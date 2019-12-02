Энергетика

ИзвестияИзвестияRoyal Dutch Shell перестанет добывать нефть сорта Brent в 2020 году

Британо-голландская компания Royal Dutch Shell намерена полностью прекратить добычу нефти марки Brent в 2020 году на месторождении в Северном море. Об этом в понедельник, 2 декабря, сообщила газета The Wall Street Journal.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

WSJ назвала срок окончания добычи нефти Brent

РБКвчера в 09:39

WSJ: Royal Dutch Shell перестанет добывать нефть сорта Brent в 2020 году

ТАССвчера в 12:25

Намечен срок окончания добычи нефти Brent

Росбалтвчера в 10:44

В мире исчезнет легендарная нефть

Lenta.ruвчера в 14:03

WSJ назвала срок окончания добычи нефти марки Brent

Ведомостивчера в 14:53

Royal Dutch Shell перестанет добывать нефть сорта Brent в 2020 году

Известиявчера в 17:59

WSJ: Нефть марки Brent кончится в следующем году

Трудвчера в 14:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 08:28, Ашберн
Энергетика

Россия и Украина договорились о транзите нефти на десять лет

Украинская «Укртранснафта» и российская «Транснефть» заключили соглашение о продлении действующего контракта на транзит нефти через территорию Украины на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030-го.
Lenta.ru 08:03
Политика

В Кремле ответили на сообщения о личном приказе Эрдогана сбить Су-24

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган якобы лично отдал приказ сбить российский Су-24 в ноябре 2015 года.
РИА Новости 07:56
Происшествия

Украинцы пострадали при ДТП с автобусом под Воронежем

Автобус с пассажирами перевернулся на трассе в Богучарском районе Воронежской области, несколько человек пострадали.
Известия 05:49
Экономика

Депутаты Севастополя приняли бюджет города на 2020 год

Депутаты Законодательного собрания Севастополя во вторник приняли во втором, окончательном чтении бюджет города на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.
ТАСС 03:49
Музыка

Apple основала собственную музыкальную премию

Реальное время 05:21
Происшествия

Напавшего с ножом на полицейского пешехода в Мытищах сняли на видео

Вести.Ru 07:09
Политика

Путин подписал закон об установке на гаджеты российского ПО

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете продажи гаджетов без российского программного обеспечения с 1 июля 2020 года.
Известия вчера в 19:12
Политика

СБУ объявила в розыск Владимира Цемаха

Служба безопасности Украины объявила в розыск экс-командира одного из подразделений ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимира Цемаха, которого в Киеве считали свидетелем по делу о крушении малайзийского Boeing в 2014 году.
РИА Новости 06:41
Происшествия

СК завершил расследование дела сестер Хачатурян

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца.
ТАСС 01:06
Общество

Путин запустил газопровод «Сила Сибири»

REGNUM вчера в 04:34
Армия и оружие

Россия и Турция возобновили совместное патрулирование в Сирии

Россия и Турция возобновили совместное патрулирование в Сирии после инцидента с бронеавтомобилем военной полиции.
RT на русском 05:35
Автоспорт

Гонкой в Абу-Даби завершился чемпионат мира по автогонкам «Формула-1»

Следующий сезон «Формулы-1» стартует в марте этапом в Австралии.
Эхо Москвы 01 декабря в 20:03
Авто

Citroen запускает линейку C-Series для своих моделей

Первым новый образ на себя примерил C3 Aircross. Европейские продажи Citroen C-Series намечены на второю половину 2020-го.
CarsWeek.ru 02:17
Шоу-бизнес

Бузова перепутала фамилию Лещенко на музыкальной премии

Певица Ольга Бузова попала в неловкую ситуацию на церемонии вручения премии "Золотой хит — 2019", сообщает "Комсомольская правда".
РИА Новости 01:22
Общество

Госдума приняла закон о введении электронных трудовых книжек

Государственная дума в третьем и окончательном чтении приняла закон о введении электронных трудовых книжек.
РБК 07:34
Шоу-бизнес

Дочь Началовой отпраздновала первый день рождения без мамы

Дочь певицы Юлии Началовой и футболиста Евгения Алдонина Вера отпраздновала 13-летие. Фотографию дочки Алдонин разместил у себя в Instagram.
Газета.Ru вчера в 09:27
Общество

Мелания Трамп показала украшенный к Рождеству Белый дом

Супруга президента Соединённых Штатов Дональда Трампа Мелания показала интерьеры украшенного к Рождеству Белого дома.
News.ru вчера в 07:14
Происшествия

В Санкт-Петербурге локализован крупный пожар в ангаре

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в Санкт-Петербурге в ангаре площадью 12 тысяч кв. м возник в ночь на 3 декабря.
REGNUM 00:49
Общество

ВЦИОМ: Около половины россиян считают свое питание правильным

Около половины жителей России считают, что питаются правильно.
Газета.Ru 04:16
Единоборства

Тони Фергюсон: «Заставлю Хабиба мочиться кровью»

Легковес UFC Тони Фергюсон уверен, что сможет победить чемпиона промоушена в легком дивизионе Хабиба Нурмагомедова.
Sports.ru 01:55
Единоборства

Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона Чахкиева

Популярный российский тяжеловес Александр Емельяненко ответил на заявление Рахима Чахкиева бросившего ему вызов.
Лезги газет вчера в 15:40
Общество

Российские школьники не справились с экзаменом

Международное исследование PISA показало спад грамотности Федеральный институт оценки качества образования опубликовал отчет о результатах исследования PISA-2018, согласно которому школьники из России показали спад читательской, математической и естественно-научной грамотности.
Коммерсантъ 06:46
Технологии

Роскачество назвало лучшие приложения для заказа такси

Специалисты Роскачества рассказали владельцам смартфонов о лучших приложениях, чтобы заказать такси.
МедиаПоток 01:43
Армия и оружие

Минобороны опровергло данные о бомбардировке лагеря беженцев в Сирии

Накануне газета The New York Times сообщила, что российский истребитель 16 августа якобы атаковал лагерь для беженцев на северо-западе Сирии.
Говорит Москва вчера в 09:57
Происшествия

10-летний мальчик насмерть замерз в сугробе в Перевозе

Pro Город НН 05:09
Происшествия

ГИБДД спрогнозировала рост смертности на российских дорогах

Lenta.ru вчера в 03:47
Шоу-бизнес

Нарусова объяснила, почему Собчак живет отдельно от Богомолова

Нарусова пояснила, почему ее дочь не живет вместе со своим супругом Константином Богомоловым.
Газета.Ru вчера в 09:00
Авто

Новый пикап Hyundai засняли на тестах

Помимо обычной версии серийного Santa Cruz Hyundai выпустит также «заряженную» N-модификацию этой модели, которая будет отличаться от стокового пикапа перенастроенной подвеской, спортивным обвесом и более мощным мотором.
Daily-Motor.Ru 04:33
Общество

«Аэрофлот» пожаловался ФАС на дорогой керосин и тарифы аэропортов

По словам гендиректора «Аэрофлота», аэропорты сохраняют или немного увеличивают тарифы на регулируемые сборы, при этом наращивая тарифы по нерегулируемым со стороны ФАС услугам.
REGNUM 02:28
Экономика

Немецкий бизнес назвал главные трудности работы в России

Важность санкций в качестве дестабилизирующего фактора работы в России для бизнеса снизилась, следует из опроса.
РБК 07:55
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Северное море
Море
Мелководное шельфовое море Атлантического океана, омывающее берега северной Европы. Расположено между Британскими островами на западе, Ютландским, Скандинавским полуостровами на востоке и континентальной Европой на юге. Омывает берега Норвегии, Дании, Германии, Нидерландов, Бельгии, Франции и Великобритании.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное