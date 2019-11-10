с чего всё началось

Президент Ирана Хасан Рухани заявил об обнаружении на юге страны нового нефтяного месторождения, сообщает Associated Press. По словам Рухани, месторождение, объём запасов которого оценивается в 50 млрд баррелей, было найдено в провинции Хузестан.

Политика Зеленский уволил Геруса с должности представителя президента в кабмине Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Геруса с должности представителя главы государства в кабинете министров.

Общество Росконтроль назвал лучшее сгущенное молоко Оказалось, что первый бренд не соответствует наименованию «цельное сгущенное молоко с сахаром» по массовой доле белка в сухом обезжиренном молочном остатке (СОМО) и массовой доле жира.

Политика Асад назвал причину отправки в Сирию российских военных Сирийский лидер пояснил, что для России также важна реализация норм международного права в арабской республике, так как это способствует глобальной мировой стабильности, а значит коррелируется с интересами российского народа.

Культура Гагарина расплакалась и покинула студию «Голоса» Полина Гагарина, комментируя выступление певца, не смогла сдержать слез – она призналась, что пережить смерть ребенка не каждому хватит сил.

Политика Вторая вице-спикер сената Боливии приняла президентские полномочия Президент Боливии Эво Моралес в воскресенье объявил о своей отставке, после чего согласно Конституции, вторая вице-спикер сената Боливии, представитель оппозиции Жанин Аньес взяла на себя президентские полномочия.

Шоу-бизнес Суд отказался разводить Лолиту с мужем Брак с Ивановым стал пятым по счету для Лолиты Милявской. Счастье супругов продлилось около девяти лет.

Общество Путин наградил Александру Пахмутову орденом Андрея Первозванного Президент РФ Владимир Путин в воскресенье приехал на концерт композитора Александры Пахмутовой, чтобы поздравить ее с юбилеем.

Политика Галкин жестко высмеял Путина и Собчак Недавнее выступление Галкина опубликовали в Youtube – на нем Максим Галкин довольно неожиданно затронул политическую тему, где высмеял российскую власть и, в частности, лично президента России Владимира Путина.

Политика Горбачев назвал настоящих виновников развала СССР Последний президент СССР Михаил Горбачев в беседе с журналистами издания Der Spiegel заявил, что не сожалеет о перестройке и считает одним из ее преимуществ принципиально новый внешнеполитический вектор.

Общество Силуанов назвал число самозанятых предпринимателей Более 260 тысяч российских предпринимателей зарегистрировались как самозанятые с начала эксперимента.

Происшествия Поиски останков убитой выпускницы СПбГУ завершены В Санкт-Петербурге водолазы завершили поиски останков убитой выпускницы СПбГУ Анастасии Ещенко, сообщает 10 ноября РИА Новости.

Фигурное катание Урманов оценил выступления Щербаковой и Туктамышевой на этапе Гран-при в Китае Олимпийский чемпион 1994 года по фигурному катанию Алексей Урманов оценил выступления россиянок Анны Щербаковой и Елизаветы Туктамышевой на четвёртом в сезоне этапе Гран-при в китайском Чунцине.

Политика На Украине назвали возможную дату встречи «нормандской четвёрки» Накануне ополченцы ДНР и киевские военные начали разведение сил на последнем участке линии соприкосновения в Донбассе.

Общество 2% россиян полностью отказались от наличных Только 2% населения полностью отказались от наличных, свидетельствуют результаты опроса исследовательской лаборатории Левада-центра Levada Lab (есть в распоряжении РБК).

Шоу-бизнес Юлия Барановская примерила свадебное платье В социальной сети Instagram Юлия Барановская показала фанатам кадры, на которых она примерила свадебное платье.

Политика РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Шоу-бизнес Виктория Лопырева ответила на откровение Малахова о ней Известная модель и посол FIFA-2018 Виктория Лопырева ответила разоблачившему ее известному ведущему Андрею Малахову.