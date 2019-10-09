Футбол
Евро-футбол.руРовно 20 лет назад Филимонов совершил ужасную ошибку в матче с Украиной
Ровно 20 лет назад, 9 октября 1999 года, в «Лужниках» состоялся матч последнего тура отбора на Евро-2000 между сборными России и Украины. Сборная России вышла вперёд на семьдесят пятой минуте благодаря голу Валерия Карпина со штрафного. Но украинцы отыгрались на восемьдесят восьмой минуте.
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«Пропаганда работала уже тогда». Как на Украине отмечают 20-летие культового матча с Россией
Sport24.ruвчера в 12:30
Украина против России. Знаменитому матчу имени Шевченко - Филимонова исполнилось 20 лет
Украина.рувчера в 08:44
Все мы страдали от разочарования и отчаяния: 20 лет матчу Россия – Украина
Bookmaker-ratings.ruвчера в 04:03
Ровно 20 лет назад Филимонов совершил ужасную ошибку в матче с Украиной
Евро-футбол.ру08 октября в 17:46
«Филимонов прошептал: „Извините“. Сел, обхватил голову руками и не двигался». 20 лет великому матчу Россия — Украина
Спорт-Экспресс08 октября в 17:05
Автоматически обработано 7025 источников, обновлено в 21:07, Ашберн
Наука
На возникновение рака не влияет красное и переработанное мясо
Ученые-медики из университетов и исследовательских институтов разных стран мира провели тщательное и масштабное исследование, в котором выясняли, имеется ли взаимосвязь между употреблением в пищу красного и переработанного мяса и возникновением в организме человека различных опасных заболеваний, в том числе и рака.
Ugpressa.ru 08 октября в 00:45
Политика
Зеленский поставил мировой рекорд по длительности пресс-конференции
Президент Украины Владимир Зеленский побил мировой рекорд по продолжительности пресс-конференции, пишет РИА Новости со ссылкой на украинский национальный реестр рекордов.
Ореанда-Новости 12:53
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Юлия Михалкова больше не участвует в шоу «Уральских пельменей»
Звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова покинула проект. Об этом сообщил источник, близкий к коллективу.
Пятый канал 01:23
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Водителей проверят на хронический алкоголизм
Будущих водителей и граждан, желающих вернуть права после лишения, ждет обязательный тест на определение в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) — маркера, который указывает на хронический алкоголизм.
Коммерсантъ 19:04
Гаджеты
Samsung привезла флагманские 8K-телевизоры в Россию
Южнокорейская компания привезла новые флагманские телевизоры 8K, стоимость которых составит почти 250 тысяч рублей.
OAnews 19:00
Происшествия
Двух стюардов российской авиакомпании нашли мертвыми в Подмосковье
В подмосковных Химках были обнаружены тела двух мужчин, сообщает Следственный комитет РФ по Московской области.
Известия 05:09
Автоспорт
Организаторы рассмотрят перенос квалификации Гран-при Японии в пятницу
Ранее организаторы Кубка мира по регби и руководство Всемирной федерации регби из-за тайфуна "Хагибис" отменили два матча турнира, которые должны были пройти в субботу.
РИА Новости 05:00
Наука
Пересадка бактерий из здорового влагалища вылечила вагиноз
Израильские ученые выяснили, что лечить даже устойчивый к антибиотикам вагиноз можно «пересадкой» вагинальной жидкости от здоровых женщин.
МедиаПоток 08 октября в 13:45
Общество
Преподаватели РАНХиГС обратились к ректору из-за низких зарплат
Более сотни преподавателей Сибирского института управления (СИУ), филиала РАНХиГС, обратились к ректору вуза Владимиру Мау из-за низких зарплат.
РБК 08:24
Культура
Александр Масляков отреагировал на слова комика о поборах в КВН
Президент Международного союза КВН Александр Масляков прокомментировал информацию о поборах внутри клуба.
Вечерняя Москва вчера в 07:27
Шоу-бизнес
Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме
Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.
Хорошие новости 06:47
Технологии
Китай построил «безголовую» субмарину
Китай построил субмарину, в верхней части корпуса которой не заметно рубки, сообщает Forbes со ссылкой на разведку, проведенную на основе открытых источников (спутниковые снимки).
Lenta.ru 13:33
Шоу-бизнес
Подруга Заворотнюк дала советы по оказанию помощи онкобольным
Светская львица, онкопсихолог и близкая подруга актрисы Анастасии Заворотнюк Мария Контэ рассказала о главных принципах работы с онкобольными пациентами, оговорившись, что она давала обещание семье артистки не распространять информацию о ее состоянии здоровья, сообщает «Телепрограмма».
Слово и Дело 02:17
Происшествия
Стало известно о тайной работе Таганской ОПГ на ФСБ и ГРУ
Агентство утверждает, что группировка предоставляла такие услуги Федеральной службе безопасности и Главному управлению Генштаба (более известно под советским названием ГРУ) — органу внешней разведки Минобороны России.
Lenta.ru 13:08
Гаджеты
На следующей неделе Google может представить свой первый 5G-смартфон
В сообщении говорится, что на мероприятии Google помимо ожидаемых Pixel 4 и Pixel 4 XL могут состояться анонсы смарт-часов, ноутбука и 5G-смартфона.
3DNews вчера в 10:01
Шоу-бизнес
Умерла вдова Анатолия Папанова актриса Надежда Каратаева
Советская и российская актриса, вдова Анатолия Папанова Надежда Каратаева скончалась в возрасте 95 лет.
Daily Storm 15:50
Экономика
Кабмин изменит процедуру кадастровой оценки недвижимости
Очередные изменения законодательства необходимы для сохранения принципа экономической обоснованности кадастровой стоимости, подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев: "Чтобы не допускать ситуации, когда кадастровая стоимость превышает рыночную и люди вынуждены идти в суд, чтобы оспаривать ошибки оценщиков или, того хуже, какие-то манипулирования оценкой".
Российская газета 07:10
Армия и оружие
Министр обороны Германии прибыла в Литву на смотр своих войск
Президент Литвы Гитанас Науседа сегодня, 10 октября, встретился в Вильнюсе с прибывшей с визитом министром обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 07:46
Армия и оружие
Турция ответила на угрозы Трампа из-за операции в Сирии
Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о начале военной операции на севере Сирии, которая получила название "Источник мира".
Газета.Ru 17:19
Общество
Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
REGNUM вчера в 07:00
Политика
Российские пранкеры разыграли сенатора США
Аппарат американского сенатора Линдси Грэма (республиканец от штата Южная Каролина) подтвердил, что он стал жертвой розыгрыша, устроенного российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус).
ТАСС 19:34
Хоккей
Величкин опроверг информацию о своем увольнении из «Металлурга»
Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин прокомментировал информацию о том, что уволен из клуба.
Sportbox.RU 13:43
Армия и оружие
В Киеве сообщили о 17 обстрелах позиций ВСУ в Донбассе за сутки
Ополчение самопровозглашенных республик Донбасса во вторник, 8 октября, 17 раз обстреляло позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ), нарушив таким образом режим прекращения огня, сообщил пресс-центр украинской операции Объединенных сил (ООС).
Интерфакс вчера в 01:16
Гаджеты
Руанда начала выпускать первый в Африке смартфон
Руандийская компания Mara Phones приступила к производству первого в Африке смартфона собственной разработки.
ТАСС 08 октября в 11:09
Футбол
Сборная Казахстана проиграла Кипру в матче отбора Евро-2020
Сборная Казахстана проиграла команде Кипра в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.
Газета.Ru 11:54
Шоу-бизнес
Сонное селфи Селены Гомес собрало 8 миллионов лайков
На первом месте находится официальный аккаунт самого приложения Instagram, на втором – Криштиану Роналду, а на третьем – поп-звезда Ариана Гранде.
Sunmag.me вчера в 10:21