Общество
Газета.RuРоухани сообщил об обнаружении нового нефтяного месторождения в Иране
Президент Ирана Хасана Роухани заявил об обнаружении нового нефтяного месторождения на юге страны с предполагаемой добычей нефти в 50 млрд баррелей.
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Политика
Путин опередил Зеленского в рейтинге доверия жителей Донбасса
Президент России Владимир Путин занял первую строчку в рейтинге доверия жителей Донбасса после проведения опроса.
Газета.Ru 06:10
Происшествия
На Кубани возросло число детей, госпитализированных с отравлением
Более 50 школьников госпитализированы после отравления в Кропоткине, их состояние оценивается как удовлетворительное и средней тяжести, сообщает министерство здравоохранения Краснодарского края.
РИА Новости 08:40
Политика
Глава МИД Польши прокомментировал задержание националиста Мазура
Решение о судьбе задержанного в Польше националиста Игоря Мазура примут в соответствии с международным правом, заявил польский министр иностранных дел Яцек Чапутович.
РИА Новости 03:52
Происшествия
Автобус загорелся на остановке в Барнауле
Автобус, следующий по маршруту № 2, загорелся на остановке «Клуб „Стойгаз“» в Барнауле Алтайского края. Видео очевидцы выложили в Instаgrаm.
Телеканал 360° 05:42
Общество
Стало известно о переносе климатической зимы в Москве
Ранее стало известно, что предстоящей зимой температура в столице будет на один-два градуса выше климатической нормы и станет одной из самых мягких.
Lenta.ru 01:50
Политика
Угроза демократии: названы фамилии россиян в британском списке
Имена девяти российских бизнесменов — доноров Консервативной партии Великобритании — названы в секретном докладе межпартийного комитета по разведке и безопасности об угрозах для британской демократии.
Вести.Ru 08:29
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девушки доцент СПбГУ оформил явку с повинной
ФедералПресс вчера в 14:00
Политика
Президент Боливии объявил о проведении новых выборов главы государства
Президент Боливии Эво Моралес в воскресенье объявил, что в стране пройдут новые выборы главы государства.
ТАСС 07:16
Политика
В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград
На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета вчера в 21:15
Происшествия
В Салехарде десятилетний школьник умер на картодроме
В Салехарде десятилетний школьник умер во время тренировки на картодроме, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК.
РИА Новости 08:39
Шоу-бизнес
Сын Валерии назвал отца извергом и тираном
Более десяти лет певица Валерия прожила в браке с продюсером Александром Шульгиным. У них появилось трое детей: Артемий, Анна и Арсений.
Lisa.ru 08:45
Футбол
«Зенит» обыграл «Арсенал» в матче РПЛ
Коммерсантъ 08:19
Шоу-бизнес
Юлия Барановская примерила свадебное платье
В социальной сети Instagram Юлия Барановская показала фанатам кадры, на которых она примерила свадебное платье.
Дни24 вчера в 06:00
Общество
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России
RT на русском вчера в 09:44
Шоу-бизнес
Андрей Разин заявил, что состояние Анастасии Заворотнюк улучшается
Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев Сегодня заявление о состоянии Заворотнюк в своем микроблоге в Instagram сделал продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин.
Вокруг ТВ вчера в 18:59
Происшествия
При сходе лавины в Хакасии погиб мужчина
В Хакасии обнаружено тело мужчины, попавшего под сошедшую лавину. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе МЧС России.
ТАСС 05:03
Общество
Леонид Якубович прокомментировал информацию о своей госпитализации
74-летний Леонид Аркадьевич Якубович, советский, российский телеведущий, актер, сценарист, писатель и продюсер, прокомментировал информацию о том, что был госпитализирован и прооперирован в одной из клиник Москвы.
Российская газета 07:13
Политика
Горбачев обвинил в развале СССР ГКЧП
«За развал страны отвечают те, кто организовал путч в августе 1991 года, а после путча использовал ослабленную позицию президента СССР», — отметил Горбачев.
REGNUM вчера в 09:57
Гаджеты
Маркетинговые материалы AMD раскрывают позиционирование Radeon RX 5500
3DNews 08 ноября в 23:57
Теннис
Сборная Франции стала победителем Кубка Федерации
В австралийском городе Перт подошел к концу Кубок Федерации, обладателем которого стала сборная Франции.
Sport24.ru 05:25
Общество
Путин приехал на юбилейный концерт Пахмутовой
Сегодня глава государства приехал в Большой театр на юбилейный концерт.
Российская газета 09:04
Авто
Бюджетный кросс-вэн Renault Triber пользуется отличным спросом
Как рассказали в компании, бюджетный кросс-вэн Renault Triber пользуется отличным спросом, а между тем его начинают выводить на новые рынки.
Газета DAILY 02:31
Общество
В Японии состоится парад по случаю интронизации императора Нарухито
Автомобильный парад по случаю восшествия на престол нового императора Японии Нарухито пройдет в Токио в воскресенье, 10 ноября, сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 19:09
Политика
Израильские СМИ назвали новые морские пути России угрозой для Запада
Журналисты израильского издания Haaretz оценили выгоду России от широкого использования Северного морского пути.
ПолитРоссия 07:18
Происшествия
Адвокат Соколова назвал смягчающие обстоятельства в деле об убийстве
Адвокат добавил, что научная деятельность Соколова может послужить смягчающим обстоятельством, поскольку тот «внес существенный вклад в развитие отечественной истории».
Ридус 07:54
Общество
Умер Павел Пичугин, известный как Паша FaceControl
Коммерсантъ вчера в 16:04
Спорт
В МИД РФ дали комментарий на невыдачу виз московскому «Спартаку»
МИД РФ дал свой комментарий по поводу невыдачи виз московскому футбольному клубу «Спартак» для участия в зимнем турнире Florida Cup, который пройдет в январе 2020 года в Орландо.
REGNUM 08:08
Происшествия
Против руководства СПБГУ собирают петицию из-за убийства студентки
В субботу, 9 ноября, в интернете на портале change.org появилась петиция, авторы которой призывают привлечь к ответственности руководство Петербургского университета после трагической гибели бывшей студентки ВУЗа Анастасии Ещенко.
Piter.tv 05:38