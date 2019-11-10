Общество

Газета.RuГазета.RuРоухани сообщил об обнаружении нового нефтяного месторождения в Иране

Президент Ирана Хасана Роухани заявил об обнаружении нового нефтяного месторождения на юге страны с предполагаемой добычей нефти в 50 млрд баррелей.
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