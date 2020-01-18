Президент Ирана Хасан Роухани в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом заявил о необходимости сплоченно выступить против США, чтобы не допустить их "более дерзких" действий после гибели генерала Касема Сулеймани.

с чего всё началось

По словам иранского президента, молчание и бездействие может привести «к большей дерзости в совершении агрессивных шагов». Хасан Роухани отметил в разговоре с турецким коллегой, что необходимо в один голос выступить против агрессии американцев, иначе Тегеран намерен «действовать более дерзко».

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