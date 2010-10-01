РПЛ
Sportbox.RUРозетти оценил адаптацию системы видеопомощи арбитрам в РПЛ
Глава судейского комитета УЕФА Роберто Розетти ответил на вопросы журналистов и представителей клубов по теме работы системы видеопомощи арбитрам (VAR) в футболе.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 20:51, Ашберн
Шоу-бизнес
Михалкова впервые показала лицо сына от Гигинеишвили
Телепрограмма вчера в 05:17
Гаджеты
Samsung начала производство недорого бестселлера Galaxy A51
Как выяснили инсайдеры, Samsung уже начала производство недорого бестселлера Galaxy A51, сборка которого осуществляется на предприятии в Индии.
Astera 11:08
Происшествия
Директора Физического института РАН задержали по делу о контрабанде
Директор Физического института имени Лебедева РАН (ФИАН) Николай Колачевский был задержан 30 октября в связи с делом в хищении.
Индикатор вчера в 06:03
Происшествия
Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете
РБК 30 октября в 13:30
Армия и оружие
Из сектора Газа выпустили десять ракет по Израилю
РИА Новости 18:47
Шоу-бизнес
После скандала в Самаре у Билана выросло число корпоративов
Появились и некоторые бонусы от произошедшего – выросло некоторое число подписчиков и фанатов, а главное – странным образом выросло число корпоративов.
Телепрограмма 19:47
Футбол
«Сочи» хочет арендовать полузащитника «Зенита»
Сообщается, что "Зенит" готов отпустить Краневиттера, при этом сам игрок хотел бы отработать свой контракт с "сине-бело-голубыми" до конца.
Soccer.ru 18:14
Общество
Минтруд предложил упростить порядок назначения и выплаты пенсий
Минтруд планирует упростить для граждан порядок назначения и выплат пенсий, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 11:15
Политика
Суд Израиля приостановил экстрадицию россиянина Буркова в США
Семья осужденной в РФ за наркотики израильтянки Наамы Иссахар подала петицию в Высший суд справедливости Израиля против утвержденной министром юстиции еврейского государства экстрадиции в США содержащегося в израильской тюрьме по американскому запросу с 2015 года россиянина Алексея Буркова.
ТАСС вчера в 19:52
Фигурное катание
Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции
Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.
Российская газета 15:21
Политика
Захарова: США вывозят из Сирии нефть на десятки миллионов долларов
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала во время брифинга, что США незаконно вывозят из Сирии нефть на 30 миллионов долларов в месяц, передает ТАСС.
Аргументы и Факты 08:38
Технологии
Apple запустила собственную стриминговую платформу
Корпорация Apple в пятницу запустила собственную стриминговую платформу Apple TV+.
Реальное время 06:02
Политика
МИД Украины вызвал посла Франции из-за заявления Макрона
Министерство иностранных дел Украины пригласило посла Франции, чтобы он разъяснил слова французского президента Эммануэля Макрона касательно "украинских банд", заявил в пятницу пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.
РИА Новости 16:42
Происшествия
На золотом руднике в Магаданской области произошел пожар
Пожар произошел на золоторудной шахте в Магаданской области, из нее эвакуировали 15 человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
РБК 10:47
Происшествия
Опубликовано видео с места убийства экс-мэра Киселевска
Оперативное видео с места убийства экс-мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева опубликовал 1 ноября Следственный комитет России.
REGNUM 02:27
Кино
Бекмамбетов считает, что BadComedian мешает людям смотреть кинокартины
Народные новости 04:27
Общество
Синоптики пообещали россиянам теплую зиму
Роман Вильфанд пояснил, что в этом году синоптики ожидают небольших положительных аномалий, которые принято отмечать на карте долгосрочного прогноза розовым цветом.
Коммерсантъ 10:34
Кино
Новый «Терминатор» 2019 со Шварценеггером стартовал в прокате
Официальное название фильма – «Terminator: Dark Fate» («Терминатор: Темные судьбы»), хотя в российском прокате он вышел под названием «Терминатор 6: Феникс».
VN.RU 30 октября в 23:18
Игры
Rockstar выпустила релизный трейлер PC-версии Red Dead Redemption 2
News.ru вчера в 10:50
Единоборства
Сергей Ковалев оказался тяжелее Альвареса
В ночь со 2 на 3 ноября в Лас-Вегасе пройдет бой за звание чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBO между россиянином Сергеем Ковалевым и мексиканцем Саулем Альваресом.
Вести.Ru 19:14
Политика
Фото Зеленского и Столтенберга рассмешило пользователей соцсетей
Пользователи сети посмеялись над совместной фотографией президента Украины Владимира Зеленского и генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, сообщает РИА Новости.
Газета.Ru 01:44
Футбол
Чалов вызван в молодежную сборную России
Тренерский штаб молодежной сборной России определился с составом на отборочные матчи Евро-2021 с Латвией и Сербией.
Нева Спорт 06:15
Армия и оружие
Армия Украины провела ракетные стрельбы на границе с Крымом
Украина успешно провела первый день учений на полигоне Ягорлык в Херсонской области с привлечением подразделений зенитно-ракетных войск.
REGNUM 08:23
Интернет
Huawei в России вложит 10 млн долл в платформу приложений
Китайская технологическая компания Huawei планирует инвестировать в России более 10 млн долл в развитие экосистемы Huawei Mobile Services и поддержку разработчиков приложений для нее, сообщает vc.ru.
TelecomDaily 14:13
Политика
В «Нафтогазе» нашли «серьезный аргумент» в переговорах с Россией
После принятия закона о выделении украинской газотранспортной системы (ГТС) из "Нафтогаза" Киев может получить "серьезный аргумент" в трехсторонних переговорах о транзите российского газа.
РИА Новости 18:23
Путешествия
Рекордное число туристов посетило Чернобыль из-за сериала от HBO
Телеканал 360° 15:24
Общество
Налог для самозанятых введут по всей России с июля 2020 года
Специальный налоговый режим для самозанятых россиян будет распространен на всю страну с 1 июля 2020 года. Об этом заявили в Минфине России.
Известия 06:13