2 августа 2019 года министр связи и информатизации Белоруссии Константин Шульган сообщил журналистам, что отмена роуминга в Союзном государстве займет шесть-девять месяцев с момента подписания соответствующей дорожной карты.

с чего всё началось

Роуминг на территории Союзного государства отменят меньше, чем через год, сообщил пресс-секретарь Минкомсвязи РФ Евгений Новиков. "Не позднее сентября 2020 года", – цитирует Новикова ТАСС.

Роуминг между РФ и Белоруссией отменят меньше, чем через год

Политика Порошенко призвал ввести санкции против поставок российского газа Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал ввести санкции против украинских компаний, которые подписали соглашения о поставках газа с российским «Газпромом».

Экономика Японский оператор игровых зон Round One откроется в России В августе 2019-го Round One Corporation зарегистрировала филиал в России — 100%-ю "дочку" ООО "Раун Уан Рус" с уставным капиталом 150 млн руб. В сообщении о регистрации российского филиала указано, что компания подписала договор аренды помещения площадью около 4,7 тыс кв. м. в ТЦ "Европейский".

Происшествия В Москве напали на высокопоставленного сотрудника Генпрокуратуры Произошла ссора, в ходе которой мужчина достал нож и ударил им господина Зарецкого в бедро. После это злоумышленник скрылся.

Политика Путин откроет железнодорожное сообщение по Крымскому мосту Российский президент Владимир Путин примет участие в торжественном открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту, которое будет запущено в понедельник, 23 декабря.

Армия и оружие Сирийская армия отразила атаку боевиков в Идлибе В субботу, 21 декабря, вооруженные силы Сирии отбили атаку группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) численностью около 100 человек на населённый пункт Карратин-эль-Кебира провинции Идлиб.

Футбол «Тоттенхэм» расследует расистский инцидент на матче с «Челси» Английский футбольный клуб "Тоттенхэм" на своем официальном сайте сообщил, что проведет расследование по поводу инцидента расистского характера на матче 18-го тура чемпионата страны с "Челси".

Политика Боливия присоединилась к Группе Лимы Боливия присоединилась к Группе Лимы - организации, созданной несколько лет назад для разрешения ситуации в Венесуэле.

Происшествия В Венесуэле человек погиб при нападении оппозиции на воинскую часть "Сегодня рано утром было совершено нападение на воинскую часть на юге страны со стороны экстремистских секторов оппозиции, было похищено оружие", - сообщил он в Twitter.

Армия и оружие В России хотят создать беспилотный стратегический бомбардировщик В России к 2040 году планируется создать стратегический бомбардировщик шестого поколения, который будет беспилотным, заявил командующий Дальней авиацией ВКС РФ Герой России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

Политика На выборах президента Хорватии лидирует кандидат от оппозиции Кандидат от оппозиционной Социал-демократической партии (СДП) Хорватии Зоран Миланович получает наибольшее число голосов по итогам прошедших в воскресенье выборов президента страны, однако не набирает более 50% голосов избирателей.

Происшествия Уголовное дело против актрисы Бочкаревой передали в суд Уголовное дело против актрисы Натальи Бочкаревой, которую обвинили в незаконном хранении наркотиков, передали в суд, сообщили РИА Новости в Симоновском суде Москвы.

Политика Зюганов пояснил свои слова о досрочных выборах президента Ранее Зюганов сообщил на организованной КПРФ конференции "Россия-2024: Левый поворот или национальная катастрофа" заявил о возможности проведения досрочных президентских выборов в России и добавил, что в начале следующего года коммунисты могут провести мощный форум патриотических сил и утвердить программы к выборам.

Политика Лавров объяснил отказ Зеленского от разведения сил в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский на саммите «нормандской четверки» в Париже отказался от разведения сил и средств по всей линии соприкосновения в Донбассе, потому что у него «связаны руки».

Политика На Украине завершились выборы в 86 объединенных общинах Пресс-служба Национальной полиции Украины сообщает, что 22 декабря в в 23 регионах страны прошли выборы в 86 объединенных территориальных общинах.

Общество Россия сохраняет ограничения на поставки продовольствия с 60 предприятий Белоруссии Россия в настоящее время сохраняет ограничения на поставку молочной и мясной продукции с 60 перерабатывающих предприятий Белоруссии после того, как в отношении ряда белорусских компаний в декабре были сняты ограничения.