Политика

ФАНФАНРоухани призвал Эрдогана сплотиться против США

По словам иранского президента, молчание и бездействие может привести «к большей дерзости в совершении агрессивных шагов». Хасан Роухани отметил в разговоре с турецким коллегой, что необходимо в один голос выступить против агрессии американцев, иначе Тегеран намерен «действовать более дерзко».
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с чего всё началось

Роухани заявил Эрдогану о необходимости сплотиться против США

Президент Ирана Хасан Роухани в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом заявил о необходимости сплоченно выступить против США, чтобы не допустить их "более дерзких" действий после гибели генерала Касема Сулеймани.
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В Мытищах Московской области произошел пожар на складе, где хранится пластик и оборудование для изготовления бассейнов.
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Армия и оружие

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