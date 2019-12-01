Ровно десять лет назад, 1 декабря 2009 года, нападающий "Барселоны" Лионель Месси впервые получил "Золотой мяч". С тех пор аргентинец еще четыре раза становился лауреатом этой престижной награды.

Ровно десять лет назад Месси завоевал первый «Золотой мяч»

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Космос Китайцы решили колонизировать Луну По материалам репортажа военного обозревателя А. Леонкова в программе «Открытый эфир» на телеканале «Звезда», КНР уже к 2050 году планирует колонизировать Луну.