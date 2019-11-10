Президент Ирана Хасана Роухани заявил об обнаружении нового нефтяного месторождения на юге страны с предполагаемой добычей нефти в 50 млрд баррелей.

Роухани сообщил об обнаружении нового нефтяного месторождения в Иране

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Политика Президент Боливии объявил об отставке Президент Боливии Эво Моралес заявил, что уходит в отставку после того, как военные страны призвали его оставить пост.

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Общество В Китае сняли рыбу с человеческим лицом Оператору удалось снять рыбу, у которой на голове человеческие черты лица. Об этом сообщил британский таблоид Dailymail.

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