Политика

Газета.RuГазета.RuРоухани предложил Эрдогану сплотиться против США

Президент Ирана Хасан Роухани провел телефонные переговоры с турецким лидером Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает РИА "Новости". Иранский лидер призвал главу Турции сплотиться и выступить против США.
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Роухани заявил Эрдогану о необходимости сплотиться против США

Президент Ирана Хасан Роухани в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом заявил о необходимости сплоченно выступить против США, чтобы не допустить их "более дерзких" действий после гибели генерала Касема Сулеймани.
РИА Новости10:50

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Рухани призвал Эрдогана сплотиться против США

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Роухани заявил Эрдогану о необходимости сплотиться против США

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Роухани предложил Эрдогану сплотиться против США после убийства Сулеймани

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Роухани заявил Эрдогану о необходимости сплотиться против США

РИА Новости10:50

Хасан Рухани призвал Эрдогана к сплоченному ответу на действия США в регионе

ТК Звезда10:37
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Политика

Курц предложил Вашингтону и Тегерану договориться в Вене

Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц прокомментировал убийство в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани.
Московский Комсомолец 15:36
Политика

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Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за гибель командующего силами спецназначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.
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Позже стало известно, что недалеко от посольства США — в зеленой зоне — взорвались две ракеты, передает ТАСС.
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Политика

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Госсекретарь США Майкл Помпео затронул в субботу в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху ситуацию в Ираке, а также действия Ирана в регионе.
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Tesla Cybertruck — одна из самых интересных новинок 2019 года. Революционный пикап, созданный самим Илоном Маском, уже повод для обсуждения.
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Брачный возраст в России может быть скорректирован

Как сказано в документе, предполагается подготовить изменения в статью 13 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона "Об актах гражданского состояния": "в части корректировки брачного возраста и уточнения оснований, позволяющих лицам, не достигшим возраста восемнадцати лет, вступать в брак".
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У бывшей вокалистки группы Serebro Кати Кищук завязался роман с рэпером Slowthai.
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Несмотря на огромные продажи Grand Theft Auto V, которые ежегодно будто бы только наращивают темпы, Rockstar добавила свой гиперуспешный боевик в библиотеку Xbox Game Pass для Xbox One.
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Зарплаты гонщиков Формулы 1 в 2020 году

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Президент рассказал о работе над посланием Федеральному Собранию

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Британские корабли вернутся к сопровождению судов в Ормузском проливе

В августе британские ВМС присоединились к коалиции США по обеспечению безопасного судоходства в Ормузском проливе.
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На Урале шестилетняя девочка пожаловалась соседке на педофила

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Швед Сандин жестко охарактеризовал поражение от России на МЧМ

Нападающий сборной Швеции Расмус Сандин жестко охарактеризовал поражение от сборной России в рамках полуфинальной игры на молодежном чемпионате мира по хоккею, который проходит в Чехии.
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Скорое обновление MIUI уменьшит функциональность смартфонов Xiaomi

Скорое обновление прошивки MIUI уменьшит функциональность смартфонов, выпускаемых компанией Xiaomi.
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Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело об оскорблении представителя власти из-за сериала "Судья Грэмм".
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Касем Сулеймани
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Иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «эль-Кудс» ("Иерусалим") в составе КСИР, предназначенного для реализации военных и тайных операций за пределами Ирана. Эль-Кудс под руководством Сулеймани оказывает военную поддержку группировкам ХАМАС и Хезболла в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани предположительно помог правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок. Сулеймани также участвует в оказании помощи правительству Ирака в борьбе против террористов «Исламского государства».
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