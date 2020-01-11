Политика

РИА НовостиРИА НовостиРоухани попросил прощения у Украины

Президент Ирана Хасан Роухани попросил прощения за крушение самолета Boeing в Тегеране и пообещал привлечь к ответственности всех виновных, сообщила пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского по итогам телефонного разговора глав государств.
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 пресс-служба украинского лидера, разговор состоялся по инициативе иранской стороны, Рухани «полностью признаёт, что трагедия произошла из-за ошибочных действий военных этой страны».
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Президент Ирана попросил прощения у Украины

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