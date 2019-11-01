Глава судейского комитета УЕФА Роберто Розетти поделился мнением о внедрении системы VAR в матчи российской Премьер-Лиги в текущем сезоне.

Армия и оружие СМИ Финляндии: российские средства РЭБ показали свою мощь на Украине С другой стороны, украинские спутниковые каналы связи почти не пострадали, возможно, потому, что они работают в тех же диапазонах, что и российские.

Общество Экс-палач Бутырки заявил, что казнить людей не страшно Бывший сотрудник Бутырского следственного изолятора, исполнявший смертные приговоры, рассказал, что казнить людей не так уж и страшно.

Хоккей «Авангард» обыграл «Амур» и прервал серию из трех поражений в КХЛ Омский "Авангард" со счетом 3:2 обыграл хабаровский "Амур" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Шоу-бизнес Навка подтвердила тяжелое заболевание Заворотнюк Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка сделала официальное заявление о ситуации с Анастасией Заворотнюк.

Общество В Гидрометцентре прогнозируют «розовую зиму» в России В России ожидается «розовая зима», по температуре зимние месяцы будут преимущественно около и выше нормы.

ЖКХ Россиянам могут разрешить не платить за некачественные услуги ЖКХ Депутат Госдумы Василий Власов выступил с предложением освободить россиян от необходимости оплаты услуг ЖКХ ненадлежащего качества.

Происшествия SSJ-100 с отказавшим двигателем сел в Тюмени Пассажирский самолет Superjet-100 успешно приземлился в аэропорту Тюмени, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

Политика Путин призвал прекратить споры России и Украины по газу Президент России Владимир Путин в начале октября заявил, что Москва готова подписать с Украиной контракт по газу, если она до конца года имплементирует европейское законодательство.

Политика В Тернополе Зеленского встретили протестами и криками «Позор» В какой-то момент разговор зашел об акциях, которые прошли на Украине после подписания "формулы Штайнмайера".

Общество Верховный суд РФ ликвидировал движение «За права человека» Ранее Минюст направил в Верховный суд России иск о ликвидации движения за неоднократные нарушения законодательства.

Авто Некоторым российским водителям установят штрафы с 1 ноября Некоторых российских водителей с 1 ноября 2019 года ждет довольно серьезное изменение в работе.

Шоу-бизнес Михалкова впервые показала лицо сына от Гигинеишвили Младшая дочь Никиты Михалкова Надежда никогда не показывала лиц своих детей, шестилетнего Ивана и восьмилетней Нины.

Шоу-бизнес Косметолог раскрыла секрет омоложения Пугачевой Секрет резкого омоложения примадонны российской эстрады раскрыла косметолог Татьяна Брызгалкина.

Политика Киев хочет заставить Россию платить за восстановление Донбасса Министр транспорта и инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Киев не планирует тратить деньги на восстановление Донбасса после окончания войны и намерен заставить платить за это Москву.

Транспорт Одобрено строительство трассы Москва — Казань По словам собеседников издания, строительство четырехполосной трассы разбили на этапы: из Москвы до Владимира и обход Казани планируется построить до конца 2024 года, а срединный участок — к 2027.

Технологии «Бука» начала продавать в России цифровые версии игр Nintendo Ранее «Бука» продавала через shop.buka.ru лишь игры для платформ Nintendo в физическом виде, на картриджах.

Происшествия Суд истребовал материалы проверки СК по делу журналиста Голунова «Суд постановил истребовать материалы проверки по факту сообщения о преступлении и назначить заседание суда на 11 ноября», — огласила вердикт судья.

Футбол Черчесов назовет состав сборной России 5 ноября Главный тренер сборной России Станислав Черчесов озвучил, в какой срок назовет фамилии тех игроков, которые будут вызваны на заключительные матчи национальной команды в квалификации Евро-2020.

Шоу-бизнес Шнуров усомнился в чувствах Собчак к мужу Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров признался, что не испытывает к телеведущей Ксении Собчак негативных эмоций, однако удивлен, что она «шлет поцелуйчики» ему, а не своему мужу.

Культура Майк Шинода из Linkin Park написал песню для российского фильма Недавно, 31 октября, Майк Шинода опубликовал на своей странице в Instagram загадочные посты с цифрами «11.01.19» и строчками из новой песни.

Политика Путин обсудит вопросы профобразования на телемосте с WorldSkills Президент России Владимир Путин обсудит вопросы профессионального образования в ходе телемоста с WorldSkills Hi-Tech.

Спорт 20-летнюю футболистку сборной Ямайки убили из-за мобильного телефона По словам представителя столичной полиции, 20-летняя футболистка умерла в четверг вечером после спора из-за мобильного телефона.

Происшествия Подозреваемый в убийстве ребенка в детсаду Нарьян-Мара арестован Суд арестовал 36-летнего подозреваемого в убийстве ребенка в детском саду Нарьян-Мара.