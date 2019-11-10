Общество

Газета.RuГазета.RuРоухани сообщил об обнаружении нового нефтяного месторождения в Иране

Президент Ирана Хасана Роухани заявил об обнаружении нового нефтяного месторождения на юге страны с предполагаемой добычей нефти в 50 млрд баррелей.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Новое месторождение: нефтяные запасы Ирана выросли сразу на треть

Вести.Ruвчера в 05:27

Месторождение нефти с запасами в десятки миллионов баррелей открыли в Иране

News.ruвчера в 04:10

Иран открыл месторождение нефти с запасами более 50 млрд баррелей

ТАССвчера в 03:24

В Иране обнаружили месторождение нефти с запасами 53 млрд баррелей

Московский Комсомолецвчера в 03:41

В Иране заявили об открытии крупного нефтяного месторождения

РИА Новостивчера в 03:33

Роухани сообщил об обнаружении нового нефтяного месторождения в Иране

Газета.Ruвчера в 03:42

Президент Ирана заявил об обнаружении нового нефтяного месторождения

RT на русскомвчера в 03:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 00:00, Ашберн
Политика

Президент Боливии ушел в отставку

Президент Боливии Эво Моралес заявил, что уходит в отставку.
Lenta.ru вчера в 16:33
Общество

Скончался Павел Пичугин, известный как «Паша Фейсконтроль»

Радио Маяк вчера в 08:06
Политика

Россия не намерена выходить из Договора по открытому небу вслед за США

Россия не станет выходить из Договора по открытому небу в случае, если такое решение будет принято в США.
РИА Новости вчера в 20:58
Армия и оружие

В Афганистане заявили о победе над ИГ в стране

Московский Комсомолец вчера в 10:11
Здоровье

Шесть опасных для пожилых людей лекарств назвал американский врач

UfacityNews.ru 08 ноября в 04:37
Наука

Глутаминовая блокада помогает бороться с раком

Американские ученые изобрели лекарство, которое способно бороться с раком.
ToDay News Ufa вчера в 23:25
Общество

«Почта России» сократит сроки доставки посылок

«Почта России» с 15 ноября сократит нормативные сроки доставки посылок на 7800 направлениях.
РБК вчера в 23:52
Общество

Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь в 2020 году

По мнению экспертов, стоимость сотовой связи в России в следующем году может вырасти в лучшем случае на 10%, а в худшем - на 25%.
Газета.Ru вчера в 20:50
Общество

Первый час «Дня холостяка» принес Alibaba $13 млрд

Китайская интернет-компания Alibaba заработала в первый час традиционного дня распродаж — «Дня холостяка» — 91,2 млрд юаней ($13 млрд), передает Reuters.
Коммерсантъ вчера в 13:20
Общество

Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России

Rusarminfo.ru 09 ноября в 07:11
Кино

Джеймс Ганн наконец-то прокомментировал смерть Гаморы в «Мстителях: Финал»

«Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал» оставили у поклонников горький осадок из-за расставания с некоторыми из любимых героев вселенной Marvel.
Киноафиша России 08 ноября в 01:21
Происшествия

Мать убитой студентки СПбГУ подполковник МВД приехала в Петербург

Газета.Ru вчера в 03:58
Шоу-бизнес

Кристина Асмус отказалась от новой роли с откровенной сценой

Актриса Кристина Асмус на фоне травли за откровенный эпизод в фильме «Текст» приняла решение отказаться от роли в новой картине.
News.ru вчера в 08:11
Политика

В США заявили об отсутствии гарантий вечной военной помощи Украине

Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединённые Штаты не готовы вечно оказывать Украине военную помощь и надеются на договорённости между Киевом и Москвой.
RT на русском вчера в 12:13
Транспорт

Начались продажи билетов на поезда в Крым

В пятницу, 8 ноября, начались продажи билетов на поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Крым, сообщает «Крыминформ».
Rambler News Service 08 ноября в 01:14
Наука

Комнатные растения оказались не способны очищать воздух в квартирах

Ugpressa.ru 09 ноября в 00:04
Происшествия

Массовое ДТП произошло на юго-востоке Москвы

Массовое ДТП произошло на юго-востоке Москвы. В результате происшествия пострадал один человек.
Вести.Ru вчера в 16:36
Шоу-бизнес

Настасья Самбурская сменила имидж и стала блондинкой

Актриса театра и кино Настасья Самбурская предстала перед поклонниками в новом образе.
Дни24 вчера в 09:54
Футбол

Ювентус — Милан 1:0

34-летний Роналду не пожал руку главному тренеру «Ювентуса» Маурицио Сарри и отправился в раздевалку команды.
Спорт-Экспресс вчера в 16:05
Общество

Путин наградил Александру Пахмутову орденом Андрея Первозванного

Президент РФ Владимир Путин в воскресенье приехал на концерт композитора Александры Пахмутовой, чтобы поздравить ее с юбилеем.
ТАСС вчера в 09:35
Политика

В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград

На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета 09 ноября в 21:15
Политика

Американские СМИ назвали «худший кошмар» для России и Китая

Возможное начало продажи США атомных подводных лодок союзникам стало бы «худшим кошмаром» для Китая и России.
РБК вчера в 19:25
Общество

Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении

Телеведущий Артем Шейнин прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" слова юмориста Максима Галкина о цензуре на российском телевидении.
РИА Новости вчера в 07:43
Происшествия

Экс-ректора ДВФУ приговорили к семи годам заключения за растрату

Тихоокеанский флотский военный суд во Владивостоке приговорил экс-ректора Дальневосточного федерального университета Сергея Иванца к семи годам тюремного заключения и штрафу в размере 500 тыс. рублей по делу о растрате.
RT на русском вчера в 21:45
Общество

В Бийске ввели режим ЧС из-за мусора

В алтайском городе Бийск ввели режим ЧС из-за мусора. Об этом агентству «Интерфакс» рассказали в мэрии города.
Авторадио вчера в 23:55
Происшествия

Расчленившему студентку доценту СПбГУ попытаются скостить срок

Доценту СПбГУ Олегу Соколову попытаются смягчить срок и добиться переквалификации дела на «убийство в состоянии аффекта».
Lenta.ru вчера в 21:23
Общество

Полностью отказались от наличных денег только 2% россиян

Большинство россиян не могут полностью отказаться от наличных из-за отсутствия интернета в удаленных населенных пунктах, а также отсутствия инфраструктуры для приема карт в малых торговых точках и предприятиях сферы услуг.
Взгляд-инфо вчера в 23:56
Армия и оружие

Российский спецназ прибыл в Китай для участия в учениях стран АСЕАН

Спецназ российского Восточного военного округа прибыл в Китай для участия в международных антитеррористических учениях стран АСЕАН, сообщает пресс-служба округа в понедельник.
РИА Новости вчера в 21:14
Происшествия

Под Оренбургом ликвидировали пожар, в котором погибли пять человек

ТАСС вчера в 23:31
Технологии

В США научились делать водку из воды и воздуха

Профиль 08 ноября в 12:42
Как работают Яндекс.Новости?
Главное