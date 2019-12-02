Энергетика

ИзвестияИзвестияRoyal Dutch Shell перестанет добывать нефть сорта Brent в 2020 году

Британо-голландская компания Royal Dutch Shell намерена полностью прекратить добычу нефти марки Brent в 2020 году на месторождении в Северном море. Об этом в понедельник, 2 декабря, сообщила газета The Wall Street Journal.
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