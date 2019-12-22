Общество
Вести.RuРоуминг между РФ и Белоруссией отменят меньше, чем через год
Роуминг на территории Союзного государства отменят меньше, чем через год, сообщил пресс-секретарь Минкомсвязи РФ Евгений Новиков. "Не позднее сентября 2020 года", – цитирует Новикова ТАСС.
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с чего всё началось
2 августа 2019 года министр связи и информатизации Белоруссии Константин Шульган сообщил журналистам, что отмена роуминга в Союзном государстве займет шесть-девять месяцев с момента подписания соответствующей дорожной карты.ТАСС08:43
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В понедельник по новой железной дороге Крымского моста первым пройдет состав из Санкт-Петербурга в Севастополь, а вслед за ним поезда "Таврия" начнут курсировать между Москвой и Симферополем.
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Донецк обстреляли из крупнокалиберных минометов
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В Совфеде отреагировали на слова дипломата США о реакции ЕС на санкции
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал заявление американского посла в ФРГ Ричарда Гренелла о том, что дипломаты ряда стран Евросоюза (ЕС) "поблагодарили США" за введение санкций против газопровода "Северный поток - 2". Об этом сообщает RT.
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Биатлон
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