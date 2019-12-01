Футбол

Soccer.ruSoccer.ruРовно десять лет назад Месси завоевал первый «Золотой мяч»

Ровно десять лет назад, 1 декабря 2009 года, нападающий "Барселоны" Лионель Месси впервые получил "Золотой мяч". С тех пор аргентинец еще четыре раза становился лауреатом этой престижной награды.
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Ровно десять лет назад Месси завоевал первый «Золотой мяч»

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