Общество

Вести.RuВести.RuРоуминг между РФ и Белоруссией отменят меньше, чем через год

Роуминг на территории Союзного государства отменят меньше, чем через год, сообщил пресс-секретарь Минкомсвязи РФ Евгений Новиков. "Не позднее сентября 2020 года", – цитирует Новикова ТАСС.
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с чего всё началось

Россия подписала проект дорожной карты по отмене роуминга с Белоруссией

2 августа 2019 года министр связи и информатизации Белоруссии Константин Шульган сообщил журналистам, что отмена роуминга в Союзном государстве займет шесть-девять месяцев с момента подписания соответствующей дорожной карты.
ТАСС08:43

Подробнее о событии

В Минкомсвязи назвали сроки отмены роуминга с Белоруссией

РБК10:06

Стало известно, когда отменят роуминг с Белоруссией

Газета.Ru09:17

Орешкин рассказал, когда отменят роуминг между Россией и Белоруссией

REGNUM08:18

Ноль входящим

Российская газета09:42

Роуминг между РФ и Белоруссией отменят меньше, чем через год

Вести.Ru09:23

Россия назвала дату отмены роуминга с Белоруссией

Lenta.ru08:56

Россия подписала проект дорожной карты по отмене роуминга с Белоруссией

ТАСС08:43
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Армия и оружие

В ЛНР заявили о бронетехнике силовиков вблизи участков отвода сил

РИА Новости вчера в 06:24
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S&P нашло еще одну сложность для строительства «Северного потока-2»

В случае окончательного решения швейцарской Allseas не участвовать в прокладке труб на дне Балтийского моря в рамках строительства газопровода «Северный поток-2», России придется искать альтернативные корабли.
РБК вчера в 14:11
Футбол

Экс-футболист «Спартака» Максим Калиниченко раскрыл свое отношение к ДНР и ЛНР

Проживающий в Москве экс-футболист столичного "Спартака" и сборной Украины Максим Калиниченко заявил, что для него "не существует ни ДНР, ни ЛНР", и назвал тему конфликта в Донбассе больной для себя.
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Как проходил первый полет к Плутону

«Новые горизонты» — космический аппарат, который был в центре всей его работы в течение последних 14 лет, — чуть больше чем через неделю должен был оказаться у своей цели — самой далекой планеты из всех, которые когда-либо исследовали с помощью зондов.
Snob.ru 17 декабря в 01:02
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Емельяненко ответил на вызов Кадырова

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Общество

Названы самые востребованные профессии в России

Продавцы-кассиры стали самой востребованной профессией в России, сообщили "Известия" со ссылкой на Всероссийский научно-исследовательский институт труда.
РИА Новости 15:42
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Перед погружением Путина на дне Финского залива были обезврежены мины

Минное поле времён Второй мировой войны было обнаружено и обезврежено в Финском заливе перед визитом президента России Владимира Путина на остров Гогланд.
RT на русском 17:16
Наука

Обнаружен древнейший в мире лес

Ученые из США и Великобритании изучали древние почвы около города Кайро в штате Нью-Йорк и обнаружили следы обширной корневой системы леса, существовавшего в девоне, 385 миллионов лет назад.
МедиаПоток 20 декабря в 04:18
Происшествия

Умер второй сотрудник ФСБ, раненный в перестрелке на Лубянке

Умер еще один сотрудник ФСБ, который был ранен в ходе перестрелки на Лубянке, сообщает Следственный комитет России (СКР).
Коммерсантъ 20 декабря в 10:35
Армия и оружие

Трамп объявил о создании Космических войск в США

Piter.tv вчера в 12:35
Армия и оружие

Сирийские ПВО отразили ракетную атаку со стороны Голанских высот

Ракетные удары наносятся со стороны оккупированных Израилем Голанских высот.
Российская газета 17:51
Происшествия

МВД назначило проверку после учений со школьниками в Татарстане

В Татарстане МВД проведет проверку по факту тактико-строевых занятий с участием учеников одной из школ, которых привлекли как статистов, сообщает ТАСС.
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Здоровье

Центр Блохина опроверг данные о претензиях к российским дженерикам

Претензий к российским препаратам-дженерикам у врачей НМИЦ онкологии имени Блохина нет, в Минздрав и Росздравнадзор передаются данные о побочных эффектах любых лекарств, вне зависимости от страны-производителя, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра.
РИА Новости 20 декабря в 04:58
Общество

Синоптик рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Москве

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в Москве в воскресенье, 22 декабря, ожидается до +5 °С.
RT на русском 06:17
Политика

Путин откроет железнодорожное движение по Крымскому мосту

В понедельник по новой железной дороге Крымского моста первым пройдет состав из Санкт-Петербурга в Севастополь, а вслед за ним поезда "Таврия" начнут курсировать между Москвой и Симферополем.
Вести.Ru 07:35
Армия и оружие

В Венесуэле сообщили о нападении оппозиции на воинскую часть

В результате вооружённого нападения оппозиции на воинскую часть армии Венесуэлы погиб один солдат, сообщил министр обороны страны Владимир Падрино Лопес.
RT на русском 16:46
Политика

Трамп назвал затягивание импичмента демократами нарушением конституции

Президент США Дональд Трамп убежден, что демократы нарушают американскую конституцию, затягивая передачу обвинительного заключения в рамках процедуры импичмента в сенат.
Известия вчера в 22:46
Футбол

Чемпионат Испании. «Реал» дома не смог обыграть «Атлетик»

В матче 18-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" на поле домашнего стадиона "Сантьяго Бернабеу" сыграл вничью с "Атлетиком" из Бильбао – 0:0. За 90 минут встречи ни одна из команд не забила ни одного мяча.
Вести.Ru 17:34
Политика

На выборах президента Хорватии лидирует кандидат от оппозиции

Кандидат от оппозиционной Социал-демократической партии (СДП) Хорватии Зоран Миланович получает наибольшее число голосов по итогам прошедших в воскресенье выборов президента страны, однако не набирает более 50% голосов избирателей.
ТАСС 14:30
Армия и оружие

Донецк обстреляли из крупнокалиберных минометов

Вооруженные силы Украины обстреляли северные части Донецка, сообщают в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня 21 декабря на официальном сайте.
Красная весна вчера в 15:02
Происшествия

Автобус с более 20 пассажирами перевернулся на Камчатке

На Камчатке перевернулся автобус, который перевозил 21 пассажира. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 18:09
Политика

В Совфеде отреагировали на слова дипломата США о реакции ЕС на санкции

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал заявление американского посла в ФРГ Ричарда Гренелла о том, что дипломаты ряда стран Евросоюза (ЕС) "поблагодарили США" за введение санкций против газопровода "Северный поток - 2". Об этом сообщает RT.
Газета.Ru 03:57
Экономика

Инвестбанкир предсказал эпоху «денег с вертолета» для всех

История концепта Термин "вертолетные деньги" восходит к лауреату Нобелевской премии по экономике, основоположнику теории монетаризма Милтону Фридману.
РБК 19 декабря в 23:00
Экономика

Минфин обсуждает с бизнес-сообществом поправки к законопроекту о СЗПК

Минфин продолжает работу над поправками к законопроекту о защите и поощрении капиталовложений и развития инвестиционной деятельности в РФ (СЗПК), в частности обсуждаются вопросы финансово-инвестиционного аудита, концессий и государственно-частных партнерств (ГЧП) и понятийного аппарата.
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Единоборства

Денис Лебедев проиграл Табисо Мчуну

Только что в Красноярске завершился поединок за вакантный титул WBC Silver в первом тяжелом весе между вернувшимся на ринг 40-летним экс-чемпионом мира в этом весе Денисом Лебедевым и 31-летним южноафриканцем Табисо Мчуну.
Allboxing.ru вчера в 12:38
Хоккей

Овечкин не уверен, что примет участие на Матче всех звезд НХЛ-2020

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин поделился впечатлениями от выбора на Матч всех звезд-2020. Он станет капитаном Столичного дивизиона.
Спорт-Экспресс вчера в 23:00
Наука

В России синтезирован новый реагент для более эффективной добычи серебра

Ученые ФИЦ «Красноярский научный центр СО РАН» синтезировали новый реагент для добычи благородных металлов.
Евразия Daily вчера в 17:15
Футбол

Клопп ответил на вопрос, почему в «Ливерпуле» нет французов

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в интервью Canal+ ответил на вопрос, почему в его команде нет ни одного французского футболиста.
Евро-футбол.ру 15:55
Биатлон

Дмитрий Васильев: «То, что норвежские и французские биатлонисты так ярко выступают на фоне остального мира, вызывает вопросы»

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал выступления россиян на третьем этапе Кубка мира в Анси, выразил удивление по поводу явного превосходства норвежских и французских спортсменов перед соперниками, а также поделился мнением о составе российской команды на январские этапы.
Sportbox.RU 13:11
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