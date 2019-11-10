Президент Ирана Хасана Роухани заявил об обнаружении нового нефтяного месторождения на юге страны с предполагаемой добычей нефти в 50 млрд баррелей.

Роухани сообщил об обнаружении нового нефтяного месторождения в Иране

Политика Путин опередил Зеленского в рейтинге доверия жителей Донбасса Президент России Владимир Путин занял первую строчку в рейтинге доверия жителей Донбасса после проведения опроса.

Происшествия На Кубани возросло число детей, госпитализированных с отравлением Более 50 школьников госпитализированы после отравления в Кропоткине, их состояние оценивается как удовлетворительное и средней тяжести, сообщает министерство здравоохранения Краснодарского края.

Политика Глава МИД Польши прокомментировал задержание националиста Мазура Решение о судьбе задержанного в Польше националиста Игоря Мазура примут в соответствии с международным правом, заявил польский министр иностранных дел Яцек Чапутович.

Происшествия Автобус загорелся на остановке в Барнауле Автобус, следующий по маршруту № 2, загорелся на остановке «Клуб „Стойгаз“» в Барнауле Алтайского края. Видео очевидцы выложили в Instаgrаm.

Общество Стало известно о переносе климатической зимы в Москве Ранее стало известно, что предстоящей зимой температура в столице будет на один-два градуса выше климатической нормы и станет одной из самых мягких.

Политика Угроза демократии: названы фамилии россиян в британском списке Имена девяти российских бизнесменов — доноров Консервативной партии Великобритании — названы в секретном докладе межпартийного комитета по разведке и безопасности об угрозах для британской демократии.

Политика Президент Боливии объявил о проведении новых выборов главы государства Президент Боливии Эво Моралес в воскресенье объявил, что в стране пройдут новые выборы главы государства.

Политика В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.

Происшествия В Салехарде десятилетний школьник умер на картодроме В Салехарде десятилетний школьник умер во время тренировки на картодроме, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК.

Шоу-бизнес Сын Валерии назвал отца извергом и тираном Более десяти лет певица Валерия прожила в браке с продюсером Александром Шульгиным. У них появилось трое детей: Артемий, Анна и Арсений.

Шоу-бизнес Юлия Барановская примерила свадебное платье В социальной сети Instagram Юлия Барановская показала фанатам кадры, на которых она примерила свадебное платье.

Шоу-бизнес Андрей Разин заявил, что состояние Анастасии Заворотнюк улучшается Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев Сегодня заявление о состоянии Заворотнюк в своем микроблоге в Instagram сделал продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин.

Происшествия При сходе лавины в Хакасии погиб мужчина В Хакасии обнаружено тело мужчины, попавшего под сошедшую лавину. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе МЧС России.

Общество Леонид Якубович прокомментировал информацию о своей госпитализации 74-летний Леонид Аркадьевич Якубович, советский, российский телеведущий, актер, сценарист, писатель и продюсер, прокомментировал информацию о том, что был госпитализирован и прооперирован в одной из клиник Москвы.

Политика Горбачев обвинил в развале СССР ГКЧП «За развал страны отвечают те, кто организовал путч в августе 1991 года, а после путча использовал ослабленную позицию президента СССР», — отметил Горбачев.

Теннис Сборная Франции стала победителем Кубка Федерации В австралийском городе Перт подошел к концу Кубок Федерации, обладателем которого стала сборная Франции.

Общество Путин приехал на юбилейный концерт Пахмутовой Сегодня глава государства приехал в Большой театр на юбилейный концерт.

Авто Бюджетный кросс-вэн Renault Triber пользуется отличным спросом Как рассказали в компании, бюджетный кросс-вэн Renault Triber пользуется отличным спросом, а между тем его начинают выводить на новые рынки.

Общество В Японии состоится парад по случаю интронизации императора Нарухито Автомобильный парад по случаю восшествия на престол нового императора Японии Нарухито пройдет в Токио в воскресенье, 10 ноября, сообщает ТАСС.

Политика Израильские СМИ назвали новые морские пути России угрозой для Запада Журналисты израильского издания Haaretz оценили выгоду России от широкого использования Северного морского пути.

Происшествия Адвокат Соколова назвал смягчающие обстоятельства в деле об убийстве Адвокат добавил, что научная деятельность Соколова может послужить смягчающим обстоятельством, поскольку тот «внес существенный вклад в развитие отечественной истории».

Спорт В МИД РФ дали комментарий на невыдачу виз московскому «Спартаку» МИД РФ дал свой комментарий по поводу невыдачи виз московскому футбольному клубу «Спартак» для участия в зимнем турнире Florida Cup, который пройдет в январе 2020 года в Орландо.