Футбол
Soccer.ruРовно десять лет назад Месси завоевал первый «Золотой мяч»
Ровно десять лет назад, 1 декабря 2009 года, нападающий "Барселоны" Лионель Месси впервые получил "Золотой мяч". С тех пор аргентинец еще четыре раза становился лауреатом этой престижной награды.
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Происшествия
Россиян не оказалось среди пострадавших в ДТП с автобусом в Тунисе
Экономика
Набиуллина объяснила причину укрепления рубля
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина объяснила причину укрепления рубля в 2018 году, об этом 1 декабря она рассказала в эфире телеканала «Россия-1».
Происшествия
Ребенок погиб при обстреле автомобиля в центре Киева
Неизвестные открыли огонь по автомобилю в центре Киева, в результате скончался ребенок. Об этом сообщает издание "Информатор".
Здоровье
Тюменские неврологи дали советы людям с болями в спине
Чаще ходите в бассейн и катайтесь на велосипеде, сообщило издание «Тюменская область сегодня».
Авто
Эксперты рассказали, как правильно и безопасно продать автомобиль
Как продать машину быстро, грамотно и без проблем, рассказали эксперты «Российской газеты».
Происшествия
На платформе МЦД после падения на рельсы погибла девушка
Футбол
«Зенит» остался в меньшинстве в матче против «Спартака»
Общество
Приморцам предложили прожить на 14 тысяч в месяц
Пенсионерам, по официальному мнению, хватит и 10 тысяч в месяц. А детям до 15 лет – 14,5 тысяч рублей.
Политика
Аваков резко ответил на заявление Володина о распаде Украины
Глава украинского МВД Арсен Аваков прокомментировал слова председателя Госдумы Вячеслава Володина, заявившего, что национализм и притеснение малых народов может привести к развалу Украины.
Финансы
Курсы валют снова поползли вверх, сообщил Центробанк
По отношению к доллару рубль ослаб на 13 копеек, к евро — на 14 копеек, сообщает пресс-служба Центрального банка России 29 ноября на сайте регулятора.
Гаджеты
Реальные фото Huawei Nova 6 показали преимущество Redmi K30
На своей страничке в Twitter источник подтвердил, что это настоящий смартфон Huawei Nova 6.
Общество
МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий в Тамбове
ГУ МЧС России по Тамбовской области просит жителей соблюдать правила безопасности.
Музыка
Сергей Шнуров отправил домой самую сильную участницу «Голоса»
Кино
Сериал «Мандалорец» создал «дыру» в каноне вселенной «Звёздных войн»
Сериал «Мандалорец» потокового сервиса Disney+ создал сюжетную «дыру» во вселенной «Звёздных войн».
Хоккей
«Автомобилист» выиграл у «Локомотива» в Ярославле
«Автомобилист» нанес поражение «Локомотиву» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали об основных путях заражения ВИЧ
Заражение ВИЧ-инфекцией всё чаще происходит путём гетеросексуальных контактов, почти 60% новых случаев в этом году связаны именно с этим, 39% обусловлены потреблением наркотиков, рассказали РИА "Новости" в пресс-службе Роспотребнадзора.
Политика
Лавров оценил перспективы восстановления отношений России и Украины
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров днем в воскресенье, 1 декабря, в рамках одной из телевизионных передач оценил перспективы восстановления отношений России и Украины.
Культура
Светлаков рассказал Урганту о вырезанных из КВН шутках
Происшествия
В Забайкалье опознаны тела 16 погибших в ДТП с автобусом
Опознаны тела 16 из 19 погибших при падении рейсового автобуса с моста в Сретенском районе Забайкальского края.
Шоу-бизнес
Дочь Началовой отметила первый день рождения после смерти мамы
1 декабря дочери Юлии Началовой и Евгения Алдонина исполнилось 13 лет. Это первый день рождения Верочки после смерти ее мамы Юлии Началовой.
Культура
Участница шоу «План Б» Маргарита Гаврилова: «Выбор Тимура может быть абсолютно непредсказуемым»
Кино
Появился новый кадр со съемок «Аватара 2»
На официальной странице "Аватара" выложен кадр со съёмок палубы "Морского дракона" - большого корабля, которое перевозит другие плавсредства.
Космос
Китайцы решили колонизировать Луну
По материалам репортажа военного обозревателя А. Леонкова в программе «Открытый эфир» на телеканале «Звезда», КНР уже к 2050 году планирует колонизировать Луну.
Авто
Что изменится в России для автомобилистов с 1 декабря
В этом году 1 декабря выпало на воскресенье, поэтому россиянам дали еще день на уплату (обычно прием налогов заканчивается 1 декабря), в противном случае будет начисляться пеня за каждый день просрочки.
Экономика
Экс-министр экономики назвал виновных в обесценивании вкладов россиян
Бывший министр экономики Андрей Нечаев объяснил обесценивание вкладов в годы Перестройки тем, что власти напечатали слишком много денег.
Футбол
Корейский вратарь исполнил «худший аут в истории»
В социальной сети Twitter действие Сын Гю назвали "худшей ошибкой в истории лиги".
Космос
Бордо в иллюминаторе: зачем виноделы отправили ящик красного на МКС
Общество
Le Monde сообщила о победе России над алкоголизмом
В Европе сообщили о резком снижении потребления алкоголя в России.