Политика
REGNUMТрамп отказался отменять санкции против Ирана ради начала переговоров
Предложение властей Ирана отменить все санкции для начала диалога Вашингтона и Тегерана было встречено отказом, заявил 27 сентября президент США Дональд Трамп. Об этом американский президент сообщил на своей странице в Twitter.
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Политика
Лавров и Помпео встретились на Генассамблее ООН
Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Майком Помпео началась в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 10:34
Шоу-бизнес
55-летняя Вика Цыганова поразила фигурой в купальнике
Белый раздельный купальник позволял рассмотреть фигуру Цыгановой, на которой даже самые предвзятые хейтеры не смогли найти ни одного лишнего килограмма.
Wday.ru вчера в 01:06
Происшествия
Актера Аверина задержали за дебош в самолете
Известия вчера в 15:05
Автоспорт
Квят: вероятно, проблема была с топливной системой
Вероятно, проблема была с топливной системой.
Чемпионат 11:40
Происшествия
В Приморье задержаны шхуны и мотоботы с 262 браконьерами из КНДР
В исключительной экономической зоне России в Приморье задержаны три шхуны и несколько мотоботов с 262 рыбаками-браконьерами из КНДР.
RT на русском 02:40
Музыка
Натали выпустила новую песню про мужчину мечты
Piter.tv 02:57
Политика
На Украине отказались говорить о возобновлении авиасообщения с Россией
Глава министерства инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что пока нельзя говорить о возобновлении прямого авиасообщения с Россией, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:51
Экономика
Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.
РБК 11:27
Энергетика
Отопительный сезон в ряде городов Украины оказался под угрозой срыва
Срывом отопительного сезона грозят долги тепловых компаний перед «Нафтогазом».
REGNUM 08:31
Политика
Минздрав Чечни рассказал о состоянии здоровья Кадырова
Глава Чечни Рамзан Кадыров действительно испытывает недомогание, но речь идет об обычном ОРЗ.
Народные новости вчера в 18:48
Происшествия
Украинские пограничницы убили новорожденного ребенка
Во Львове две сотрудницы Госпогранслужбы убили младенца, сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.
РИА Новости 10:10
Кино
Человек-паук вернется в киновселенную Marvel
В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.
ТАСС 11:35
Происшествия
В Москве сотрудницы полиции пожаловались на приставания начальника
В Москве две сотрудницы полиции отчаявшись самостоятельно решить деликатную проблему написали заявление в московский межрегиональный профсоюз полиции и Росгвардии с жалобой на своего начальника.
Комсомольская правда 10:05
Политика
Малахов ответил на критику МИД Киргизии
По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.
Газета.Ru 09:00
Политика
Саакашвили заявил о плане Путина воссоздать СССР к 2024 году
Президент России Владимир Путин решил к 2024 году воссоздать Советский Союз, заявил бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, передает «Грузия онлайн».
РБК 13:14
Политика
В Сети высмеяли выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине
Телеведущая Ольга Скабеева обратила внимание на выражение лица президента Украины Владимира Зеленского после слов главы Белого дома Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине.
Взгляд.ру 25 сентября в 20:09
Политика
Bloomberg узнал о возможном делистинге китайских компаний с бирж США
В Белом доме обсуждается возможность делистинга китайских компаний с американских фондовых бирж, пишет Bloomberg со ссылкой на несколько источников.
Ведомости 13:05
Общество
МВД предложило ввести наказание за оскорбления полицейских в интернете
МВД подготовило законопроект, который вводит ответственность за «посягательства на неприкосновенность чести и достоинства» полицейского в интернете.
Ведомости 12:18
Космос
«Спектр-РГ» сумел разглядеть Мышку в центре Галактики
Портал Поиск 10:12
Происшествия
Разработчик SSJ-100 оправдался за его переименование
По словам представителя компании, модернизация, проводимая в рамках политики импортозамещения, приведет к повышению надежности, эффективности эксплуатации и комфорта для пассажиров.
Lenta.ru 06:50
Политика
Пелоси заподозрила Россию в причастности к скандалу с Трампом
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси считает, что Россия причастна к скандалу вокруг разговора американского и украинского президентов — Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
RT на русском 09:24
Политика
Deutsche Welle отрицает вмешательство в дела РФ
Как сообщил «Интерфаксу» официальный представитель DW Кристоф Юмпельт, комментируя выводы комиссии Госдумы РФ по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела, репортажи DW из России «не вызывают возражений».
Коммерсантъ 11:38
Армия и оружие
Американские военные создали неудачную «копию» российского вертолета
Боевая машина, должна была быть максимально схожей на своего главного соперника – Ми-24.
ГЛАС.RU 11:50
Общество
Шнуров отреагировал на запрет курения на балконах
Музыкант Сергей Шнуров в стихотворной форме раскритиковал инициативу правительства по запрету курения на балконах.
Взгляд.ру 03:41
Культура
«Новый Иерусалим» собрал шедевры из подмосковных музеев
The Art Newspaper Russia 10:45
Энергетика
Цена на нефть растеряла весь рост после атаки на Saudi Aramco
Мировые цены на нефть опустились ниже отметки, на которой они находились до удара, нанесенного 14 сентября по объектам саудовской нефтяной компании Saudi Aramco.
РБК 09:13
Происшествия
В Швеции арестовали российского капитана севшего на мель судна
Суд арестовал на две недели российского капитана судна Baltic Carrier, севшего на мель в Швеции.
Известия 07:24
Шоу-бизнес
Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк
Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
Lenta.ru 07:43
Кино
Александр Петров заявил о желании на время уйти из кино
RuNews24.ru 07:05