Политика
РИА НовостиРоухани пригрозил США «проблемами» из-за препятствования танкерам
Президент Ирана Хасан Роухани пообещал США "проблемы", если иранские танкеры, в том числе идущие в Венесуэлу, столкнутся с трудностями из-за действий Вашингтона.
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Происшествия
Установлена личность захватчика отделения банка в Москве
Полицейские установили личность захватчика отделения банка на Земляном Валу в Москве.
Газета.Ru 09:30
Общество
Галицкий заявил о нежелании заниматься политикой
Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий отреагировал на появившиеся в соцсетях призывы голосовать за него на выборах губернатора Краснодарского края.
ProstoProSport 09:13
Политика
В России оценили отказ Украины от участия во встрече СБ ООН по Крыму
Российских парламентариев не удивило решение представителей Украины, США, Эстонии и Великобритании отказаться от участия в заседании Совбеза ООН по формуле Арриа, посвященном ситуации в Крыму.
РИА Новости 08:50
Происшествия
Воронцов стал фигурантом еще одного дела
Как сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин, поводом стало заявление женщины, которая потребовала привлечь к ответственности людей, распространивших в социальных сетях ее интимные фото.
Вести.Ru 09:37
Футбол
«Боруссия» объявила об уходе Гетце
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марио Гетце по окончании сезона покинет клуб.
Бомбардир.ру 09:57
Происшествия
Офис Медведчука в Киеве атаковали радикалы
Lenta.ru 09:26
Происшествия
Бойня на Житомирщине: стрелок рассказал свою версию произошедшего
Подозреваемый в расстреле семерых нацгвардейцев в Житомире Анатолий Захаренко в ходе судебного заседания рассказал свою версию произошедшего на берегу пруда 22 мая.
Украина.ру 09:53
Общество
Собянин объявил о новом этапе смягчения ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о первом этапе смягчения ограничений, введенных из-за коронавируса.
РБК 21 мая в 13:30
Армия и оружие
Истребители НАТО сопроводили российские Ту-22М3 над Черным морем
Актуальные Новости вчера в 10:43
Общество
Назван простой способ дезинфекции маски
Многоразовую маску для лица необходимо ежедневно стирать с мылом в горячей воде, пишет MedicalXpress, ссылаясь на мнение врачей и специалистов из американского Центра по контролю и профилактике заболеваний.
РИА Новости вчера в 12:52
Общество
Минпросвещения проведет последний звонок в онлайн-формате
Всероссийская онлайн-акция Министерства просвещения в поддержку последнего звонка для всех выпускников школ пройдет 25 мая, сообщает ведомство на своем сайте.
РБК 04:48
Общество
Россияне разделись в поддержку медсестры в бикини
Lenta.ru 09:25
Происшествия
СК установил ещё двух подозреваемых в публикации фото нацистов
RT на русском 09:16
Армия и оружие
Российский «Панцирь-С1» уничтожил турецкий Bayraktar TB2
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1Э» российского производства действительно сбил в Ливии турецкий ударный беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2, сообщает в Twitter военный аналитик Бабак Тагвей, ссылаясь на собственные источники.
Lenta.ru 09:44
Общество
Познер обнародовал личную переписку после обвинений Михалкова во лжи
Российский телеведущий Владимир Познер рассказал в своей колонке о собственном видении конфликта с режиссером Никитой Михалковым после того, как тот обвинил его во лжи.
Lenta.ru 08:29
Технологии
Появилась информация о новом глобальном обновлении Windows 10
Компания Microsoft готова начать тестирование нового глобального обновления - Windows 10 2021.
NewInform 04:09
Армия и оружие
Замеченные в Ливии «российские» МиГ-29 назвали белорусскими
Истребители МиГ-29 и вертолеты Ми-24 российского производства, которые были замечены на спутниковых снимках в Ливии, могли быть ранее приобретены Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) у Белоруссии.
Национальная служба новостей вчера в 11:29
Экономика
«Роснефть» требует с РБК 43 млрд рублей за ущерб от заголовка
В «Роснефти» считают, что заголовок одного из материалов РБК, посвященный рязанскому частному охранному предприятию, нанес ущерб госкорпорации в размере 43 млрд рублей.
REGNUM 21 мая в 10:06
Политика
В объединении двух северных регионов России нашли еще один плюс
Ранее объединение Архангельской области и Ненецкого АО поддержала спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.
URA.Ru 09:54
Футбол
Клубы РПЛ заинтересованы в защитнике СПАЛа Аркадиуше Реце
Агентство Top Football, которое представляет интересы 24-летнего защитника итальянского СПАЛа Аркадиуша Рецы, подтвердило, что футболистом интересуются российские клубы.
Sport.ru 05:29
Общество
В Ростовской области не разрешили работу автосалонов с 25 мая
Согласно новым поправкам, с 25 мая в регионе смогут возобновить работу магазины, которые торгуют непродовольственными товарами, если в их ассортименте есть товары из списка первой необходимости.
Южный автомобиль вчера в 13:18
Общество
Появилось расписание ЕГЭ по всем предметам
Сегодня, 21 мая, Роспотребнадзор опубликовал новое расписание проведения Единого государственного экзамена по всем предметам.
ЛОТ 21 мая в 12:00
Политика
Венесуэла предупредила ООН об угрозе США иранским танкерам
Каракас, 23 мая 2020, 07:31 — REGNUM Постпред Венесуэлы в ООН Самуэль Монкада 22 мая направил в Совет Безопасности ООН и генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу предупреждение об угрозе следующим в Венесуэлу иранским танкерам с топливом, исходящей от США.
REGNUM 00:31
Политика
Лукашенко поставил задачу создать белорусскую ракету
RT на русском вчера в 05:36
Гаджеты
Xiaomi раскрыла главную особенность новых телевизоров Redmi X
Лу Вейбинг (Lu Weibong), занимающий пост президента Xiaomi Group China и генерального директора Redmi, оставил на своей страничке в социальной сети Weibo новый постер, описывающий одну из особенностей линейки телевизоров Redmi X. По словам топ-менеджера Xiaomi, в большинстве телевизоров при просмотре динамичных сцен часто возникают разрывы изображения из-за низкой частоты кадров.
iXBT.com вчера в 01:53
Футбол
Агент: «Зенит» создал искусственный интерес к Леонову
В субботу, 23 мая, футбольный агент Сергей Пушкин рассказал правду о сорвавшемся переходе голкипера Леонова в «Зенит».
ГЛАС.RU 06:08
Политика
Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса
Ранее о второй волне пандемии коронавируса говорили, в частности, спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович и руководитель немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер.
RT на русском вчера в 13:08
Шоу-бизнес
Венсана Касселя госпитализировали во Франции
Французского актера Венсана Касселя госпитализировали. Об этом 21 мая сообщило издание Mirror.
Известия вчера в 07:10
Футбол
Райан Гиггз: «Пока не сравниваю Бруну с Кантона или ван Перси, но при нем другие заиграли лучше»
Бывший вингер «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз высоко отозвался о полузащитнике Бруну Фернандеше, пришедшем в команду посреди сезона.
Sports.ru 09:12