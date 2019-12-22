Общество
BFM.ruРоуминг в Союзном государстве будет отменен в сентябре 2020 года
В документе говорится о том, что в марте следующего года должны быть готовы предложения по отмене роуминга на законодательном уровне. Сама плата за входящие вызовы будет отменена в течение 6 месяцев после этого.
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с чего всё началось
2 августа 2019 года министр связи и информатизации Белоруссии Константин Шульган сообщил журналистам, что отмена роуминга в Союзном государстве займет шесть-девять месяцев с момента подписания соответствующей дорожной карты.ТАСС08:43
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