Политика
Парламентская газетаРоухани отказался вести переговоры с США под давлением
Тегеран не станет вести переговоры с США под давлением, сначала Вашингтон должен снять санкции, заявил президент Ирана Хасан Роухани. Об этом сообщает РИА «Новости».
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Политика
Секретарь СНБО Украины прибыл в Иран
«Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов 15—17 февраля находится с рабочим визитом в Исламской Республике Иран по приглашению секретаря Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Иран Али Шамхани для обсуждения проблемных вопросов расследования катастрофы украинского самолёта», — говорится в сообщении, опубликованном на странице СНБО в Facebook.
Экономика
Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России
Журнал Forbes сообщил в воскресенье о скором появлении в России нового долларового миллиардера.
Биатлон
Глава СБР призвал Логинова не обращать внимание на критиков
Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев призвал Александра Логинова не обращать внимание на критиков.
Происшествия
Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных
Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
Хоккей
Овечкин впервые в сезоне не забил в четырех матчах подряд
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин остался без гола в матче с «Аризоной» (1:3) в регулярном чемпионате НХЛ.
Музыка
Лидер Rammstein свою новую группу назвал русским матерным словом
Политика
Переводчики рассказали о работе с Путиным
Президент России Владимир Путин внимательно следит за переводом его речи и может уточнить версию своих слов на иностранном языке.
Технологии
«Морской старт» перебазируется на Дальний Восток до конца марта
Киберспорт
Команда Dendi выступит на турнире по Dota 2 в Киеве
Dota 2 Tug of War: Mad Moon, там команда Данила Dendi Ишутина заменит Royal Never Give Up. Турнир пройдет 19-23 февраля в Киеве.
Происшествия
Путин помиловал трех граждан России
Президент России Владимир Путин 14 февраля подписал указ о помиловании трех россиян.
Экономика
Ущерб природе в России от нефтепродуктов за год увеличился в пять раз
В 2018 году размер ущерба окружающей среде — недрам, почве, атмосферному воздуху, водам, растительному и животному миру — от загрязнения нефтепродуктами увеличился до 5,1 млрд руб.
Шоу-бизнес
Директор Софии Ротару раскрыл секрет ее молодости
Концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров рассказал, как у артистки получается молодо выглядеть в свои 72 года.
Политика
В МИД назвали три условия для улучшения отношений с Европой
Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил в беседе с РБК, что улучшение отношений России и Европы возможно только при изменениях в политике двух ключевых институтов Европы — НАТО и Евросоюза.
Спорт
Большунов стал вторым в гонке преследования на «Ски Тур»
Российский лыжник Александр Большунов финишировал вторым в гонке преследования на многодневке "Ски Тур", которая проходит в Эстерсунде.
Происшествия
Настоятель храма в Москве рассказал, как обезвредили напавшего с ножом
Напавшего с ножом в Никольском храме в Москве удалось задержать благодаря своевременным действиям прихожан и полиции, рассказал РИА Новости настоятель храма протоиерей Кирилл Сладков.
Происшествия
Рядового Шамсутдинова пнули перед расстрелом
По материалам дела, незадолго до бойни рядовой Мухатов пнул рядового Шамсутдинова за то, что тот отправился курить в неположенное время.
Происшествия
Подозреваемый в расстреле семьи у рынка в Калининграде оставил записку
В Калининграде сотрудники правоохранительных органов нашли в квартире мужчины, застрелившего у городского Центрального рынка семейную пару, патроны и записку, сообщили источники ТАСС и «РИА Новости» в силовых структурах региона.
Здоровье
Учёные предупредили об опасности фитотерапии для здоровья человека
Врачи предупредили об опасности лечебных трав.
Авто
Эксперты рассказали, с каким пробегом лучше не покупать автомобиль
На какие моменты стоит обратить внимание даже на «честной» машине, и с каким пробегом автомобиль лучше вообще не покупать, рассказала «Российская газета».
Политика
Путин рассказал о противниках идеи о бесплатном питании в школах
Президент России Владимир Путин заявил, что инициатива о бесплатном горячем питании для учеников начальных классов «непросто далась», поскольку «все были против» неё.
Общество
Шторм «Деннис» со всей силой обрушится на Великобританию
«Великобритания – 15-16 февраля объявлено метеопредупреждение в связи с прохождением шторма «Деннис»; шквалистый ветер; обильные осадки; возможны сбои в работе общественного транспорта и пригородного ж/д сообщения; изменения в расписании авиарейсов», — говорится в сообщении департамента.
Авто
Mercedes пообещала обойтись без сюрпризов в Мельбурне
В 2019 году на предсезонных тестах в Барселоне преимущество было на стороне Ferrari, однако уже с первого Гран При в Австралии пилоты Mercedes были значительно быстрее.
Футбол
Арустамян рассказал, как изменилась игра «Спартака» при Тедеско
Известный журналист и комментатор Нобель Арустамян высказался о победе «Спартака» в Кубке Париматч Премьер в Катаре.
Политика
Французский политик предложил «вышвырнуть» Павленского из страны
Французский парламентарий Брюно Кестель заявил, что российского художника-акциониста Петра Павленского следует «вышвырнуть» из страны после публикации им компрометирующего видео с участием Бенджамена Гриво.
Общество
В Китае запустили в производство возможное лекарство от коронавируса
Как ранее сообщал директор Китайского национального центра биотехнологических разработок при Министерстве науки и техники КНР Чжан Синьминь, несколько типов лекарств, включая Remdesivir (ремдесивир) и японский Favipiravir (Фавипивавир), во время исследований показали клиническую эффективность в лечении нового типа коронавируса.
Биатлон
Хованцев поддержал критику Фуркада на тему дисквалификации россиян
Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев поддержал француза Мартена Фуркада, который раскритиковал Международный союз биатлонистов (IBU) за публикацию новости о дисквалификации россиян Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой во время чемпионата мира.
Авто
Названы самые надежные трехлетние автомобили
Компания J.D. Power провела исследование и определила перечень самых надежных трехлетних автомобилей.