Футбол

Soccer.ruSoccer.ruРозетти прокомментировал внедрение VAR в российскую Премьер-Лигу

Глава судейского комитета УЕФА Роберто Розетти поделился мнением о внедрении системы VAR в матчи российской Премьер-Лиги в текущем сезоне.
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