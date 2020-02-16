Тегеран не станет вести переговоры с США под давлением, сначала Вашингтон должен снять санкции, заявил президент Ирана Хасан Роухани. Об этом сообщает РИА «Новости».

Роухани отказался вести переговоры с США под давлением

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