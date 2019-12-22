Общество

BFM.ruBFM.ruРоуминг в Союзном государстве будет отменен в сентябре 2020 года

В документе говорится о том, что в марте следующего года должны быть готовы предложения по отмене роуминга на законодательном уровне. Сама плата за входящие вызовы будет отменена в течение 6 месяцев после этого.
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с чего всё началось

Россия подписала проект дорожной карты по отмене роуминга с Белоруссией

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