Политика

Газета.RuГазета.RuРоухани предложил Эрдогану сплотиться против США

Президент Ирана Хасан Роухани провел телефонные переговоры с турецким лидером Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает РИА "Новости". Иранский лидер призвал главу Турции сплотиться и выступить против США.
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Роухани заявил Эрдогану о необходимости сплотиться против США

Президент Ирана Хасан Роухани в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом заявил о необходимости сплоченно выступить против США, чтобы не допустить их "более дерзких" действий после гибели генерала Касема Сулеймани.
РИА Новости10:50

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Роухани призвал Эрдогана к совместному ответу на действия США

ТАСС12:57

Роухани заявил Эрдогану о необходимости сплотиться против США

Коммерсантъ12:23

Хасан Рухани призвал Эрдогана к сплоченному ответу на действия США в регионе

ТК Звезда10:37

Роухани призвал Эрдогана сплотиться против Вашингтона

Комсомольская правда11:59

Рухани призвал Эрдогана сплотиться против США

REGNUM11:02

Роухани заявил Эрдогану о необходимости сплотиться против США

РИА Новости10:50

Роухани предложил Эрдогану сплотиться против США

Газета.Ru12:20
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 13:29, Ашберн
Происшествия

Российский солдат-срочник сбежал из военной части в Забайкалье

Lenta.ru 07:07
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СМИ сообщили о взрывах ракет близ посольства США в Багдаде

Интерфакс 12:14
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В Белоруссии заявили о возобновлении поставок российской нефти

Возобновилась поставка российской нефти на НПЗ в Белоруссии, заявил замглавы "Белнефтехима" Владимир Сизов.
РИА Новости 10:37
Хоккей

Казахстан победил Германию во втором матче за выживание на МЧМ

Сборная Казахстана победил Германию во втором матче за выживание на молодежном чемпионате мира по хоккею, который в настоящее время проходит в Чехии.
Газета.Ru 09:29
Армия и оружие

В Багдаде в результате ударов США убит иранский генерал Сулеймани

Командир элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Касем Сулеймани погиб в результате ракетного обстрела близ международного аэропорта в Багдаде.
РБК 02 января в 21:27
Общество

Брачный возраст в России может быть скорректирован

Российская газета 07:29
Гаджеты

Samsung представила смартфоны Galaxy S10 Lite и Galaxy Note10 Lite

Samsung Electronics анонсировала два новых смартфона – Galaxy S10 Lite и Galaxy Note10 Lite.
MobiDevices вчера в 16:39
Хоккей

Нападающие шведской молодежки раскритиковали поведение российских игроков

Нападающий молодежной сборной Швеции Альбин Эрикссон после поражения в полуфинале МЧМ от России (4:5 ОТ) раскритиковал эмоциональное поведение российских игроков.
Спорт-Экспресс 13:10
Общество

Росстандарт опубликовал список АЗС, где продают некачественное топливо

Всего в перечень попали 157 АЗС, уличенных в торговле некачественным топливом.
РИА Новости вчера в 04:39
Армия и оружие

СМИ сообщили о поломке большого десантного корабля ВМФ России в Сирии

Российский большой десантный корабль (БДК) «Орск» получил повреждения у берегов Сирии и возвращается на буксире, сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель» и сайт Avia.pro.
Коммерсантъ 05:54
Политика

Медведчук предсказал дефолт на Украине в 2020 году

Сохранение нынешней финансово-кредитной политики на Украине приведет страну к дефолту в 2020 году.
РБК 11:30
Шоу-бизнес

Камерон Диаз впервые стала мамой

Знаменитая голливудская актриса Камерон Диаз родила первенца. Как сообщает телеканал "360", 47-летняя модель родила дочь с помощью ЭКО.
Народные новости 00:18
Музыка

Назван победитель восьмого сезона шоу «Голос»

Газета.Ru 01 января в 16:14
Армия и оружие

Маршал Хафтар объявил в Ливии джихад и мобилизацию

Газета.Ru 04:09
Спорт

Ларьков обматерил француза после поражения в спринте

Сам Ларьков из-за резкого перехода на соседнюю полосу тоже помешал — итальянцу. В итоге и француз, и россиянин получили желтые карточки.
Спорт-Экспресс 06:30
Автоспорт

Врач рассказал, что Шумахер мало напоминает себя прежнего

Семикратный чемпион "Формулы-1" Михаэль Шумахер, шесть лет назад перенесший тяжелую травму головы, в настоящее время мало напоминает себя прежнего, считает нейрохирург Никола Аччарри.
РИА Новости 06:06
Шоу-бизнес

Федор Смолов подтвердил роман с 17-летней внучкой Бориса Ельцина

Несколько дней назад Сеть всколыхнули слухи о романе 29-летнего футболиста Федора Смолова с 17-летней внучкой Бориса Ельцина Марией Юмашевой.
Passion.ru вчера в 03:19
Гаджеты

Названа распространенная ошибка при зарядке смартфона

Названа распространенная ошибка при зарядке смартфона, которая приводит к сокращению ресурса аккумуляторной батареи.
UfaTime.ru вчера в 16:10
Происшествия

Дорогу в Петербурге перекрыли нацисты с файерами

Толпа молодых людей с нацистской символикой преградила автомобильное движение в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".
Газета.Ru 11:49
Хоккей

Ковальчук получил 17-й игровой номер в «Монреале»

РИА Новости 11:46
Хоккей

Марченко: Морозова чуть не раздавили, когда он забил в овертайме

Молодчик, классная игра была, забил свои голы, нечего сказать.
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Футбол

Зоран Тошич: Русские пьют виски как воду

Экс полузащитник ЦСКА Зоран Тошич рассказал о популярных напитках и блюдах в России. Сейчас хавбек играет на родине за «Партизан».
Bookmaker-ratings.ru вчера в 07:27
Политика

Гозман поблагодарил американцев за убийство Сулеймани

Прозападный российский политик Леонид Гозман поблагодарил США за убийство иранского генерала Касема Сулеймани.
Взгляд.ру вчера в 17:55
Общество

Стал известен самый популярный телеканал в новогоднюю ночь

Самым популярным телеканалом за эфирные сутки 31 декабря 2019 года (окончились 1 января в 5:59 ) стал Первый канал.
Lenta.ru 08:56
Политика

Савченко назвала рецепт от гниения Украины

Украину уничтожает не гражданская война в Донбассе, а "процесс гниения" в стране, заявила бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала "112".
РИА Новости 12:04
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Президент ФХР Владислав Третьяк поделился впечатлениями от победы сборной России над Швецией (5:4) в полуфинале молодежного чемпионата мира в Чехии.
Sport24.ru 11:55
Армия и оружие

Ирак ограничил деятельность военных США на своей территории

Власти Ирака приняли решение ограничить деятельность американских военных на территории страны.
Профиль 11:20
Происшествия

В Уссурийске стоматолог избил женщину с ребенком на руках

Врач-стоматолог из Уссурийска избил женщину с трехлетним ребенком на руках. Видео с инцидентом опубликовал телеканал "Россия 24".
РИА Новости вчера в 13:59
Гаджеты

Huawei Nova 4, Honor V10, Honor 10 и MediaPad M6 обновились до EMUI 10

Первыми устройствами, получившими новую прошивку, стали смартфоны Huawei Nova 4, Honor 10 и V10, а также планшет MediaPad M6.
Дни24 вчера в 03:23
Происшествия

Укравших у олимпийской чемпионки два миллиона рублей колдунов поймали

Мошенники, которые якобы оказывали олимпийской чемпионке по фигурному катанию Аделине Сотниковой колдовские услуги, были пойманы.
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Касем Сулеймани
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Иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «эль-Кудс» ("Иерусалим") в составе КСИР, предназначенного для реализации военных и тайных операций за пределами Ирана. Эль-Кудс под руководством Сулеймани оказывает военную поддержку группировкам ХАМАС и Хезболла в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани предположительно помог правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок. Сулеймани также участвует в оказании помощи правительству Ирака в борьбе против террористов «Исламского государства».
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