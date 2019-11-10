Общество
Газета.RuРоухани сообщил об обнаружении нового нефтяного месторождения в Иране
Президент Ирана Хасана Роухани заявил об обнаружении нового нефтяного месторождения на юге страны с предполагаемой добычей нефти в 50 млрд баррелей.
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Политика
Президент Боливии объявил о проведении новых выборов главы государства
Президент Боливии Эво Моралес в воскресенье объявил, что в стране пройдут новые выборы главы государства.
ТАСС 07:16
Наука
Люди без обонятельных луковиц могут воспринимать запахи
В результате дальнейших исследований в мозге людей без обонятельных луковиц не нашли отличий от тех, кто воспринимает запахи нормально, сообщает журнал Neuron.
МедиаПоток 08 ноября в 10:04
Теннис
Итоговый турнир ATP с участием Даниила Медведева стартует в Лондоне
Медведев впервые в карьере отобрался на Итоговой турнир АТР, 23-летний теннисист стал первым российским участником соревнований за последние 10 лет, до него отобраться на турнир удалось Николаю Давыденко в 2009 году.
ТАСС Спорт вчера в 17:01
Происшествия
Адвокат Соколова назвал смягчающие обстоятельства в деле об убийстве
Адвокат добавил, что научная деятельность Соколова может послужить смягчающим обстоятельством, поскольку тот «внес существенный вклад в развитие отечественной истории».
Ридус 07:54
Общество
Соловьев ответил на слова Галкина о цензуре на российском телевидении
Журналист и телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал высказывание юмориста Максима Галкина о сложной политической ситуации в России и цензуре на отечественном телевидении.
REGNUM 08:39
Происшествия
Более 50 детей госпитализированы с признаками отравления на Кубани
Более 50 детей на Кубани госпитализированы с признаками отравления, сообщает пресс-служба краевого Минздрава.
RT на русском 08:05
Футбол
«Зенит» обыграл «Арсенал» в матче РПЛ
Коммерсантъ 08:19
Общество
Редкое астрономическое явление смогут увидеть жители Ставрополья
Жители европейской части России 11 ноября смогут увидеть редкое астрономическое явление – транзит Меркурия по диску Солнца.
Newstracker.ru 08 ноября в 23:43
Политика
В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград
На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета вчера в 21:15
Хоккей
Юниорская сборная России вышла в финал Мирового кубка вызова
Юниорская сборная России обыграла Чехию в 1/2 финала Мирового кубка вызова (4:0). Дублем отметился Федор Свечков, а также по шайбе забросили Данила Юров и Даниил Лазутин.
Спорт-Экспресс 08 ноября в 21:55
Политика
Спикер Верховной рады ушел с поста лидера партии Зеленского
Ранее председатель фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия заявил УНН, что кандидатом на пост главы партии является первый заместитель руководителя фракции и бывший глава предвыборного штаба «Слуги» Александр Корниенко.
РБК 06:54
Происшествия
Летевший в Сочи самолет экстренно сел из-за курившей пассажирки
Самолет, совершающий рейс из Челябинска в Сочи, вынужденно сел в Самаре из-за пассажирки, которая курила в туалете электронные сигареты.
Газета.Ru 06:14
Армия и оружие
В России нашли способ лишить США авианосцев
В числе других проблем США упоминаются также утраченные компетенции в сфере разработки танков нового поколения.
Российская газета 07 ноября в 05:02
Общество
Умер Павел Пичугин, известный как Паша FaceControl
Коммерсантъ вчера в 16:04
Политика
Горбачев обвинил в развале СССР ГКЧП
«За развал страны отвечают те, кто организовал путч в августе 1991 года, а после путча использовал ослабленную позицию президента СССР», — отметил Горбачев.
REGNUM вчера в 09:57
Авто
Раскрыты секреты расположения бензобаков в автомобилях
Оказывается, в месторасположении бензобака в автомобилях тоже есть своя логика, которая зависит от марки, страны эксплуатации и других факторов.
Автоновости дня 05:40
Гаджеты
WhatsApp начал разряжать смартфоны от Xiaomi и OnePlus
Владельцы смартфонов OnePlus и Xiaomi заявили, что популярный мессенджер WhatsApp начал быстро разряжать смартфоны.
UfaTime.ru 04:51
Происшествия
Суд взыскал более 6 млрд рублей с полковника ФСБ Черкалина
RT на русском 08 ноября в 11:28
Культура
Гагарина расплакалась и покинула студию «Голоса»
Полина Гагарина, комментируя выступление певца, не смогла сдержать слез – она призналась, что пережить смерть ребенка не каждому хватит сил.
Gazeta.SPb вчера в 14:23
Единоборства
Боец UFC Нганну вызвал на поединок Волкова
Французский боец смешанного стиля Фрэнсис Нганну вызвал на бой россиянина Александра Волкова после его победы над американцем Грегом Харди на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве.
RT на русском 04:09
Спорт
В МИД отреагировали на отказ США выдать визы игрокам «Спартака»
МИД России прокомментировал проблемы с выдачей американских виз футболистам московского "Спартака".
Газета.Ru 06:49
Теннис
Сборная Франции выиграла Кубок Федерации
Чемпионат 04:48
Наука
Ученые выяснили, сколько нужно бегать для продления жизни
Чтобы выяснить, насколько пробежки реально влияют на продолжительность жизни, ученые из Викторианского университета совместно с коллегами из Финляндии и Австралии провели метаанализ 14 различных работ, в общей сумме содержавших данные о 232 149 людях, большая часть из которых совсем не занималась бегом, а другие совершали пробежки в разном объеме и с разной регулярностью.
Naked Science 07 ноября в 09:31
Автоспорт
Дочь Михаэля Шумахера выступила в шлеме и комбинезоне отца
Если Мик Шумахер пошёл по стопам отца и занялся гонками, то дочь семикратного чемпиона мира Формулы 1 Джина-Мария, как и мама, увлеклась конным спортом.
Autosport.com.ru 08:31
Общество
Дочь Михаила Калашникова назвала себя младшей сестрой автомата АК-47
Конструктор стрелкового оружия Михаил Калашников часто шутил, что в его жизни было два важных изобретения - автомат АК-47 и дочка, вспоминает его дочь Елена.
РИА Новости 01:18
Армия и оружие
В России впервые показали новый серийный истребитель Су-57
Серийное производство Су-57 началось в мае 2019 года, а свой первый полёт самолёт совершил ещё в 2010 году.
Ferra 08 ноября в 11:49
Общество
Иран и РФ начали строительство второго энергоблока АЭС «Бушер»
В ноябре 2014 года Россия и Иран подписали контракт на строительство второго и третьего энергоблоков АЭС «Бушер».
Известия 06:05
Политика
Путин обошел Зеленского в украинском рейтинге доверия жителей Донбасса
На открытый вопрос (можно было назвать любую фамилию) о том,кто «из ваших соотечественников» вызывает доверие и является авторитетом, имя российского президента назвали 11,2% опрошенных.
РБК 05:30
Происшествия
Отец виновника ДТП на Малышева отверг подозрения в подмене анализов
Екатеринбург-ТВ 06:13