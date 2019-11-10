Общество
Газета.RuРоухани сообщил об обнаружении нового нефтяного месторождения в Иране
Президент Ирана Хасана Роухани заявил об обнаружении нового нефтяного месторождения на юге страны с предполагаемой добычей нефти в 50 млрд баррелей.
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Наука
Роботов с коллективным разумом M-Block 2.0 показали на видео
В Массачусетском технологическом институте создали микророботов M-Block 2.0, которые обладают «коллективным разумом»: они способны собирать различные фигуры, взаимодействуя друг с другом, сообщает Naked-Science.
Политика
Председатель парламента Грузии обратился к живущим в «зоне оккупации»
Председатель грузинского парламента Арчил Талаквадзе обратился к жителям Абхазии и Южной Осетии, заявив, что в Грузии им всегда готовы прийти на помощь, передает 10 ноября Первый канал Грузинского телевидения.
Здоровье
Жителям Подмосковья сказали, как снизить влияние погоды на сердце
Происшествия
В Москве произошла массовая авария на Волгоградском проспекте
На Волгоградском проспекте в Москве столкнулись несколько легковых автомобилей, в результате аварии пострадали два человека.
Происшествия
СМИ опубликовали видео выбрасывающего в реку улики доцента СПбГУ
В Сети появилось видео, на котором показано, как преподаватель СПбГУ Олег Соколов выбрасывает в реку Мойку пакеты, в которых, предположительно, находятся останки убитой им аспирантки Анастасии Ещенко.
Кино
«Джокер» станет самым прибыльным кинокомиксом в истории
Наконец, «Джокер» может стать самым дешёвым фильмом в истории, которому удалось собрать в мировом прокате миллиард долларов.
Политика
Президент Боливии объявил об отставке
Президент Боливии Эво Моралес заявил, что уходит в отставку после того, как военные страны призвали его оставить пост.
Энергетика
Независимые нефтяники выступили против налога на ПНГ
Объединение независимых нефтегазовых компаний «Ассонефть» выразило недовольство планами Минфина ввести налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на добычу попутного нефтяного газа (ПНГ).
Шоу-бизнес
Годовалая дочь Кудрявцевой в шапочке с ушками взорвала сеть
На фото малышка одета в теплый брендовый комбинезон и красную шапочку с кошачьими ушками.
Теннис
Федерер проиграл Тиму на старте Итогового турнира ATP
Футбол
Тренер «Оренбурга» назвал судейство в матче с «Уфой» неадекватным
Главный тренер футбольного клуба «Оренбург» Владимир Федотов раскритиковал работу судей в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Уфы» (0:0).
Технологии
В США научились делать водку из воды и воздуха
Происшествия
В результате ДТП в Курской области пострадали восемь человек
В результате столкновения микроавтобуса и внедорожника в Курской области один человек погиб и ещё восемь пострадали.
Армия и оружие
В США назвали «худший кошмар» России
Худшим кошмаром Китая и России могла бы стать продажа атомных подводных лодок (АПЛ) США своим союзникам, пишет The National Interest.
Наука
Спаривание повысило восприимчивость комаров к возбудителю малярии
Самки малярийных комаров комплекса видов Anopheles gambiae становятся более восприимчивыми к заражению малярийным плазмодием после спаривания, сообщается в PLOS Pathogens.
Политика
Премьер Польши раскритиковал ЕС за поддержку «Северного потока — 2»
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил страны Евросоюза в поддержке строительства газопровода "Северный поток — 2".
Общество
В Китае сняли рыбу с человеческим лицом
Оператору удалось снять рыбу, у которой на голове человеческие черты лица. Об этом сообщил британский таблоид Dailymail.
Политика
Глава МИД Польши прокомментировал задержание националиста Мазура
Решение о судьбе задержанного в Польше националиста Игоря Мазура примут в соответствии с международным правом, заявил польский министр иностранных дел Яцек Чапутович.
Фигурное катание
Щербакова выиграла Гран-при Китая
Политика
Соловьев резко высказался в ответ на заявление главы офиса Зеленского
Телеведущий Владимир Соловьев резко высказался о руководителе офиса президента Украины Андрее Богдане после его заявления о роли украинцев в "поднятии всего мира".
Общество
Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине
Происшествия
Жителя Подмосковья осудили на пожизненный срок за поджог квартиры
Общество
Правительство утвердило размер пособий по безработице на 2020 год
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, определяющее размер пособий по безработице в следующем году.
Политика
Зеленский подписал указ о неотложных реформах на Украине
Глава Украины Владимир Зеленский подписал указ "О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства", сообщается на сайте офиса президента.
Футбол
Гол Дибалы принес «Ювентусу» победу над «Миланом»
Музыка
Как Максим Фадеев построил и разрушил свою музыкальную империю
Единоборства
Александр Волков согласился на бой с Франсисом Нганну
Общество
Умер Павел Пичугин, известный как Паша FaceControl
Политика
В США заявили об отсутствии гарантий вечной военной помощи Украине
Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединённые Штаты не готовы вечно оказывать Украине военную помощь и надеются на договорённости между Киевом и Москвой.