Ровно 20 лет назад, 9 октября 1999 года, в «Лужниках» состоялся матч последнего тура отбора на Евро-2000 между сборными России и Украины. Сборная России вышла вперёд на семьдесят пятой минуте благодаря голу Валерия Карпина со штрафного. Но украинцы отыгрались на восемьдесят восьмой минуте.

Ровно 20 лет назад Филимонов совершил ужасную ошибку в матче с Украиной

Наука На возникновение рака не влияет красное и переработанное мясо Ученые-медики из университетов и исследовательских институтов разных стран мира провели тщательное и масштабное исследование, в котором выясняли, имеется ли взаимосвязь между употреблением в пищу красного и переработанного мяса и возникновением в организме человека различных опасных заболеваний, в том числе и рака.

Политика Зеленский поставил мировой рекорд по длительности пресс-конференции Президент Украины Владимир Зеленский побил мировой рекорд по продолжительности пресс-конференции, пишет РИА Новости со ссылкой на украинский национальный реестр рекордов.

Здоровье Водителей проверят на хронический алкоголизм Будущих водителей и граждан, желающих вернуть права после лишения, ждет обязательный тест на определение в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) — маркера, который указывает на хронический алкоголизм.

Гаджеты Samsung привезла флагманские 8K-телевизоры в Россию Южнокорейская компания привезла новые флагманские телевизоры 8K, стоимость которых составит почти 250 тысяч рублей.

Происшествия Двух стюардов российской авиакомпании нашли мертвыми в Подмосковье В подмосковных Химках были обнаружены тела двух мужчин, сообщает Следственный комитет РФ по Московской области.

Автоспорт Организаторы рассмотрят перенос квалификации Гран-при Японии в пятницу Ранее организаторы Кубка мира по регби и руководство Всемирной федерации регби из-за тайфуна "Хагибис" отменили два матча турнира, которые должны были пройти в субботу.

Наука Пересадка бактерий из здорового влагалища вылечила вагиноз Израильские ученые выяснили, что лечить даже устойчивый к антибиотикам вагиноз можно «пересадкой» вагинальной жидкости от здоровых женщин.

Общество Преподаватели РАНХиГС обратились к ректору из-за низких зарплат Более сотни преподавателей Сибирского института управления (СИУ), филиала РАНХиГС, обратились к ректору вуза Владимиру Мау из-за низких зарплат.

Культура Александр Масляков отреагировал на слова комика о поборах в КВН Президент Международного союза КВН Александр Масляков прокомментировал информацию о поборах внутри клуба.

Шоу-бизнес Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.

Технологии Китай построил «безголовую» субмарину Китай построил субмарину, в верхней части корпуса которой не заметно рубки, сообщает Forbes со ссылкой на разведку, проведенную на основе открытых источников (спутниковые снимки).

Шоу-бизнес Подруга Заворотнюк дала советы по оказанию помощи онкобольным Светская львица, онкопсихолог и близкая подруга актрисы Анастасии Заворотнюк Мария Контэ рассказала о главных принципах работы с онкобольными пациентами, оговорившись, что она давала обещание семье артистки не распространять информацию о ее состоянии здоровья, сообщает «Телепрограмма».

Происшествия Стало известно о тайной работе Таганской ОПГ на ФСБ и ГРУ Агентство утверждает, что группировка предоставляла такие услуги Федеральной службе безопасности и Главному управлению Генштаба (более известно под советским названием ГРУ) — органу внешней разведки Минобороны России.

Гаджеты На следующей неделе Google может представить свой первый 5G-смартфон В сообщении говорится, что на мероприятии Google помимо ожидаемых Pixel 4 и Pixel 4 XL могут состояться анонсы смарт-часов, ноутбука и 5G-смартфона.

Шоу-бизнес Умерла вдова Анатолия Папанова актриса Надежда Каратаева Советская и российская актриса, вдова Анатолия Папанова Надежда Каратаева скончалась в возрасте 95 лет.

Экономика Кабмин изменит процедуру кадастровой оценки недвижимости Очередные изменения законодательства необходимы для сохранения принципа экономической обоснованности кадастровой стоимости, подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев: "Чтобы не допускать ситуации, когда кадастровая стоимость превышает рыночную и люди вынуждены идти в суд, чтобы оспаривать ошибки оценщиков или, того хуже, какие-то манипулирования оценкой".

Армия и оружие Министр обороны Германии прибыла в Литву на смотр своих войск Президент Литвы Гитанас Науседа сегодня, 10 октября, встретился в Вильнюсе с прибывшей с визитом министром обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Армия и оружие Турция ответила на угрозы Трампа из-за операции в Сирии Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о начале военной операции на севере Сирии, которая получила название "Источник мира".

Политика Российские пранкеры разыграли сенатора США Аппарат американского сенатора Линдси Грэма (республиканец от штата Южная Каролина) подтвердил, что он стал жертвой розыгрыша, устроенного российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус).

Хоккей Величкин опроверг информацию о своем увольнении из «Металлурга» Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин прокомментировал информацию о том, что уволен из клуба.

Армия и оружие В Киеве сообщили о 17 обстрелах позиций ВСУ в Донбассе за сутки Ополчение самопровозглашенных республик Донбасса во вторник, 8 октября, 17 раз обстреляло позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ), нарушив таким образом режим прекращения огня, сообщил пресс-центр украинской операции Объединенных сил (ООС).

Гаджеты Руанда начала выпускать первый в Африке смартфон Руандийская компания Mara Phones приступила к производству первого в Африке смартфона собственной разработки.

Футбол Сборная Казахстана проиграла Кипру в матче отбора Евро-2020 Сборная Казахстана проиграла команде Кипра в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.