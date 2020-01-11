Политика
РИА НовостиРоухани попросил прощения у Украины
Президент Ирана Хасан Роухани попросил прощения за крушение самолета Boeing в Тегеране и пообещал привлечь к ответственности всех виновных, сообщила пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского по итогам телефонного разговора глав государств.
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с чего всё началось
Как отмечает пресс-служба украинского лидера, разговор состоялся по инициативе иранской стороны, Рухани «полностью признаёт, что трагедия произошла из-за ошибочных действий военных этой страны».RT на русском12:48
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