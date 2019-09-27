Политика
Комсомольская правдаРоухани рассказал о предложении Трампа отменить санкции против Ирана
Президент США Дональд Трамп рассматривал возможность отмены всех санкций против Ирана во время обсуждения ситуации с европейскими странами на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом рассказал лидер Исламской Республики Хасан Роухани.
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Кино
«К звёздам» Джеймса Грэя: Вращение блудного Брэда Питта
В кинотеатрах стартовала картина «К звёздам» Джеймса Грэя, где герой Брэда Питта – отважный астронавт-одиночка Рой Макбрайд отправляется на край Солнечной системы чтобы найти и остановить обезумевшего отца.
Псковское агентство информации 12:40
Армия и оружие
Южнокорейским разработчикам удалось защитить проект истребителя KF-X
Как сообщает "Nplus1", компания KAI сумела защитить "долгоиграющий" проект перспективного истребителя KF-X и намерена в ближайшее время приступить к сборке первого летного образца самолета.
Военное обозрение 06:10
Политика
Лавров встретился с главой МИД Грузии
Глава МИД России Сергей Лавров встретился с главой МИД Грузии Давидом Залкалиани на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщила пресс-служба российского министерства.
Rambler News Service вчера в 10:17
Финансы
ЦБ выступил против подхода Минфина к инвестициям из ФНБ внутри России
Первый вице-премьер Антон Силуанов накануне объявил о планах инвестирования внутри страны 15–20% средств ФНБ, превышающих 7% ВВП.
РБК 08:29
Армия и оружие
Как США могут перехватить ракеты «Циркон»
Российская гиперзвуковая крылатая ракета (ГЗРК) "Циркон" сможет летать со скоростью свыше 6000 миль в час, а ее испытания завершатся уже в следующем году, пишет Popular Mechanics.
Газета.Ru 11:21
Футбол
Павел Мамаев может перейти в «Ростов»
Напомним, 20 сентября «Краснодар» расторг контракт с Мамаевым.
Еженедельник Футбол 05:50
Политика
РФ обсуждает создание американо-турецкой зоны безопасности в Сирии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на полях Генассамблеи ООН сообщил, что Россия обсуждает с США и Турцией вопрос создания американо-турецкой зоны безопасности в Сирии.
ФАН 16:14
Кино
Человек-паук вернется в киновселенную Marvel
В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.
ТАСС 11:35
Экономика
Медведев поручил довести долю малого бизнеса до 50%
Доля малого бизнеса в России должна достигнуть показателя в 50% от общего числа занятого населения, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с президентом общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александром Калининым.
Коммерсантъ 07:53
Происшествия
Обвиняемого в госизмене Кудрявцева отпустили под подписку о невыезде
Обвиняемого в госизмене 76-летнего ученого Виктора Кудрявцева отпустили в пятницу из СИЗО "Лефортово" под подписку о невыезде, сообщил его адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 15:26
Политика
В МИД РФ прокомментировали новые антироссийские санкции США
Как констатировали в МИД РФ, санкции, которые американская администрация ввела в четверг, стали 75-ми с тех пор, как США начали разрушать отношения Москвы и Вашингтона в 2011 году.
ТАСС вчера в 18:04
Гаджеты
Samsung представила смартфон Galaxy A70s с 64-Мп камерой
Поддерживается быстрая зарядка мощностью 25 Вт. Камеры За фото - и видео-съемку отвечает тройная основная камера, включающая: главный модуль на 64 Мп (f / 1.8) с фирменным сенсором Samsung ISOCELL Bright GW1; широкоугольный модуль на 8 Мп (f / 2.2, 123 °); датчик для измерения глубины на 5 Мп (f / 2.2).
MobiDevices 10:34
Политика
Зеленский пересказал свой краткий разговор с Лавровым
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Нью-Йорке после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом, рассказал, о чем была его беседа с главой МИД России Сергеем Лавровым.
РБК 25 сентября в 19:32
Происшествия
В Петербурге открылся мемориал погибшим в Баренцевом море морякам
Первая памятная мемориальная доска в честь 14 погибших на глубоководном аппарате в Баренцевом море подводников открылась и была освящена в Сестрорецке в Курортном районе Санкт-Петербурга.
Известия 15:05
Армия и оружие
США обвинили Асада в новой химатаке
Отмечается, что это первое подтвержденное нарушение международного соглашения о запрещении химического оружия с тех пор, как президент Трамп санкционировал военный удар США по Сирии в 2018 году.
Газета.Ru вчера в 13:03
Происшествия
В Рязани убили ветерана ВОВ и его супругу
Вести.Ru 11:47
Экономика
Акции китайских компаний рухнули из-за угрозы ухода с бирж США
Акции большинства китайских компаний, которые торгуются на фондовых биржах в США, показали резкое падение после сообщений о том, что Белый дом рассматривает возможность исключения ценных бумаг китайских компаний из котировального списка американских фондовых бирж.
РБК 14:43
Политика
Россия готова разместить у себя штаб-квартиру ООН, заявила Матвиенко
Россия готова разместить у себя штаб-квартиру ООН, если такое предложение поступит ей, может это обеспечить, заявила РИА Новости председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
РИА Новости 07:43
Политика
Лавров назвал паранойей слова о причастности РФ к скандалу с Трампом
Министр иностранных дел России Сергей Лавров опроверг заявления о причастности Москвы к скандалу из-за звонка президента Соединённых Штатов Дональда Трампа своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.
News.ru 16:21
Космос
Индийский луноход «Чандрайаан-2» совершил «жесткую посадку» — НАСА
Индийский луноход, с которым был потерян контакт за несколько минут до того, как он должен был приземлиться на лунную поверхность в начале сентября, совершил «жесткую посадку».
REGNUM 04:33
Футбол
Моуринью отказал «Милану» и «Монако». Он хочет вернуться в «Реал»
Бывший тренер «МЮ» Жозе Моуринью отклонил несколько предложений о работе, так как хочет вернуться в «Реал», сообщает Goal.com.
Sports.ru 15:17
Политика
Новые муниципальные депутаты сняли портреты Путина и Беглова
Прямо перед началом заседания муниципального совета депутат Владимир Волохонский снял портреты президента России Владимира Путина и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.
МР7.ру вчера в 07:40
Политика
Кремль поддержал запрет на курение на балконах
В Кремле положительно отреагировали на введение запрета на курение на балконах жилых домов.
Газета.Ru 06:36
Игры
Call of Duty: Modern Warfare отправит игроков в Санкт-Петербург
News.ru 25 сентября в 03:33
Политика
Кремль ответил на заявление Саакашвили о плане Путина воссоздать СССР
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили о том, что российский президент Владимир Путин намерен к 2024 году воссоздать СССР.
РБК 13:50
Политика
Лаврова не обнадежила реакция США на предложения по договору о СНВ
Реакция США на предложение России продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) пока не обнадеживает, заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на Генеральной ассамблее ООН.
РИА Новости 15:03
Происшествия
Женщины-полицейские в Москве заявили о домогательствах начальства
Главное управление МВД по Москве начало проверку после поступления от сотрудниц полиции жалоб на домогательства со стороны начальства.
Известия 13:36
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров нежно поздравил Ани Лорак с днем рождения
Артист разместил фотографию с Ани Лорак и подписал ее: «С днем рождения, божественная».
Телеканал 360° 10:52
Технологии
Тестирование надёжного Рунета не повлияло на работу Telegram на Урале
Пользователи Telegram на Урале не ощутили на себе тестирование оборудования для реализации закона о надёжном Рунете.
Life.ru 12:03