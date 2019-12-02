Энергетика
ИзвестияRoyal Dutch Shell перестанет добывать нефть сорта Brent в 2020 году
Британо-голландская компания Royal Dutch Shell намерена полностью прекратить добычу нефти марки Brent в 2020 году на месторождении в Северном море. Об этом в понедельник, 2 декабря, сообщила газета The Wall Street Journal.
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Нарусова объяснила, почему Собчак живет отдельно от Богомолова
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ГИБДД спрогнозировала рост смертности на российских дорогах
Армия и оружие
СМИ: китайский истребитель пятого поколения дешевле российских Су-57 и Су-35
Политика
В Кремле опровергли сообщения о допуске малых партий в Госдуму
Отвечая на вопрос журналиста об инициативе ЛДПР ввести пластиковые паспорта с графой «национальность», Песков подчеркнул, что это идея принадлежит лидеру партии Владимиру Жириновскому и неизвестно насколько она получит прикладное применение.
Авто
С 1 января для российских водителей появятся новые штрафы
Как пишет «Life.ru», с началом будущего года в нашей стране появятся новые штрафы для автомобилистов.
Авто
Найден «Запорожец» с пробегом в 121 километр
В 2018 году Запорожец с пробегом в 107 километров обрёл нового владельца.
Общество
ГИБДД исключит «площадку» из экзамена на права
Госавтоинспекция планирует исключить сдачу экзаменов на водительские права на закрытых площадках в 2020 году.
Происшествия
Украинцы пострадали при ДТП с автобусом под Воронежем
Автобус с пассажирами перевернулся на трассе в Богучарском районе Воронежской области, несколько человек пострадали.
Происшествия
Приговор по делу о теракте в петербургском метро огласят 10 декабря
Сегодня, 3 декабря в Западном окружном военном суде в Санкт-Петербурге прошло одно из последних заседаний по делу о теракте в метро.
Экономика
Western Union, Contact и «Близко» приостановили переводы в Таджикистан
Системы денежных переводов Contact, Western Union и «Близко» приостановили переводы в Таджикистан, рассказали РБК операторы call-центров этих систем.
Общество
Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
Автоспорт
Хэмилтон выиграл последнюю гонку сезона «Формулы-1», Квят — девятый
Британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон стал победителем заключительного в сезоне этапа Гран-при «Формулы-1» в Абу-Даби.
Армия и оружие
Трамп заявил о взятии нефти Сирии под контроль США
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что войска США взяли под свой контроль месторождения сирийской нефти и будут делать с ней всё, что пожелают.
Кино
Мультфильм «Холодное сердце 2» возглавил российский прокат в выходные
Американский анимационный фильм «Холодное сердце 2» в минувшие выходные возглавил список самых популярных картин в российском прокате.
Политика
Кремль прокомментировал данные о личном приказе Эрдогана сбить Су-24
В Кремле считают, что команду сбить российский бомбардировщик Су-24 в небе над Сирией в 2015 году отдавал не лично президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а другие люди.
Политика
Руководство преследующего Порошенко ведомства уволят
Новый закон изменит порядок назначения высшего руководства ведомства — директора ГБР и его заместителей.
Гаджеты
Брат Пабло Эскобара выпустил гибкий смартфон за $349
В нынешнем году родной брат Пабло Эскобара, Роберто, выпустил свой собственный огнемёт.
Политика
СБУ объявила в розыск фигуранта дела MH17 Цемаха
Владимир Цемах является одним из основных свидетелей по делу о крушении малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году.
Авто
Mercedes-Benz показал салон нового GLA
Компания Mercedes-Benz, продолжающая подогревать интерес к кроссоверу GLA второго поколения, впервые показала салон новинки.
Экономика
Сбербанк запустил новогоднюю акцию по вкладам с повышенными ставками
Сбербанк объявил о запуске двух новогодних вкладов с повышенной ставкой, которые можно будет оформить до 15 и 31 января включительно, сообщается в пресс-релизе кредитной организации.
Наука
В Якутии нашли останки самых северных динозавров зауроподов
Российские и иностранные палеонтологи обнаружили в Якутии самых северных зауропод (завропод).
Общество
11 лет колонии получил подрядчик за растрату на космодроме «Восточный»
Напомним, что в феврале 2012 года Дмитрий Вишневский заключил с ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России» договор на создание системы внешнего электроснабжения космодрома «Восточный».
Экономика
Saxo Bank представил прогноз на 2020 год
Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
Происшествия
10-летний мальчик насмерть замерз в сугробе в Перевозе
Общество
Забастовка водителей против «Яндекс.Такси» проходит в Туле
Как стало известно, причина забастовки в том, что агрегатор опускает тариф, а значит и доходы таксистов стремительно падают.
Общество
ВЦИОМ: Около половины россиян считают свое питание правильным
Около половины жителей России считают, что питаются правильно.
Финансы
Доллар и евро начали активно расти в цене
Доллар и евро начали активно расти в цене Курс валюты на сегодня.