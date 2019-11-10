Общество
RT на русскомПрезидент Ирана заявил об обнаружении нового нефтяного месторождения
Президент Ирана Хасан Рухани заявил об обнаружении на юге страны нового нефтяного месторождения, сообщает Associated Press. По словам Рухани, месторождение, объём запасов которого оценивается в 50 млрд баррелей, было найдено в провинции Хузестан.
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Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что в стране обнаружено новое нефтяное месторождение с более чем 50 млрд баррелей нефти, сообщает агентство Fars.Вести.Финанс01:58
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В Иране обнаружили месторождение нефти с запасами 53 млрд баррелей
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