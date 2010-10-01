Футбол

Матч ТВМатч ТВРозетти оценил адаптацию системы видеопомощи арбитрам в РПЛ

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Глава судейского комитета УЕФА Роберто Розетти ответил на вопросы журналистов и представителей клубов по теме работы системы видеопомощи арбитрам (VAR) в футболе.
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