Энергетика
РБКWSJ назвала срок окончания добычи нефти Brent
На пике добычи нефть марки Brent стала эталоном, от ее цены отсчитывались цены на другие сорта нефти. «Она была краеугольным камнем для отрасли на протяжении сорока с лишним лет», — цитирует WSJ вице-президента Royal Dutch Shell по разведке и добыче Стива Фимистера.
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Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
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Воевавший в Донбассе активист Майдана Алексей Яремчук рассказал о неудачной попытке переезда в Германию и отношении немцев к событиям на Украине.
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ЦСКА — Арсенал (Тула) 0:1
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В текущий период времени собственник просит за свой «горячий» ВАЗ-2101 24 тысячи долларов (приблизительно 1,5 млн рублей).
Армия и оружие
Судороги гегемона: США остались без авианосцев
Оставшиеся пять могли проходить разные степени капитального обслуживания, вплоть до серьезной модернизации из расчета возможности в случае чего не более чем за четыре месяца вернуть в строй как минимум два из них.
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Дело экс-главы МЧС Кузбасса передано в суд
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Лучшую диету мира для похудения назвали учёные
Американские учёные назвали лучшую диету мира, которая может помочь похудеть.
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Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности, сообщает пресс-служба главы государства.
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Спорт
Исполком WADA по вопросам статуса РУСАДА перенесли из Парижа в Лозанну
Пресс-служба Всемирного антидопингового агентства сообщила о переносе заседания исполкома организации, которое должно состояться 9 декабря, из Парижа в Лозанну.
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Республиканцы подготовили ответ демократам по импичменту Трампа
Члены Республиканской партии США в палате представителей американского Конгресса подготовили ответ на еще не обнародованный доклад демократов по импичменту президенту Дональду Трампу, передает телеканал Fox News.
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Игры
Сценаристы Cyberpunk 2077 написали четыре книги с диалогами к игре
Создатели Cyberpunk 2077 написали четыре книги с диалогами к своей предстоящей игре. Об этом 1 декабря сообщил портал Shazoo.
Гаджеты
Компания Xiaomi выпустила новую версию смартфона Redmi Note 8 Pro
Китайская компания Xiaomi выпустила новую версию смартфона Redmi Note 8 Pro в расцветке корпуса Electric Blue, переливающейся от голубого до синего цвета.
Происшествия
Назван виновник катастрофы SSJ-100 в Шереметьево
Следственный комитет России в результате расследования установил, что в крушении самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в Шереметьево виновен командир судна Денис Евдокимов.
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Следователи впервые опубликовали видео с убийцей девушек на Уктусе
Свердловские следователи впервые опубликовали видео с мужчиной, которого подозревают в убийстве двух девушек на Уктусе в Екатеринбурге.
Политика
На Украине приняли решение сменить руководство «Нафтогаза»
Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что украинский кабмин принял решение о смене руководства государственных компаний, в том числе «Нафтогаза».
Шоу-бизнес
Анна Семенович призналась, что делала операции на груди
Бывшая солистка группы "Блестящие" Анна Семенович призналась, что несколько лет назад сделала операцию по уменьшению груди.
Технологии
Работающую PlayStation 5 показали на фото
В сети опубликовали снимок комплекта для разработчиков PlayStation 5. На фотографии, которую разместил пользователь Twitter @Alcoholikaust, запечатлены две консоли и геймпады Dualshock 5. Автор поста отмечает, что получил снимки от разработчиков.