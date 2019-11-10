Общество

Газета.RuГазета.RuРоухани сообщил об обнаружении нового нефтяного месторождения в Иране

Президент Ирана Хасана Роухани заявил об обнаружении нового нефтяного месторождения на юге страны с предполагаемой добычей нефти в 50 млрд баррелей.
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Новое месторождение: нефтяные запасы Ирана выросли сразу на треть

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Месторождение нефти с запасами в десятки миллионов баррелей открыли в Иране

News.ru04:10

Иран открыл месторождение нефти с запасами более 50 млрд баррелей

ТАСС03:24

В Иране обнаружили месторождение нефти с запасами 53 млрд баррелей

Московский Комсомолец03:41

В Иране заявили об открытии крупного нефтяного месторождения

РИА Новости03:33

Роухани сообщил об обнаружении нового нефтяного месторождения в Иране

Газета.Ru03:42

Президент Ирана заявил об обнаружении нового нефтяного месторождения

RT на русском03:11
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Политика

Глава МИД Польши прокомментировал задержание националиста Мазура

Решение о судьбе задержанного в Польше националиста Игоря Мазура примут в соответствии с международным правом, заявил польский министр иностранных дел Яцек Чапутович.
РИА Новости 03:52
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Подозреваемый в убийстве студентки доцент СПбГУ остаётся в больнице

News.ru вчера в 09:39
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Анна Щербакова выиграла Гран-при по фигурному катанию в Китае

Щербакова каталась очень уверенно и вышла в финал Гран-при. Елизавета Туктамышева уступила «серебро» японке Сатоко Мияхаре.
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Путин призвал к решительным действиям в борьбе с коррупцией

Сотрудники МВД России должны решительно бороться с коррупцией и другими преступлениями, жестко противодействовать терроризму, экстремизму и попыткам расколоть российское общество, заявил в воскресенье президент РФ Владимир Путин на праздничном концерте по случаю Дня сотрудника органов внутренних дел.
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Общество

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Президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о награждении композитора Александры Пахмутовой орденом Святого апостола Андрея Первозванного.
Коммерсантъ 10:27
Общество

Познер оценил слова Максима Галкина о цензуре на российском ТВ

Телеведущий Владимир Познер заявил, что шоумен Максим Галкин прав, говоря о том, что на федеральных каналах есть цензура, передает изданию Ura.ru.
Газета.Ru 08:01
Происшествия

Россиянина, подозреваемого в убийстве, нашли мертвым в Австралии

Подозреваемый в убийстве россиянин Владимир Кондаков, по предварительным данным, найден мертвым в одном из парков Сиднея, сообщает в воскресенье австралийский телеканал Seven News.
Интерфакс 05:12
Политика

Суд ООН отклонил возражения России в споре с Украиной

Украинская сторона подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге, в котором утверждается, что Россия якобы нарушила конвенции о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации в январе 2017 года.
Газета.Ru 08 ноября в 09:54
Политика

Спикер Рады ушел с поста главы партии «Слуга народа»

РИА Новости 06:38
Единоборства

Боец UFC Нганну вызвал на поединок Волкова

Французский боец смешанного стиля Фрэнсис Нганну вызвал на бой россиянина Александра Волкова после его победы над американцем Грегом Харди на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве.
RT на русском 04:09
Происшествия

Турист погиб при сходе лавины в Хакасии

В воскресенье днем вблизи села Приисковое произошел сход лавины, во время которого пропал турист.
Интерфакс 06:54
Происшествия

Суд взыскал более 6 млрд рублей с полковника ФСБ Черкалина

RT на русском 08 ноября в 11:28
Общество

Сассексы и Кембриджи впервые за долгое время вышли в свет вместе

Многие уже отметили, что Кембриджи и Сассексы сидят поодаль друг от друга, однако в этом искать скрытого смысла не стоит — на официальных мероприятиях монаршие особы сидят по старшинству.
Woman.ru 04:55
Общество

Чубайс прокомментировал свои слова о жизни в СССР

Ранее ряд СМИ опубликовал отдельные высказывания Чубайса из фильма "Гибель империи" о жизни в СССР.
РИА Новости вчера в 06:50
Происшествия

Брат убитой аспирантки СПбГУ рассказал об их последнем разговоре

РЕН ТВ 07:40
Политика

В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград

На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета вчера в 21:15
Футбол

ЦСКА одержал волевую победу над «Сочи» в матче РПЛ

Футболисты московского ЦСКА на выезде нанесли поражение "Сочи" в матче 16-го тура чемпионата России.
РИА Новости 10:29
Авто

Дешевые Lada Vesta получат вариатор

Логично предположить, что новая «автоматическая» Vesta может стать настоящим хитом российского авторынка, поскольку в случае с LADA XRay Cross, получившей такую же трансмиссию летом этого года, более 60% заказов приходится именно на версию с двумя педалями.
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Общество

Москвичам пообещали аномальное тепло на предстоящей неделе

Начало предстоящей недели в Москве ожидается аномально теплым - температура составит 9-11 градусов, что превысит климатическую норму на 5-6 градусов.
Российская газета 07:52
Гаджеты

Билл Гейтс считает, что Windows Mobile могла занять место Android

Соучредитель Microsoft Билл Гейтс (Bill Gates) полагает, что сегодня все пользовались бы Windows Mobile, а не Android, если бы не отвлекающие факторы и антимонопольное расследование, в которое попала его компания.
3DNews 08 ноября в 16:45
Игры

Разработчики Atomic Heart отменили бета-тестирование

Вокруг Atomic Heart продолжают сгущаться тучи.
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Общество

Депутат не увидел «напуганных солдат» в военной части Шамсутдинова

В воинской части Забайкалья, где, по предварительным данным, солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял восемь сослуживцев, нет «напуганных, забитых и изнеможенных солдат».
РБК 10:16
Происшествия

В МВД рассказали детали ДТП в Красноярском крае

RT на русском вчера в 23:15
Политика

The Times назвала имена российских спонсоров Консервативной партии

Межпартийный комитет британского парламента по деятельности служб разведки и безопасности (ISC) подготовил доклад, в который вошли имена девяти российских бизнесменов, делавших пожертвования в пользу правящей Консервативной партии (тори) Великобритании.
Известия 09:14
Наука

Мальчики и девочки имеют одинаковые способности к математике

Вскоре выяснилось, что картины активности одинаковые: и у мальчиков, и у девочек, а убежденность многих взрослых в том, что мальчикам легче даются точные науки, начиная с математики, ничем не подтверждена.
Faktom 08 ноября в 10:24
Футбол

«Спартак» в большинстве обыграл «Крылья Советов»

Московский «Спартак» одержал домашнюю победу над самарскими «Крыльями Советов» (2:0) в матче 16-го тура чемпионата России.
LiveSport.ru вчера в 12:56
Общество

В Москве умер Паша Фейсконтроль

RT на русском вчера в 15:13
Хоккей

Финляндия — Швеция 1:0 (1-й период)

Сборная России по хоккею проиграла национальной команде Чехии на Кубке Карьяла. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу чешской команды.
Газета.Ru 09:16
Политика

Украинец пристал к россиянам с вопросом о Крыме на борту самолета

Украинский журналист Руслан Горовой рассказал на своей странице в Facebook, как встретил россиян на борту самолета и попросил их ответить на вопрос о принадлежности Крыма.
Газета.Ru вчера в 13:44
Экономика

Почти 20 тысяч рублей. Пенсионерам предлагают доплаты к пенсии

Одну из двух основных доплат к пенсии предлагают оформить пенсионерам, проживающим в Москве по месту жительства или пребывания, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Mos.ru.
Primpress.ru вчера в 15:00
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Хасан Рухани
Иранский политик
Иранский государственный деятель, политик и шиитский богослов, действующий президент Ирана с 3 августа 2013 года.
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