Общество

Вести.RuВести.RuРоуминг между РФ и Белоруссией отменят меньше, чем через год

Роуминг на территории Союзного государства отменят меньше, чем через год, сообщил пресс-секретарь Минкомсвязи РФ Евгений Новиков. "Не позднее сентября 2020 года", – цитирует Новикова ТАСС.
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Россия подписала проект дорожной карты по отмене роуминга с Белоруссией

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