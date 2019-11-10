Общество
Газета.RuРоухани сообщил об обнаружении нового нефтяного месторождения в Иране
Президент Ирана Хасана Роухани заявил об обнаружении нового нефтяного месторождения на юге страны с предполагаемой добычей нефти в 50 млрд баррелей.
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Происшествия
На Украине застрелили адвоката по делу Вороненкова
В Украине застрелен адвокат одного из подозреваемых в убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, по данным УНН, мужчина найден мёртвым в лесу на Житомирщине.
Новостной фронт 14:35
Футбол
Локомотив — Краснодар 1:1
Московский "Локомотив" и "Краснодар" объявили стартовые составы на матч 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 10:00
Общество
Путин наградил Александру Пахмутову орденом Андрея Первозванного
Президент РФ Владимир Путин в воскресенье приехал на концерт композитора Александры Пахмутовой, чтобы поздравить ее с юбилеем.
ТАСС 09:35
Происшествия
Опубликовано видео с преподавателем СПбГУ, выбрасывающим в реку улики
В Сети появилось видео с камер видеонаблюдения, зафиксировавших подозреваемого в убийстве студентки Анастасии Ещенко преподавателя Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова.
Вечерняя Москва 14:13
Армия и оружие
Министр обороны Украины: разведение сил у Петровского идет по плану
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что разведение сил и средств около Петровского в Донбассе проходит по плану, передает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
Аргументы и Факты 14:55
Политика
Эво Моралес объявил о новых выборах президента Боливии
Президент Боливии Эво Моралес объявил, что в стране пройдут новые выборы главы государства, сообщает Reuters.
Дождь 11:32
Кино
«Джокер» станет самым прибыльным кинокомиксом в истории
Наконец, «Джокер» может стать самым дешёвым фильмом в истории, которому удалось собрать в мировом прокате миллиард долларов.
Игромания.ру 02:13
Общество
Умер Павел Пичугин, известный как Паша FaceControl
Коммерсантъ вчера в 16:04
Здоровье
Роспотребнадзор разработал новые методы лечения гепатита В
В Роспотребнадзоре заявили о создании нового подхода в лечении хронического гепатита B. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
Эхо Москвы 04:22
Общество
Леонида Якубовича прооперировали в Москве
В одной из московских клиник был прооперирован 74-летний шоумен и телеведущий Леонид Якубович, передает РЕН ТВ.
Газета.Ru 02:14
Политика
Путин опередил Зеленского в рейтинге доверия жителей Донбасса
Президент России Владимир Путин занял первую строчку в рейтинге доверия жителей Донбасса после проведения опроса.
Газета.Ru 06:10
Общество
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России
Rusarminfo.ru вчера в 07:11
Политика
РБК: Кремль назвал лидеров и аутсайдеров среди губернаторов по уровню доверия
В пятерку аутсайдеров по уровню доверия губернаторам вошли Архангельская, Еврейская автономная, Иркутская области, Республика Коми и Красноярский край, рассказали источники РБК.
Коммерсантъ 13:44
Происшествия
В результате ДТП в Курской области пострадали восемь человек
В результате столкновения микроавтобуса и внедорожника в Курской области один человек погиб и ещё восемь пострадали.
RT на русском 11:56
Музыка
Определены песни, которые не надоедает слушать до конца
Слово и Дело 07 ноября в 19:12
Происшествия
Жителя Подмосковья осудили на пожизненный срок за поджог квартиры
РИА Новости 08 ноября в 08:34
Футбол
Матч «Шахтер» – «Динамо» прерывался из-за расизма со стороны фанатов
Матч чемпионата Украины по футболу между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо" был приостановлен из-за проявлений расизма со стороны фанатов столичного клуба, сообщается в официальном микроблоге "горняков" в Twitter.
РИА Новости 11:59
Политика
Польша заявила о вложениях ЕС в оружие России через «Северный поток-2»
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью газете Financial Times раскритиковал страны ЕС за поддержку строительства «Северного потока-2».
РБК 14:04
Армия и оружие
Почему в Минобороны Британии заявили об «угрозе начала третьей мировой» из-за России
Глава Вооружённых сил Великобритании генерал Ник Картер заявил, что «своим безрассудством Россия может случайно развязать третью мировую войну».
RT на русском 14:43
Авто
Эксперты рассказали о правилах поведения при отказе тормозов
Самые разные ситуации могут произойти с человеком на дороге, включая отказ тормозов у автомобиля.
iReactor 14:36
Кино
Российский фильм «Дылда» получил главный приз Женевского кинофестиваля
Российский режиссер Кантемир Балагов получил главный приз на ХХV Женевском международном кинофестивале (Geneva International Film Festival, GIFF).
РБК вчера в 20:47
Политика
Горбачев обвинил в развале СССР ГКЧП
«За развал страны отвечают те, кто организовал путч в августе 1991 года, а после путча использовал ослабленную позицию президента СССР», — отметил Горбачев.
REGNUM вчера в 09:57
Игры
Разработчики Atomic Heart отменили бета-тестирование
Вокруг Atomic Heart продолжают сгущаться тучи.
Игромания.ру 09:57
Армия и оружие
Курдские радикалы захватили в плен агента Госдепартамента США
Агент Госдепа США в Сирии похищен курдскими боевиками, передает военный источник Федерального агентства новостей в Сирии Ахмад Марзук.
Политика Сегодня 00:42
Футбол
РФС рассмотрит слова Гончаренко в адрес судьи
Газета.Ru 15:00
Футбол
Гвардиола: «Можем гордиться игрой против сильнейшей команды Европы»
Евро-футбол.ру 15:00
Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда наступит климатическая зима
Пока же, как пояснил "Российской газете" исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд, стоит сезон предзимья - период между осенью и зимой.
Российская газета 09:11