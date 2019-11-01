Футбол
Soccer.ruРозетти прокомментировал внедрение VAR в российскую Премьер-Лигу
Глава судейского комитета УЕФА Роберто Розетти поделился мнением о внедрении системы VAR в матчи российской Премьер-Лиги в текущем сезоне.
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Политика
Путин обсудит вопросы профобразования на телемосте с WorldSkills
Президент России Владимир Путин обсудит вопросы профессионального образования в ходе телемоста с WorldSkills Hi-Tech.
Известия 08:35
Общество
Минтруд хочет упростить порядок назначения и выплаты пенсий
Минтруд РФ хочет упростить для граждан порядок назначения и выплат пенсий, исключив для предоставления в ПФР ряд документов, сообщается на сайте министерства.
РИА Новости 11:15
Наука
Ученые нашли способ пожилым людям избежать проблем с памятью
Оказалось, что у таких людей риски ухудшения памяти снижаются на 32%. Невероятный длительный эксперимент продолжался целых 70 лет.
Независимый публицист вчера в 12:18
Происшествия
Отставной генерал милиции задержан за подготовку убийства
Генерал-майор милиции в отставке, экс-начальник Западного УВД на транспорте Александр Туривненко задержан по подозрению в подготовке заказного убийства жены своего умершего брата.
BFM.ru вчера в 13:41
Происшествия
SSJ-100 готовится к экстренной посадке в Тюмени из-за отказа двигателя
Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Ямал", совершающий рейс Тюмень - Санкт-Петербург, готовится к экстренной посадке из-за отказа одного из двигателей.
ТАСС 10:57
Технологии
Google купила производителя фитнес-трекеров Fitbit за $2,1 млрд
Как и предполагалось, интернет-гигант Google заключил сделку по приобретению компании Fitbit, известного разработчика носимых устройств для фитнеса и здоровья.
3DNews 10:17
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей
RT на русском 09:20
Общество
Кристина Асмус требует компенсации за свое фото на надгробии
Актриса Кристина Асмус требует извинений и компенсации за свое фото на надгробном камне.
BFM.ru 10:53
Единоборства
Боксер Ковалев получит 3 млн долларов за бой с Альваресом
Российский боксер Сергей Ковалев получит 3 миллиона долларов в качестве гонорара за поединок с мексиканцем Саулем Альваресом.
РЕН ТВ 05:06
Космос
Американскую связь на российском сегменте МКС заменят на отечественную
Американские средства связи на российском сегменте Международной космической станции (МКС) с 2020 года будут заменены на оборудование отечественного производства.
REGNUM вчера в 21:56
Происшествия
Шахта лифта обрушилась в жилом доме в центре Москвы
В Москве на Большой Сухаревской улице в результате пожара обрушилась шахта лифта в одном из жилых домов.
Lenta.ru 09:13
Армия и оружие
Директор СВР дал оценку сообщениям о гибели аль-Багдади
Генетического материала, подтверждающего ликвидацию американскими военными главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади, нет, поэтому Москва не может говорить об этом "со стопроцентной уверенностью", объяснил ТАСС директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.
Газета.Ru 09:11
Культура
Звезда «Сверхъестественного» выбрал костюм «Бэтмена» на Хэллоуин
Одежда «Черного рыцаря» невероятно подошла Дженсену Эклсу, и, возможно, создателям нового фильма о «Бэтмене» стоит выбрать именно на его на роль «Человека - летучей мыши», вместо Роберта Паттинсона.
ГЛАС.RU 08:18
Происшествия
Арестован подозреваемый в убийстве ребёнка в детсаду Нарьян-Мара
Суд заключил под стражу подозреваемого в убийстве мальчика в детском саду Нарьян-Мара, сообщается на сайте Следственного комитета России.
РИА Новости 05:29
Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию придет зима
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в России температура зимой установится в районе или выше климатической нормы.
Капитал страны 09:12
Политика
В Кремле ответили на призыв Украины выплатить репарации за Донбасс
В Кремле считают неудачным заявление украинского министра инфраструктуры Владислава Криклия, который отметил, что Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации.
RT на русском 08:25
Гаджеты
Samsung начала производство недорого бестселлера Galaxy A51
Как выяснили инсайдеры, Samsung уже начала производство недорого бестселлера Galaxy A51, сборка которого осуществляется на предприятии в Индии.
Astera 11:08
Политика
Латвия объявила Григория Лепса персоной нон грата
Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич включил российского певца Григория Лепса в список лиц, которым запрещен въезд в страну.
РИА Новости 11:10
Политика
Американцев удивила перевозка Су-34 по трассе под Воронежем
Минобороны РФ провело буксировку истребителей Су-34 в Воронеж из Бутурлиновки на собственных шасси этих самолётов без использования специального транспорта, что вызвало удивление у американского издания The Aviationist.
Life.ru вчера в 15:19
Авто
Названа дата появления внедорожника GAC GS8 в России
Китайский автопроизводитель GAC Motor со штаб-квартирой в Гуанчжоу назвал дату появления GAC GS8 в России.
Автоновости дня 11:16
Экономика
Медведев поручил уравнять НДФЛ для иностранцев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил профильным министерствам и ведомствам до 12 марта 2020 года внести законопроект о снижении ставки НДФЛ с 30 до 13% для налоговых нерезидентов и уравнять их, таким образом, с резидентами.
News.ru 29 октября в 11:50
Политика
Свидетель по делу MH17 рассказал, как его допрашивали представители ЕС
Бывший командир одного из подразделений противовоздушной обороны Донецкой Народной Республики Владимир Цемах, которого украинские власти считают одни из ключевых свидетелей по делу о гибели рейса MH17 летом 2014 года в Донбассе, рассказал о допросе, который учинил ему евросоюзные следователи, когда его незаконно держали в украинской тюрьме.
REGNUM 11:25
Общество
Минтранс отменил приказ о переводе вагонов на кассетные подшипники
Министерство транспорта отменило приказ о переводе всех грузовых вагонов на кассетные подшипники вместо более распространенных роликовых.
РБК 11:11
Экономика
ПФР прогнозирует рост пенсий на 18% за три года
В проект бюджета Пенсионного фонда заложено положение о росте пенсии выше инфляции, за три года она вырастет на 18%.
RT на русском 30 октября в 06:31
Шоу-бизнес
Навка подтвердила тяжелую болезнь Заворотнюк
Олимпийская чемпионка Татьяна Навка направит все деньги, собранные от показа своего ледового шоу «Аленький цветочек» 10 ноября в ДС «Мегаспорт» в поддержку актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с раком.
Росбалт 08:02
Транспорт
Минтранс подготовил поправки в ПДД для электросамокатов и гироскутеров
Минтранс опубликовал поправки в правила дорожного движения, регулирующие движение на электросамокатах, гироскутерах, мотоколесах и сигвеях.
Ведомости 06:33
Фигурное катание
Самарин стал вторым в короткой программе на этапе Гран-при во Франции
RT на русском 11:17