Общество

Газета.RuГазета.RuРоухани сообщил об обнаружении нового нефтяного месторождения в Иране

Президент Ирана Хасана Роухани заявил об обнаружении нового нефтяного месторождения на юге страны с предполагаемой добычей нефти в 50 млрд баррелей.
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Новое месторождение: нефтяные запасы Ирана выросли сразу на треть

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ТАСС03:24

Роухани сообщил об обнаружении нового нефтяного месторождения в Иране

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NASA выберет новые планеты для исследований

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Московский ЦСКА обыграл «Сочи» со счетом 3:2 в матче 16-го тура чемпионата России по футболу, передает ТАСС.
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Матч «Шахтер» – «Динамо» прерывался из-за расизма со стороны фанатов

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