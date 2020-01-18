Политика
ФАНРоухани призвал Эрдогана сплотиться против США
По словам иранского президента, молчание и бездействие может привести «к большей дерзости в совершении агрессивных шагов». Хасан Роухани отметил в разговоре с турецким коллегой, что необходимо в один голос выступить против агрессии американцев, иначе Тегеран намерен «действовать более дерзко».
Читать в источнике
с чего всё началось
Президент Ирана Хасан Роухани в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом заявил о необходимости сплоченно выступить против США, чтобы не допустить их "более дерзких" действий после гибели генерала Касема Сулеймани.РИА Новости10:50
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 19:36, Ашберн
Хоккей
Канада обыграла Финляндию и вышла в финал МЧМ
Армия и оружие
СМИ сообщили о поломке большого десантного корабля ВМФ России в Сирии
Российский большой десантный корабль (БДК) «Орск» получил повреждения у берегов Сирии и возвращается на буксире, сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель» и сайт Avia.pro.
Авто
Опубликованы фото обновленного интерьера новой Lada 4х4
В социальной сети ВКонтакте появились фотоснимки измененного интерьера обновленной версии отечественного внедорожника Lada 4х4.
Политика
Медведчук заявил о возможном дефолте на Украине в 2020 году
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил о возможном дефолте на Украине в 2020 году.
Политика
В 2017 году Трамп пропустил звонок Путина
Глава Белого дома Дональд Трамп в 2017 году подверг публичной критике тогдашнего директора Разведывательного управления Минобороны Майкла Флинна и других высокопоставленных сотрудников администрации президента за то, что они не сказали о звонке президента России Владимира Путина.
Политика
Вован и Лексус разыграли конгрессвумен США от лица Греты Тунберг
Известные российские пранкеры под псевдонимами Вован и Лексус разыграли американскую конгрессвумен от Демократической партии Максин Уотерс.
Политика
Трамп пригрозил нанести удар по 52 целям в Иране
Президент США Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы.
Происшествия
В Мытищах горит склад с пластиком
В Мытищах Московской области произошел пожар на складе, где хранится пластик и оборудование для изготовления бассейнов.
Культура
Объявлен победитель вокального конкурса «Новая Звезда-2020»
Победителем Всероссийского вокального конкурса «Новая Звезда-2020» стала представительница Краснодарского края София Легран.
Армия и оружие
В Триполи сообщили о десятках погибших при ударе по военному училищу
Военное училище в Триполи подверглось авиаудару, по предварительным данным, погибли 23 курсанта, десятки получили ранения, говорится в сообщении министерства здравоохранения в правительстве национального согласия.
Происшествия
СК начал проверку после сообщений СМИ о стрельбе по детям в Приморье
Следователи Приморского края начали проверку после сообщений СМИ о пострадавших в поселке Заводской несовершеннолетних, сообщает пресс-служба регионального управления СК.
Энергетика
Кипр направит Израилю предложение об участии в разработке месторождения «Афродита»
Власти Республики Кипр собираются в течение января направить Израилю предложение об участии в разработке газового месторождения "Афродита".
Здоровье
Связь между курением и раком объяснили в Японии
Рак придаточных пазух носа является самым распространённым онкологическим заболеванием у заядлых курильщиков.
Экономика
Пробил час: новый кризис назначили на 2020 год
В 2020 году мир столкнется с очередными экономическими потрясениями, предупредил Международный валютный фонд.
Экономика
Россия остановила поставки нефти на территорию Белоруссии
Российская сторона остановила поставки нефти на территорию Белоруссии, два завода республики продолжают работу со сниженной до минимально допустимого уровня загрузкой.
Футбол
СМИ: «Челси» не сможет подписать Санчо и Вернера в январе
«Челси» не сможет подписать двух игроков атаки в зимнее трансферное окно.
Авто
Автоконцерн Honda в 2020 году начнет продажу беспилотных автомобилей
Продажи беспилотных автомобилей, основанных на технологиях третьего уровня, запланированы на середину текущего года.
Политика
Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье
Ранее экс-посла Польши в Германии, пообещавшего поставить памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку, российский лидер назвал «сволочью и антисемитской свиньей».
Шоу-бизнес
Федор Смолов перестал скрывать отношения с 17-летней внучкой Ельцина
29-летний футболист Федор Смолов, играющий за московский «Локомотив», перестал скрывать свои отношения с Марией Юмашевой – 17-летней внучкой первого президента России Бориса Ельцина.
Происшествия
В пригороде Парижа мужчина с ножом напал на прохожих
Мужчина, вооружённый ножом, попытался напасть на прохожих в пригороде Парижа Вильжюиф, нападавший нейтрализован полицией, сообщает телеканал BFMTV.
Культура
Омский хор исполнил песню из сериала «Ведьмак»
Солист рассказал, что перепеть ставшую мемом в интернете песню «Ведьмаку заплатите чеканной монетой» предложили специалисты PR-отдела.
Футбол
Линекер: «При всём уважении к Фергюсону, именно Гвардиола изменил АПЛ»
Экс-нападающий сборной Англии Гари Линекер поделился мнением о достижениях в АПЛ бывшего главного тренера "Манчестер Юнайтед" Алекса Фергюсона и наставника "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы.
Армия и оружие
НАТО приостановил работу миссии в Ираке
Североатлантический альянс приостановил работу своей миссии в Ираке по подготовке кадров для местной армии после авиаударов США и убийства генерала КСИР Касема Сулеймани, сообщает Reuters.
Шоу-бизнес
Бабушка сестер Хачатурян подала в суд на их мать
Общество
Елизавета II показала будущих правителей Великобритании
В начале 2020 года королева решила опубликовать новый снимок, на котором ее запечатлели с наследниками и будущими правителями Великобритании.
Общество
Структура Фридмана заявила о правах требования долга с Елены Батуриной
Руководитель пресс-службы Елены Батуриной Геннадий Теребков заявил РБК, что Батуриных уже давно не связывают никакие отношения, в том числе финансовые, однако Виктор Батурин неоднократно пытался под различными предлогами получить деньги от Елены Батуриной и ее компаний.
Футбол
Экс-игрок «Арсенала»: «У меня психическое заболевание»
Бывший полузащитник «Арсенала» Пол Мерсон рассказал о своей борьбе с алкогольной зависимостью.
Политика
Глава МИД ФРГ прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке
Маас отметил, что находится в тесном контакте с главами МИД Великобритании и Франции, а также главой дипломатии ЕС и госсекретарём США.