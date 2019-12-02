Энергетика
ИзвестияRoyal Dutch Shell перестанет добывать нефть сорта Brent в 2020 году
Британо-голландская компания Royal Dutch Shell намерена полностью прекратить добычу нефти марки Brent в 2020 году на месторождении в Северном море. Об этом в понедельник, 2 декабря, сообщила газета The Wall Street Journal.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 08:28, Ашберн
Энергетика
Россия и Украина договорились о транзите нефти на десять лет
Украинская «Укртранснафта» и российская «Транснефть» заключили соглашение о продлении действующего контракта на транзит нефти через территорию Украины на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030-го.
Политика
В Кремле ответили на сообщения о личном приказе Эрдогана сбить Су-24
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган якобы лично отдал приказ сбить российский Су-24 в ноябре 2015 года.
Происшествия
Украинцы пострадали при ДТП с автобусом под Воронежем
Автобус с пассажирами перевернулся на трассе в Богучарском районе Воронежской области, несколько человек пострадали.
Экономика
Депутаты Севастополя приняли бюджет города на 2020 год
Депутаты Законодательного собрания Севастополя во вторник приняли во втором, окончательном чтении бюджет города на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.
Музыка
Apple основала собственную музыкальную премию
Политика
Путин подписал закон об установке на гаджеты российского ПО
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете продажи гаджетов без российского программного обеспечения с 1 июля 2020 года.
Политика
СБУ объявила в розыск Владимира Цемаха
Служба безопасности Украины объявила в розыск экс-командира одного из подразделений ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимира Цемаха, которого в Киеве считали свидетелем по делу о крушении малайзийского Boeing в 2014 году.
Происшествия
СК завершил расследование дела сестер Хачатурян
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца.
Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Армия и оружие
Россия и Турция возобновили совместное патрулирование в Сирии
Россия и Турция возобновили совместное патрулирование в Сирии после инцидента с бронеавтомобилем военной полиции.
Автоспорт
Гонкой в Абу-Даби завершился чемпионат мира по автогонкам «Формула-1»
Следующий сезон «Формулы-1» стартует в марте этапом в Австралии.
Авто
Citroen запускает линейку C-Series для своих моделей
Первым новый образ на себя примерил C3 Aircross. Европейские продажи Citroen C-Series намечены на второю половину 2020-го.
Шоу-бизнес
Бузова перепутала фамилию Лещенко на музыкальной премии
Певица Ольга Бузова попала в неловкую ситуацию на церемонии вручения премии "Золотой хит — 2019", сообщает "Комсомольская правда".
Общество
Госдума приняла закон о введении электронных трудовых книжек
Государственная дума в третьем и окончательном чтении приняла закон о введении электронных трудовых книжек.
Шоу-бизнес
Дочь Началовой отпраздновала первый день рождения без мамы
Дочь певицы Юлии Началовой и футболиста Евгения Алдонина Вера отпраздновала 13-летие. Фотографию дочки Алдонин разместил у себя в Instagram.
Общество
Мелания Трамп показала украшенный к Рождеству Белый дом
Супруга президента Соединённых Штатов Дональда Трампа Мелания показала интерьеры украшенного к Рождеству Белого дома.
Происшествия
В Санкт-Петербурге локализован крупный пожар в ангаре
Как сообщало ИА REGNUM, пожар в Санкт-Петербурге в ангаре площадью 12 тысяч кв. м возник в ночь на 3 декабря.
Общество
ВЦИОМ: Около половины россиян считают свое питание правильным
Около половины жителей России считают, что питаются правильно.
Единоборства
Тони Фергюсон: «Заставлю Хабиба мочиться кровью»
Легковес UFC Тони Фергюсон уверен, что сможет победить чемпиона промоушена в легком дивизионе Хабиба Нурмагомедова.
Единоборства
Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона Чахкиева
Популярный российский тяжеловес Александр Емельяненко ответил на заявление Рахима Чахкиева бросившего ему вызов.
Общество
Российские школьники не справились с экзаменом
Международное исследование PISA показало спад грамотности Федеральный институт оценки качества образования опубликовал отчет о результатах исследования PISA-2018, согласно которому школьники из России показали спад читательской, математической и естественно-научной грамотности.
Технологии
Роскачество назвало лучшие приложения для заказа такси
Специалисты Роскачества рассказали владельцам смартфонов о лучших приложениях, чтобы заказать такси.
Армия и оружие
Минобороны опровергло данные о бомбардировке лагеря беженцев в Сирии
Накануне газета The New York Times сообщила, что российский истребитель 16 августа якобы атаковал лагерь для беженцев на северо-западе Сирии.
Происшествия
10-летний мальчик насмерть замерз в сугробе в Перевозе
Происшествия
ГИБДД спрогнозировала рост смертности на российских дорогах
Шоу-бизнес
Нарусова объяснила, почему Собчак живет отдельно от Богомолова
Нарусова пояснила, почему ее дочь не живет вместе со своим супругом Константином Богомоловым.
Авто
Новый пикап Hyundai засняли на тестах
Помимо обычной версии серийного Santa Cruz Hyundai выпустит также «заряженную» N-модификацию этой модели, которая будет отличаться от стокового пикапа перенастроенной подвеской, спортивным обвесом и более мощным мотором.
Общество
«Аэрофлот» пожаловался ФАС на дорогой керосин и тарифы аэропортов
По словам гендиректора «Аэрофлота», аэропорты сохраняют или немного увеличивают тарифы на регулируемые сборы, при этом наращивая тарифы по нерегулируемым со стороны ФАС услугам.
Экономика
Немецкий бизнес назвал главные трудности работы в России
Важность санкций в качестве дестабилизирующего фактора работы в России для бизнеса снизилась, следует из опроса.