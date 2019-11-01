Глава судейского комитета УЕФА Роберто Розетти поделился мнением о внедрении системы VAR в матчи российской Премьер-Лиги в текущем сезоне.

Политика МИД Украины вызвал посла Франции из-за слов Макрона Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Франции из-за слов французского президента Эммануэля Макрона об «украинских бандах» в стране.

Шоу-бизнес Оксана Воеводина впервые показала лицо сына Оксана Воеводина, являющаяся обладательницей титула «Мисс Москва», впервые показала лицо сына.

Политика Григорию Лепсу запретили въезд в Латвию МИД Латвии запретил российскому певцу Григорию Лепсу въезд на территорию республики.

Здоровье Врачи рассказали о первых признаках гормонального сбоя в организме По каким основным признакам распознать гормональный сбой человеческого организма, рассказали медики, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.

Фигурное катание Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.

Экономика ПФР прогнозирует рост пенсий на 18% за три года В проект бюджета Пенсионного фонда заложено положение о росте пенсии выше инфляции, за три года она вырастет на 18%.

Культура Британский телеканал показал мир «глазами Путина» Британский телеканал Channel 4 вечером 30 октября показал программу «Мир глазами Владимира Путина».

Здоровье В России отозвали сербский препарат от язвы с ранитидином Препарат сербского производства от язвенной болезни желудка "Ранитидин", содержащий опасное вещество, отзывают из обращения, говорится в информационном письме на сайте Росздравнадзора.

Политика Против Кличко возбудили уголовное дело на Украине Против мэра Киева Виталия Кличко было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в РБК-Украина.

Политика Лавров: Путин не видит себя укротителем гадюшника на Ближнем Востоке Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что президент России Владимир Путин, действуя на Ближнем Востоке, не видит себя "укротителем гадюшника".

Политика Рада обратилась к США с просьбой по поводу полка «Азов» Верховная рада Украины призвала конгресс США провести тщательное расследование в отношении полка «Азов» перед тем, как включать его в список террористических организаций.

Здоровье В Чернигове госпитализированных с гепатитом стало больше Число госпитализированных в результате вспышки вирусного гепатита «А» в черниговской школе №7 выросло до 23 человек.

Финансы Госдолг США достиг рекордной отметки в $23 трлн Государственный долг США достиг рекордной отметки в $23 трлн, свидетельствуют данные американского Минфина.

Единоборства Макгрегор потребовал от UFC пояс «самого жесткого ублюдка» Боец смешанных единоборств Конор Макгрегор потребовал от UFC сделать ему личный пояс «самого жесткого ублюдка».

Гаджеты IPhone 12 станет революционным обновлением дизайна Apple За последние годы смартфоны новой линейки IPhone 12 станут самым крупным обновлением дизайна продукции компании Apple.

Единоборства Боксер Ковалев не уложился в вес перед боем с Альваресом Отмечается, что чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации в весовой категории до 79,38 кг Ковалев не смог уложиться в вес перед поединком против мексиканского бойца.

Общество Синоптики пообещали россиянам теплую зиму Роман Вильфанд пояснил, что в этом году синоптики ожидают небольших положительных аномалий, которые принято отмечать на карте долгосрочного прогноза розовым цветом.

Армия и оружие Из сектора Газа выпущена ракета по Израилю Сегодня вечером палестинские радикалы из сектора Газа выпустили ракету по Израилю.

Культура Майкл Джексон вновь возглавил список самых богатых мертвецов Скончавшийся летом 2009-го американский "король поп-музыки" Майкл Джексон продолжает оставаться самым преуспевающим музыкантом из числа усопших деятелей культуры.

Общество На сколько вырастут тарифы ЖКХ в 2020 году Предел для Подмосковья – увеличение платы на 4,1%, Санкт-Петербурга - 3,8%. Средний размер платы за услуги ЖКХ в Москве во втором полугодии 2020 года вырастет не более чем на 5%. При этом в первом полугодии 2020 года плата индексироваться не будет.

Происшествия Британская полиция назвала погибших в грузовике 39 человек вьетнамцами Помощник начальника полиции графства Эссекс, Англия, Тим Смит рассказал, что найденные в грузовике 39 человек были вьетнамцами.

Общество На Сахалине создадут министерство по эффективному управлению регионом В Сахалинской области появится министерство по эффективному управлению регионом.

Армия и оружие Лавров назвал аль-Багдади порождением США Глава российского МИД Сергей Лавров назвал лидера террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакр аль-Багдади "порождением США", об этом он заявил в интервью программе "Международное обозрение" на канале "Россия 24".

Транспорт Трассу Москва—Казань планируют построить к 2027 году Напомним, в сентябре газета «Ведомости» со ссылкой на источник в Минтрансе сообщила, что трассу Москва—Казань могут полностью достроить в 2027 году.