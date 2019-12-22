2 августа 2019 года министр связи и информатизации Белоруссии Константин Шульган сообщил журналистам, что отмена роуминга в Союзном государстве займет шесть-девять месяцев с момента подписания соответствующей дорожной карты.

с чего всё началось

Роуминг на территории Союзного государства отменят меньше, чем через год, сообщил пресс-секретарь Минкомсвязи РФ Евгений Новиков. "Не позднее сентября 2020 года", – цитирует Новикова ТАСС.

Роуминг между РФ и Белоруссией отменят меньше, чем через год

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