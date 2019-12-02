Энергетика

РБКРБКWSJ назвала срок окончания добычи нефти Brent

На пике добычи нефть марки Brent стала эталоном, от ее цены отсчитывались цены на другие сорта нефти. «Она была краеугольным камнем для отрасли на протяжении сорока с лишним лет», — цитирует WSJ вице-президента Royal Dutch Shell по разведке и добыче Стива Фимистера.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

WSJ назвала срок окончания добычи нефти Brent

РБК09:39

WSJ: Royal Dutch Shell перестанет добывать нефть сорта Brent в 2020 году

ТАСС12:25

Намечен срок окончания добычи нефти Brent

Росбалт10:44

В мире исчезнет легендарная нефть

Lenta.ru14:03

WSJ назвала срок окончания добычи нефти марки Brent

Ведомости14:53

Royal Dutch Shell перестанет добывать нефть сорта Brent в 2020 году

Известия17:59

WSJ: Нефть марки Brent кончится в следующем году

Труд14:16
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 18:49, Ашберн
Происшествия

Водитель рухнувшего с моста в Забайкалье автобуса погиб

РИА Новости вчера в 12:48
Общество

Путин запустил газопровод «Сила Сибири»

REGNUM 04:34
Армия и оружие

В Сирии подорвали бронеавтомобиль с российскими военными

Lenta.ru 06:48
Общество

В Южно-Сахалинске перестроят три жилых микрорайона

Несколько жилых микрорайонов Южно-Сахалинска планируется перестроить по проектам, которые в следующем году разработают ведущие мировые специалисты.
ТАСС 03:32
Происшествия

19 фанатов «Спартака» оштрафованы за мелкое хулиганство

Газета.Ru 10:12
Авто

С 1 декабря вступили в силу новые правила для автомобилистов

С 1 декабря 2019 года в России вступили в силу несколько новых законов.
Gazeta.SPb вчера в 04:36
Кино

Роберт Паттинсон объяснил, почему не считает Бэтмена супергероем

РИА Новости 15:21
Общество

Активист Майдана рассказал, как побег в ФРГ превратил его жизнь в ад

Воевавший в Донбассе активист Майдана Алексей Яремчук рассказал о неудачной попытке переезда в Германию и отношении немцев к событиям на Украине.
РИА Новости 13:53
Происшествия

Прекращены поиски пропавшего в Саратовской области школьника

Газета.Ru 14:06
Политика

Зеленский: США могут помочь Киеву в ситуации с Крымом

Президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что США могут оказать содействие Киеву в ситуации с Крымом.
Инфорос 03:46
Футбол

ЦСКА — Арсенал (Тула) 0:1

Чемпионат 13:22
Авто

ВАЗ-2101 с мотором от Lancia Delta Integrale появился в продаже

В текущий период времени собственник просит за свой «горячий» ВАЗ-2101 24 тысячи долларов (приблизительно 1,5 млн рублей).
CarsWeek.ru вчера в 23:43
Армия и оружие

Судороги гегемона: США остались без авианосцев

Оставшиеся пять могли проходить разные степени капитального обслуживания, вплоть до серьезной модернизации из расчета возможности в случае чего не более чем за четыре месяца вернуть в строй как минимум два из них.
REGNUM 06:52
Здоровье

Врачи рассказали, как по рукам определить рак легких

Рак легких можно определить по рукам, выяснили британские специалисты.
Волга-Медиа вчера в 21:16
Происшествия

Под Воронежем отправили в колонию пару, которая избивала сына

РИА Новости 09:29
Авто

Названы самые угоняемые в Москве автомобили

По данным прокуратуры Москвы, самыми угоняемыми автомобилями столице в последнее время являются машины азиатских марок.
Московский Комсомолец вчера в 06:33
Происшествия

Дело экс-главы МЧС Кузбасса передано в суд

Байкал24 16:12
Здоровье

Лучшую диету мира для похудения назвали учёные

Американские учёные назвали лучшую диету мира, которая может помочь похудеть.
Питерские заметки 05:22
Политика

Зеленский ввел неотложные меры по энергобезопасности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности, сообщает пресс-служба главы государства.
РБК 14:10
Авто

Запущено производство новой Skoda Octavia

Новое поколение Skoda Octavia уже запущено в производство.
CarsGuru.net 30 ноября в 03:46
Спорт

Исполком WADA по вопросам статуса РУСАДА перенесли из Парижа в Лозанну

Пресс-служба Всемирного антидопингового агентства сообщила о переносе заседания исполкома организации, которое должно состояться 9 декабря, из Парижа в Лозанну.
Вести.Ru 17:37
Политика

Республиканцы подготовили ответ демократам по импичменту Трампа

Члены Республиканской партии США в палате представителей американского Конгресса подготовили ответ на еще не обнародованный доклад демократов по импичменту президенту Дональду Трампу, передает телеканал Fox News.
REGNUM 17:39
Политика

В США пригрозили ввести пошлины на французские товары

Соединенные штаты могут ввести пошлины на товары из Франции объемом $2,4 миллиарда, заявили в торговом представительстве.
ТК Звезда 18:21
Игры

Сценаристы Cyberpunk 2077 написали четыре книги с диалогами к игре

Создатели Cyberpunk 2077 написали четыре книги с диалогами к своей предстоящей игре. Об этом 1 декабря сообщил портал Shazoo.
REGNUM 07:53
Гаджеты

Компания Xiaomi выпустила новую версию смартфона Redmi Note 8 Pro

Китайская компания Xiaomi выпустила новую версию смартфона Redmi Note 8 Pro в расцветке корпуса Electric Blue, переливающейся от голубого до синего цвета.
UfacityNews.ru 14:01
Происшествия

Назван виновник катастрофы SSJ-100 в Шереметьево

Следственный комитет России в результате расследования установил, что в крушении самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в Шереметьево виновен командир судна Денис Евдокимов.
Lenta.ru 18:03
Происшествия

Следователи впервые опубликовали видео с убийцей девушек на Уктусе

Свердловские следователи впервые опубликовали видео с мужчиной, которого подозревают в убийстве двух девушек на Уктусе в Екатеринбурге.
Уралинформбюро 05:06
Политика

На Украине приняли решение сменить руководство «Нафтогаза»

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что украинский кабмин принял решение о смене руководства государственных компаний, в том числе «Нафтогаза».
RT на русском 07:25
Шоу-бизнес

Анна Семенович призналась, что делала операции на груди

Бывшая солистка группы "Блестящие" Анна Семенович призналась, что несколько лет назад сделала операцию по уменьшению груди.
Life.ru 30 ноября в 14:01
Технологии

Работающую PlayStation 5 показали на фото

В сети опубликовали снимок комплекта для разработчиков PlayStation 5. На фотографии, которую разместил пользователь Twitter @Alcoholikaust, запечатлены две консоли и геймпады Dualshock 5. Автор поста отмечает, что получил снимки от разработчиков.
Lenta.ru 05:45
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Северное море
Море
Мелководное шельфовое море Атлантического океана, омывающее берега северной Европы. Расположено между Британскими островами на западе, Ютландским, Скандинавским полуостровами на востоке и континентальной Европой на юге. Омывает берега Норвегии, Дании, Германии, Нидерландов, Бельгии, Франции и Великобритании.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное