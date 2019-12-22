Общество
Вести.RuРоуминг между РФ и Белоруссией отменят меньше, чем через год
Роуминг на территории Союзного государства отменят меньше, чем через год, сообщил пресс-секретарь Минкомсвязи РФ Евгений Новиков. "Не позднее сентября 2020 года", – цитирует Новикова ТАСС.
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с чего всё началось
Сама плата за входящие вызовы в роуминге в Союзном государстве должна быть отменена в течение шести месяцев после этого, то есть не позднее сентября 2020 года.ТАСС08:43
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Армия и оружие
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Bloomberg прогнозирует снижение ключевой ставки в России в 2020 году
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Запуск российских спутников связи «Гонец-М» перенесён
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