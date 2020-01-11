с чего всё началось

Президент Ирана Хасан Роухани попросил прощения за крушение самолета Boeing в Тегеране и пообещал привлечь к ответственности всех виновных, сообщила пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского по итогам телефонного разговора глав государств.

Политика Путин призвал закрепить особый статус Донбасса в Конституции Украины Российский лидер Владимир Путин по итогам переговоров в Москве с канцлером Германии Ангелой Меркель отметил, что закон об особом статусе Донбасса должен стать бессрочным, что предусмотрено Минскими соглашениями.

Армия и оружие Путин призвал укрепить статус РФ как морской державы Президент Владимир Путин в ходе совещания с руководящим составом Минобороны и Главного командования ВМФ заявил, что страна должна укрепить свой статус морской державы.

Политика Госдеп призвал Иран извиниться за задержание британского посла Госдепартамент США призвал власти Ирана принести извинения за задержание посла Великобритании Роберта Макэра во время протестов в Тегеране.

Политика В Абхазии завели уголовное дело после протестов в Сухуме Генпрокуратура Абхазии сообщила о возбуждении уголовного дела по факту массовых беспорядков, которые произошли во время протестов в Сухуме 9 января.

Культура Кукольный театр Нижнего Тагила поставит мюзикл с Бармалеем-Гитлером Сезон в сентябре 2020 года в нижнетагильском театре откроет детский мюзикл «Айболит», куклы для которого создавались художником Михаилом Кривенко.

Общество СМИ нашли свитер, похожий на кардиган Путина Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2016 года жительница Перу Джулия Кастро, подарила Владимиру Путину свитер ручной работы, сделанный из шерсти альпаки.

Общество В России начнут выдавать аттестаты с новыми оценками Российским школьникам начнут по-новому выдавать документы об основном общем и среднем общем образовании, сообщила глава Минпросвещения Ольга Васильева в интервью "Российской газете".