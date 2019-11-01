Футбол
Soccer.ruРозетти прокомментировал внедрение VAR в российскую Премьер-Лигу
Глава судейского комитета УЕФА Роберто Розетти поделился мнением о внедрении системы VAR в матчи российской Премьер-Лиги в текущем сезоне.
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Армия и оружие
СМИ Финляндии: российские средства РЭБ показали свою мощь на Украине
С другой стороны, украинские спутниковые каналы связи почти не пострадали, возможно, потому, что они работают в тех же диапазонах, что и российские.
Военное обозрение 07:24
Общество
Экс-палач Бутырки заявил, что казнить людей не страшно
Бывший сотрудник Бутырского следственного изолятора, исполнявший смертные приговоры, рассказал, что казнить людей не так уж и страшно.
Life.ru 15:14
Хоккей
«Авангард» обыграл «Амур» и прервал серию из трех поражений в КХЛ
Омский "Авангард" со счетом 3:2 обыграл хабаровский "Амур" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ТАСС Спорт 15:02
Фигурное катание
Косторная разочарована оценками короткой программы на Гран-при Франции
Sportbox.RU 15:16
Шоу-бизнес
Навка подтвердила тяжелое заболевание Заворотнюк
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка сделала официальное заявление о ситуации с Анастасией Заворотнюк.
Московский Комсомолец 09:03
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют «розовую зиму» в России
В России ожидается «розовая зима», по температуре зимние месяцы будут преимущественно около и выше нормы.
RT на русском 08:02
ЖКХ
Россиянам могут разрешить не платить за некачественные услуги ЖКХ
Депутат Госдумы Василий Власов выступил с предложением освободить россиян от необходимости оплаты услуг ЖКХ ненадлежащего качества.
REGNUM 09:08
Происшествия
SSJ-100 с отказавшим двигателем сел в Тюмени
Пассажирский самолет Superjet-100 успешно приземлился в аэропорту Тюмени, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник.
Газета.Ru 11:21
Культура
На ТНТ показали пародию на Владимира Соловьева
Discover24 вчера в 03:21
Политика
Путин призвал прекратить споры России и Украины по газу
Президент России Владимир Путин в начале октября заявил, что Москва готова подписать с Украиной контракт по газу, если она до конца года имплементирует европейское законодательство.
Lenta.ru 30 октября в 14:54
Политика
В Тернополе Зеленского встретили протестами и криками «Позор»
В какой-то момент разговор зашел об акциях, которые прошли на Украине после подписания "формулы Штайнмайера".
Газета.Ru 15:00
Общество
Верховный суд РФ ликвидировал движение «За права человека»
Ранее Минюст направил в Верховный суд России иск о ликвидации движения за неоднократные нарушения законодательства.
Интерфакс 08:04
Авто
Некоторым российским водителям установят штрафы с 1 ноября
Некоторых российских водителей с 1 ноября 2019 года ждет довольно серьезное изменение в работе.
Общественная электронная газета 02:24
Шоу-бизнес
Михалкова впервые показала лицо сына от Гигинеишвили
Младшая дочь Никиты Михалкова Надежда никогда не показывала лиц своих детей, шестилетнего Ивана и восьмилетней Нины.
Телепрограмма вчера в 05:17
Шоу-бизнес
Косметолог раскрыла секрет омоложения Пугачевой
Секрет резкого омоложения примадонны российской эстрады раскрыла косметолог Татьяна Брызгалкина.
ФАН вчера в 03:45
Политика
Киев хочет заставить Россию платить за восстановление Донбасса
Министр транспорта и инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Киев не планирует тратить деньги на восстановление Донбасса после окончания войны и намерен заставить платить за это Москву.
Свободная Пресса 03:26
Шоу-бизнес
Максим Фадеев заявил, что потерял на Наргиз 16 миллионов рублей
В выпуске YouTube-шоу «Алена, блин» Фадеев поделился подробностями расставания с певицей Наргиз Закировой.
Gorodovoy.spb.ru вчера в 11:19
Кино
Бекмамбетов выступил с критикой в адрес блогера BadComedian
NewInform вчера в 22:32
Транспорт
Одобрено строительство трассы Москва — Казань
По словам собеседников издания, строительство четырехполосной трассы разбили на этапы: из Москвы до Владимира и обход Казани планируется построить до конца 2024 года, а срединный участок — к 2027.
Lenta.ru вчера в 20:21
Технологии
«Бука» начала продавать в России цифровые версии игр Nintendo
Ранее «Бука» продавала через shop.buka.ru лишь игры для платформ Nintendo в физическом виде, на картриджах.
3DNews 14:24
Происшествия
Суд истребовал материалы проверки СК по делу журналиста Голунова
«Суд постановил истребовать материалы проверки по факту сообщения о преступлении и назначить заседание суда на 11 ноября», — огласила вердикт судья.
Известия 05:07
Футбол
Черчесов назовет состав сборной России 5 ноября
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов озвучил, в какой срок назовет фамилии тех игроков, которые будут вызваны на заключительные матчи национальной команды в квалификации Евро-2020.
Нева Спорт 05:02
Шоу-бизнес
Шнуров усомнился в чувствах Собчак к мужу
Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров признался, что не испытывает к телеведущей Ксении Собчак негативных эмоций, однако удивлен, что она «шлет поцелуйчики» ему, а не своему мужу.
Рамблер 06:20
Культура
Майк Шинода из Linkin Park написал песню для российского фильма
Недавно, 31 октября, Майк Шинода опубликовал на своей странице в Instagram загадочные посты с цифрами «11.01.19» и строчками из новой песни.
Globalcity.info 09:34
Политика
Путин обсудит вопросы профобразования на телемосте с WorldSkills
Президент России Владимир Путин обсудит вопросы профессионального образования в ходе телемоста с WorldSkills Hi-Tech.
Известия 08:35
Спорт
20-летнюю футболистку сборной Ямайки убили из-за мобильного телефона
По словам представителя столичной полиции, 20-летняя футболистка умерла в четверг вечером после спора из-за мобильного телефона.
Спорт-Экспресс 13:24
Происшествия
Подозреваемый в убийстве ребенка в детсаду Нарьян-Мара арестован
Суд арестовал 36-летнего подозреваемого в убийстве ребенка в детском саду Нарьян-Мара.
Аргументы и Факты 07:08
Общество
Сегодня вступил в силу закон о «суверенном Рунете»
Следующий шаг: положения о криптографической защите и национальной система доменных имен 1 мая президент России Владимир Путин подписал закон об устойчивом Рунете.
Pro Город Йошкар-Ола 08:00