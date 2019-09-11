РПЛ

Матч ТВМатч ТВРозетти удивлен ситуацией вокруг футбольных арбитров в России

Старший офицер УЕФА по вопросам судейства Роберто Розетти выразил недоумение попыткой российских клубов вмешаться в работу судейского департамента РФС.
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УЕФА: Розетти не обсуждал с Егоровым давление со стороны клубов РПЛ

РИА Новости10:06

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Sportbox.RUвчера в 03:22

Инспектор УЕФА выразил беспокойство по поводу судейских скандалов в РПЛ

Газета.Ruвчера в 03:19

Офицер УЕФА выразил беспокойство по поводу cкандалов вокруг судей РПЛ

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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 13:27, Вашингтон
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В четверг, 12-го сентября, глава России Владимир Путин в дагестанском селе Ботлих пообщается с участниками народного ополчения в период боевых действий в августе-сентябре 1999-го года и возложит венок к памятнику.
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Известная певица Пелагея прибыла в Сочи вместе с дочерью Таисией.
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Обвинение запросило шесть лет колонии для участника акции в Москве

Прокурор запросил шесть лет колонии для участника несанкционированной акции 3 августа в Москве Павла Устинова, которого обвиняют в применении насилия в отношении представителя правоохранительных органов.
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Переехавшие в Дагестан уроженки Чечни извинились за обращение к главе республики Рамзану Кадырову из-за отсутствия места для проживания.
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Костин предложил освободить бедных от налогов

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