2 августа 2019 года министр связи и информатизации Белоруссии Константин Шульган сообщил журналистам, что отмена роуминга в Союзном государстве займет шесть-девять месяцев с момента подписания соответствующей дорожной карты.

с чего всё началось

В документе говорится о том, что в марте следующего года должны быть готовы предложения по отмене роуминга на законодательном уровне. Сама плата за входящие вызовы будет отменена в течение 6 месяцев после этого.

Роуминг в Союзном государстве будет отменен в сентябре 2020 года

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