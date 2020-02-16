Политика

Парламентская газетаПарламентская газетаРоухани отказался вести переговоры с США под давлением

Тегеран не станет вести переговоры с США под давлением, сначала Вашингтон должен снять санкции, заявил президент Ирана Хасан Роухани. Об этом сообщает РИА «Новости».
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Роухани рассказал об отношениях Ирана с Россией и Китаем

РИА Новости10:14

Рухани: Иран не будет вести переговоры с США под давлением

REGNUM10:52

Тегеран отказался вести переговоры с США под давлением

Красная весна08:57

Роухани отказался вести переговоры с США под давлением

Парламентская газета08:40
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Политика

Секретарь СНБО Украины прибыл в Иран

«Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов 15—17 февраля находится с рабочим визитом в Исламской Республике Иран по приглашению секретаря Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Иран Али Шамхани для обсуждения проблемных вопросов расследования катастрофы украинского самолёта», — говорится в сообщении, опубликованном на странице СНБО в Facebook.
RT на русском 09:52
Экономика

Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России

Журнал Forbes сообщил в воскресенье о скором появлении в России нового долларового миллиардера.
Вести.Ru 09:45
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Логинов взял бронзу в гонке преследования на чемпионате мира

Газета.Ru 09:58
Биатлон

Глава СБР призвал Логинова не обращать внимание на критиков

Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев призвал Александра Логинова не обращать внимание на критиков.
Газета.Ru 10:43
Общество

В РПЦ прокомментировали слова Смирнова о гражданских женах

Известия 06:47
Происшествия

Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных

Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
Российская газета 05:25
Хоккей

Овечкин впервые в сезоне не забил в четырех матчах подряд

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин остался без гола в матче с «Аризоной» (1:3) в регулярном чемпионате НХЛ.
ProstoProSport 02:23
Музыка

Лидер Rammstein свою новую группу назвал русским матерным словом

Shraibikus News 04:09
Политика

Переводчики рассказали о работе с Путиным

Президент России Владимир Путин внимательно следит за переводом его речи и может уточнить версию своих слов на иностранном языке.
ТАСС 07:52
Технологии

«Морской старт» перебазируется на Дальний Восток до конца марта

3DNews вчера в 02:55
Киберспорт

Команда Dendi выступит на турнире по Dota 2 в Киеве

Dota 2 Tug of War: Mad Moon, там команда Данила Dendi Ишутина заменит Royal Never Give Up. Турнир пройдет 19-23 февраля в Киеве.
Матч ТВ вчера в 16:29
Происшествия

Путин помиловал трех граждан России

Президент России Владимир Путин 14 февраля подписал указ о помиловании трех россиян.
Газета.Ru 14 февраля в 15:13
Экономика

Ущерб природе в России от нефтепродуктов за год увеличился в пять раз

В 2018 году размер ущерба окружающей среде — недрам, почве, атмосферному воздуху, водам, растительному и животному миру — от загрязнения нефтепродуктами увеличился до 5,1 млрд руб.
РБК 06:50
Шоу-бизнес

Директор Софии Ротару раскрыл секрет ее молодости

Концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров рассказал, как у артистки получается молодо выглядеть в свои 72 года.
КМВ Новости 14 февраля в 02:26
Политика

В МИД назвали три условия для улучшения отношений с Европой

Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил в беседе с РБК, что улучшение отношений России и Европы возможно только при изменениях в политике двух ключевых институтов Европы — НАТО и Евросоюза.
RT на русском 09:24
Спорт

Большунов стал вторым в гонке преследования на «Ски Тур»

Российский лыжник Александр Большунов финишировал вторым в гонке преследования на многодневке "Ски Тур", которая проходит в Эстерсунде.
Вести.Ru 08:53
Происшествия

Настоятель храма в Москве рассказал, как обезвредили напавшего с ножом

Напавшего с ножом в Никольском храме в Москве удалось задержать благодаря своевременным действиям прихожан и полиции, рассказал РИА Новости настоятель храма протоиерей Кирилл Сладков.
РИА Новости 07:59
Происшествия

Рядового Шамсутдинова пнули перед расстрелом

По материалам дела, незадолго до бойни рядовой Мухатов пнул рядового Шамсутдинова за то, что тот отправился курить в неположенное время.
Коммерсантъ 14 февраля в 08:14
Происшествия

Подозреваемый в расстреле семьи у рынка в Калининграде оставил записку

В Калининграде сотрудники правоохранительных органов нашли в квартире мужчины, застрелившего у городского Центрального рынка семейную пару, патроны и записку, сообщили источники ТАСС и «РИА Новости» в силовых структурах региона.
РБК 09:36
Здоровье

Учёные предупредили об опасности фитотерапии для здоровья человека

Врачи предупредили об опасности лечебных трав.
UfacityNews.ru 04:15
Авто

Эксперты рассказали, с каким пробегом лучше не покупать автомобиль

На какие моменты стоит обратить внимание даже на «честной» машине, и с каким пробегом автомобиль лучше вообще не покупать, рассказала «Российская газета».
Автоновости дня 05:18
Политика

Путин рассказал о противниках идеи о бесплатном питании в школах

Президент России Владимир Путин заявил, что инициатива о бесплатном горячем питании для учеников начальных классов «непросто далась», поскольку «все были против» неё.
RT на русском 10:19
Общество

Шторм «Деннис» со всей силой обрушится на Великобританию

«Великобритания – 15-16 февраля объявлено метеопредупреждение в связи с прохождением шторма «Деннис»; шквалистый ветер; обильные осадки; возможны сбои в работе общественного транспорта и пригородного ж/д сообщения; изменения в расписании авиарейсов», — говорится в сообщении департамента.
SM News 14 февраля в 06:34
Авто

Mercedes пообещала обойтись без сюрпризов в Мельбурне

В 2019 году на предсезонных тестах в Барселоне преимущество было на стороне Ferrari, однако уже с первого Гран При в Австралии пилоты Mercedes были значительно быстрее.
Motorsport.com Россия 06:33
Шоу-бизнес

Билли Айлиш объяснила провал своего выступления на «Оскаре»

ФАН 07:09
Футбол

Арустамян рассказал, как изменилась игра «Спартака» при Тедеско

Известный журналист и комментатор Нобель Арустамян высказался о победе «Спартака» в Кубке Париматч Премьер в Катаре.
RT на русском вчера в 05:05
Политика

Французский политик предложил «вышвырнуть» Павленского из страны

Французский парламентарий Брюно Кестель заявил, что российского художника-акциониста Петра Павленского следует «вышвырнуть» из страны после публикации им компрометирующего видео с участием Бенджамена Гриво.
News.ru 10:44
Общество

В Китае запустили в производство возможное лекарство от коронавируса

Как ранее сообщал директор Китайского национального центра биотехнологических разработок при Министерстве науки и техники КНР Чжан Синьминь, несколько типов лекарств, включая Remdesivir (ремдесивир) и японский Favipiravir (Фавипивавир), во время исследований показали клиническую эффективность в лечении нового типа коронавируса.
РИА Новости 09:49
Биатлон

Хованцев поддержал критику Фуркада на тему дисквалификации россиян

Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев поддержал француза Мартена Фуркада, который раскритиковал Международный союз биатлонистов (IBU) за публикацию новости о дисквалификации россиян Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой во время чемпионата мира.
News.ru 09:13
Авто

Названы самые надежные трехлетние автомобили

Компания J.D. Power провела исследование и определила перечень самых надежных трехлетних автомобилей.
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Иранский политик
Иранский религиозный, духовный и государственный деятель, политик и шиитский богослов, действующий президент Ирана с 3 августа 2013 года.
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Совместный всеобъемлющий план действий
Политическое соглашение между Ираном и группой государств, известных как 5+1, относительно ядерной программы Ирана. Группа состоит из США, России, КНР, Великобритании, Франции - пяти постоянных членов Совета Безопасности Организации Объединённых Наций, а также Германии. В 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из соглашения и анонсировал дополнительные санкции в отношении Ирана. В ответ в 2019 году Иран объявил о приостановлении выполнения двух пунктов сделки.
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