Футбол
Soccer.ruРозетти прокомментировал внедрение VAR в российскую Премьер-Лигу
Глава судейского комитета УЕФА Роберто Розетти поделился мнением о внедрении системы VAR в матчи российской Премьер-Лиги в текущем сезоне.
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Происшествия
В Москве проходят обыски у директора Физического института РАН
Сотрудники ФСБ и МВД проводят обыски у директора Физического института РАН Николая Колачевского.
Известия 30 октября в 10:54
Общество
Минтруд планирует упростить порядок назначения пенсий
Минтруд планирует упростить порядок назначения и выплаты пенсии, исключив обязательные требования по предоставлению различных справок и документов, если соответствующие сведения имеются в распоряжении ПФР, сообщили в пятницу в пресс-службе Минтруда.
ТАСС 10:58
Происшествия
Названа причина отказа двигателя у севшего в Тюмени аварийного SSJ-100
Никто из 83 пассажиров не пострадал. Самолет SSJ-100 авиакомпании "Ямал" совершил аварийную посадку в аэропорте "Рощино" в Тюмени.
Газета.Ru 12:22
Политика
Цемах рассказал о похищении и украинском СИЗО
Житель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах рассказал в интервью МИА "Россия сегодня" историю своего похищения украинскими спецслужбами.
Вести.Ru 09:20
Общество
Глава Гидрометцентра пообещал россиянам «розовую зиму»
По осадкам, добавил Вильфанд, зима будет близкой к обычным значениям, за исключением юга европейской территории России, где возможен дефицит осадков, и Таймыра и Западной Сибири, где, по предварительным данным, будет их избыток.
Интерфакс 06:38
Политика
Билалова в США отпустили под залог
Бывший вице-президент Олимпийского комитета России, экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» Ахмед Билалов отпущен из миграционной службы США (ICE) под залог, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
РБК 12:18
Футбол
Блогер Евгений Савин подписал контракт с белорусским «Арсеналом»
Автор видеоблога «Красава» и бывший футболист Евгений Савин подписал контракт с дзержинским «Арсеналом».
Евро-футбол.ру 09:19
Шоу-бизнес
Лидия Вележева: «Стюардесса предложила мне бокал вина, я согласилась»
Стюардесса предложила бокал вина, я согласилась, выпила и сказала, чтобы меня больше не беспокоили, кушать не буду.
StarHit.ru 04:00
Происшествия
В Екатеринбурге умер босоногий бегун Тарзан
В Екатеринбурге умер бегун Сергей Зобнин. Как пишет Е1, его называли городской легендой.
ТагилСити.ру 10:22
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей
RT на русском 09:20
Фигурное катание
Самарин стал вторым в короткой программе на этапе Гран-при во Франции
RT на русском 11:17
Гаджеты
Xiaomi сбросила цену на флагманский Redmi в преддверии анонса нового
В сети появилась информация о том, что Xiaomi решила устроить аттракцион невиданной щедрости, достаточно заметно снизив цену на флагманский смартфона своего суббренда — Redmi K20 Pro.
Ferra 12:40
Армия и оружие
Военные НАТО пожаловались на преследование русскими
Русские преследуют семьи военных НАТО, которые несут службу в Прибалтике. Об этом сообщает Jyllands-Posten.
Lenta.ru 12:48
Политика
Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»
Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».
Lenta.ru вчера в 12:46
Гаджеты
Пользователей Android предупредили о новом вирусе
Специалисты по кибербезопасности из компании Symantec предупредили о распространении нового вируса Xhelper, поражающего устройства под управлением операционной системы Android.
Взгляд.ру вчера в 21:53
Политика
Депутат Рады расплакалась на заседании
РИА Новости 03:37
Армия и оружие
Kresy (Польша): США хотят выполнять свои обязательства в отношении стран Балтии руками польской армии (Kresy.pl)
Какой американские аналитики видят роль польской армии В упомянутом докладе говорится, что россияне должны осознавать: "за неспровоцированную агрессию против НАТО им придется заплатить высокую цену, в том числе они могут лишиться Калининградской области".
ИноСМИ 11:07
Космос
Ракету «Протон-М» отправили на Байконур
Ракета-носитель "Протон-М" и разгонный блок ДМ-03 для запуска российского метеорологического спутника "Электро-Л" №3 отправлен на Байконур.
ТАСС 02:15
Экономика
Сбербанк запустит ипотеку для покупателей новостроек со ставкой 1%
Сбербанк запустит новое предложение для застройщиков и покупателей квартир в новостройках.
РБК 04:26
Политика
Григорий Лепс объявлен персоной нон-грата в Латвии
Певца Григория Лепса объявили в Латвии персоной нон-грата. Певцу запретили въезд в страну.
BFM.ru 10:03
Происшествия
Мужчина убил ребенка в детсаду в Нарьян-Маре
В Нарьян-Маре задержан мужчина, подозреваемый в убийстве ребенка во время тихого часа в детском саду, сообщает пресс-служба СК РФ.
Интерфакс вчера в 09:03
Кино
Трейлер сериала «Ведьмак» с Генри Кавиллом появился в Сети
Британский артист Генри Кавилл обнародовал на своей странице в соцсети Instagram официальный трейлер сериала Netflix "Ведьмак".
Народные новости вчера в 22:14
Экономика
Правительство внесло в Госдуму законопроект о защите инвестиций
Правительство внесло в Госдуму итоговую версию законопроекта о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), вызвавшего многочисленные споры.
РБК 12:22
Армия и оружие
Путин: корвет «Гремящий» оснастят гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
Командир «Гремящего» Роман Довгайлов на главном командном пункте корабля обратил внимание президента на место на носу корвета, где расположены пусковые контейнеры «Калибров», и отметил, что в перспективе там могут быть размещены ракеты «Циркон».
ТК Звезда вчера в 12:22
Политика
Зеленского в Тернополе пропустили через «коридор позора»
Президенту Украины Владимиру Зеленскому во время официального визита в Тернополь устроили «коридор позора» у здания местной областной администрации.
Lenta.ru 11:13
Политика
Путин обсудит вопросы профобразования на телемосте с WorldSkills
Президент России Владимир Путин обсудит вопросы профессионального образования в ходе телемоста с WorldSkills Hi-Tech.
Известия 08:35
Общество
Актриса Кристина Асмус потребует компенсации за свое фото на надгробье
Разъясняется: поводом стала находка на выставке похоронных услуг "Некрополь" на ВДНХ - изображение актрисы обнаружилось на одной из надгробных плит.
Российская газета 10:26
Транспорт
Названа максимальная стоимость проезда по трассе Москва — Казань
Ведомство предложило построить трассу не до Казани, а до Владимира, и вместе с этим реконструировать существующую трассу М7 Москва - Уфа.
Газета.Ru 11:20