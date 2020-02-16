Политика
Парламентская газетаРоухани отказался вести переговоры с США под давлением
Тегеран не станет вести переговоры с США под давлением, сначала Вашингтон должен снять санкции, заявил президент Ирана Хасан Роухани. Об этом сообщает РИА «Новости».
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Политика
Переводчики рассказали о работе с Путиным
Президент России Владимир Путин внимательно следит за переводом его речи и может уточнить версию своих слов на иностранном языке.
Происшествия
Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела
Экономика
Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России
Журнал Forbes сообщил в воскресенье о скором появлении в России нового долларового миллиардера.
Общество
Протоиерей РПЦ отказался извиняться за слова о «жёнах-проститутках»
Председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи протоиерей Димитрий Смирнов заявил, что не собирается извиняться за сравнение гражданских жён с «проститутками».
Происшествия
Подозреваемый в расстреле семьи у рынка в Калининграде оставил записку
В Калининграде сотрудники правоохранительных органов нашли в квартире мужчины, застрелившего у городского Центрального рынка семейную пару, патроны и записку, сообщили источники ТАСС и «РИА Новости» в силовых структурах региона.
Происшествия
Девушка умерла во время конкурса по поеданию пирожных в Москве
Как сообщил Telegram-канал Baza, в баре проводился конкурс по поеданию пирожных, девушка победила в нем, но подавилась и задохнулась.
Происшествия
Петербурженка укусом отбилась от насильника в парадной
Девушка начала сопротивляться и укусила неизвестного, пишет 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органов.
Политика
Костромской губернатор назвал борьбу с коррупцией хуже коррупции
Глава Костромской области Сергей Ситников раскритиковал методы борьбы с коррупцией в стране.
Происшествия
В ДТП под Саратовом погиб младенец
Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Саратовской области, один из которых опрокинулся в кювет, в результате погиб младенец, еще четыре человека пострадали, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе областного управления ГИБДД.
Политика
Захарова сообщила о словах Помпео после встречи с Лавровым в Мюнхене
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова поделилась тем, что сказал госсекретарь США Майк Помпео после краткой встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Мюнхене.
Футбол
«Краснодар» обыграл «Крылья Советов»
Общество
Кудрин отреагировал на фильм Дудя о ВИЧ
Фильм журналиста и блогера Юрия Дудя об эпидемии ВИЧ в России был опубликован на его YouТube-канале 11 февраля.
Политика
Путин рассказал о противниках идеи о бесплатном питании в школах
Президент России Владимир Путин заявил, что инициатива о бесплатном горячем питании для учеников начальных классов «непросто далась», поскольку «все были против» неё.
Общество
Сербский пенсионер отправился пешком в Москву на парад 9 мая
Семидесятидвухлетний житель Сербии отправился пешком в Москву через Венгрию, Польшу и Белоруссию, чтобы 9 мая посмотреть парад Победы, он также рассчитывает увидеть президента РФ Владимира Путина.
Фигурное катание
Загитова рассказала о сомнениях в продолжении карьеры
В японском телевизионном фильме, посвященном фигуристке, чемпионка рассказала, что находится в сомнениях по этому поводу.
Политика
В МИД назвали три условия для улучшения отношений с Европой
Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил в беседе с РБК, что улучшение отношений России и Европы возможно только при изменениях в политике двух ключевых институтов Европы — НАТО и Евросоюза.
Шоу-бизнес
Пермякова показала Долину в белоснежном костюме на празднике друзей
На празднике Долина появилась в белоснежном костюме.
Происшествия
Два человека погибли в аварии на проспекте Победы в Казани
После удара из авто вылетел двигатель, вырвало колесо. В салоне находились три человека.
Политика
Посол России в Турции заявил о новых угрозах в свой адрес
Посол в Турции Алексей Ерхов получил в Сети новые угрозы и оскорбления про себя, а также в адрес России в целом.
Экономика
Нефтяники ждут удешевления нефти из-за продажи Сбербанка
Нефтяники ожидают удешевления «рублёвой бочки» из-за продажи Сбербанка правительству.
Происшествия
Мужчина напал с ножом на прихожан в храме в центре Москвы
По данным информированного источника «Интерфакса», злоумышленник напал с ножом на прихожан в храме святителя Николая в Покровском на Бакунинской улице.
Общество
Италия эвакуирует своих граждан с лайнера Diamond Princess
Глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо сообщил, что Италия планирует эвакуировать своих граждан с круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине в Японии.
Происшествия
В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,7
Космос
Ученые пытаются объяснить загадочные радиоволновые сигналы из Космоса
Армия и оружие
Боевики бросили в бой захваченный Т-90 сирийской армии
Захваченный недавно боевиками Т-90, принадлежавший сирийской армии, в настоящее время воюет уже против своих бывших владельцев.
Спорт
Лыжник Большунов завоевал серебро в гонке преследования на «Ски Туре»
Российский лыжник Александр Большунов занял второе место в гонке преследования классическим стилем на «Ски Туре» в шведском Эстерсунде.
Политика
Госсекретарь США Помпео в Мюнхене сделал заявление по Крыму
В начале февраля этого года украинский ресурс "Новое время" со ссылкой на источник сообщил, что госсекретарь США Майк Помпео во время закрытой встречи в Киеве назвал Крым "потерянным для Украины" и отметил, что мировые игроки это понимают.