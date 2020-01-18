Политика
Газета.RuРоухани предложил Эрдогану сплотиться против США
Президент Ирана Хасан Роухани провел телефонные переговоры с турецким лидером Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает РИА "Новости". Иранский лидер призвал главу Турции сплотиться и выступить против США.
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с чего всё началось
Президент Ирана Хасан Роухани в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом заявил о необходимости сплоченно выступить против США, чтобы не допустить их "более дерзких" действий после гибели генерала Касема Сулеймани.РИА Новости10:50
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