италия эвакуирует своих граждан с лайнера Diamond Princess

Глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо сообщил, что Италия планирует эвакуировать своих граждан с круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине в Японии.
RT на русском 08:56
Происшествия

В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,7

РИА Новости 07:53
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Билли Айлиш объяснила провал своего выступления на «Оскаре»

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Ученые пытаются объяснить загадочные радиоволновые сигналы из Космоса

Алтапресс 13 февраля в 11:51
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Боевики бросили в бой захваченный Т-90 сирийской армии

Захваченный недавно боевиками Т-90, принадлежавший сирийской армии, в настоящее время воюет уже против своих бывших владельцев.
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Лыжник Большунов завоевал серебро в гонке преследования на «Ски Туре»

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Госсекретарь США Помпео в Мюнхене сделал заявление по Крыму

В начале февраля этого года украинский ресурс "Новое время" со ссылкой на источник сообщил, что госсекретарь США Майк Помпео во время закрытой встречи в Киеве назвал Крым "потерянным для Украины" и отметил, что мировые игроки это понимают.
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Иранский религиозный, духовный и государственный деятель, политик и шиитский богослов, действующий президент Ирана с 3 августа 2013 года.
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Политическое соглашение между Ираном и группой государств, известных как 5+1, относительно ядерной программы Ирана. Группа состоит из США, России, КНР, Великобритании, Франции - пяти постоянных членов Совета Безопасности Организации Объединённых Наций, а также Германии. В 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из соглашения и анонсировал дополнительные санкции в отношении Ирана. В ответ в 2019 году Иран объявил о приостановлении выполнения двух пунктов сделки.
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