РПЛ
Матч ТВРозетти удивлен ситуацией вокруг футбольных арбитров в России
Старший офицер УЕФА по вопросам судейства Роберто Розетти выразил недоумение попыткой российских клубов вмешаться в работу судейского департамента РФС.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 13:27, Вашингтон
Политика
Командир украинских моряков объяснил отказ стрелять в ответ в Керченском проливе
Командир первого дивизиона кораблей охраны рейда морского командования Украины Денис Гриценко, который вместе с другими 23 военнослужащими был задержан в Черном море в ноябре 2018 года, объяснил, почему отказался стрелять в ответ по российским пограничникам во время инцидента.
Lenta.ru 10:49
Космос
Первую в истории межзвёздную комету открыл крымчанин
Крымский астроном обнаружил первую в истории межзвёздную комету.
Крым 24 13:11
Политика
Президент Владимир Путин прилетел в Дагестан
В четверг, 12-го сентября, глава России Владимир Путин в дагестанском селе Ботлих пообщается с участниками народного ополчения в период боевых действий в августе-сентябре 1999-го года и возложит венок к памятнику.
Журналистская правда 07:10
Авто
Прототип BMW Concept 4 обрисовал купе четвёртой серии
Купе уже вовсю тестируется, а шоу-кар BMW Concept 4 показывает во Франкфурте, как может выглядеть новая двухдверка.
Драйв 10 сентября в 05:46
Политика
В ВТО подтвердили победу России в споре с Украиной
Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) подтвердил решение арбитража о победе России в споре с Украиной о пошлинах на нитрат аммония.
RT на русском 10:28
Происшествия
В Москве ревнивый муж застрелил жену
Вести.Ru 05:43
Общество
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании
Антициклон медленно покидает центральные регионы России.
Российская газета вчера в 22:00
Кино
Опубликовано видео превращения Анджелины Джоли в Малефисенту
YouTube-канал Disney опубликовал видео превращения Анджелины Джоли в Малефисенту для предстоящего фильма.
ИнфоСМИ вчера в 13:25
Шоу-бизнес
Пелагея снялась на пляже с дочерью и позвала всех купаться
Известная певица Пелагея прибыла в Сочи вместе с дочерью Таисией.
Московский Комсомолец 06:51
Финансы
Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян
Финансовые организации уже давно хотят получать информацию из БКИ без согласия заемщика.
Известия вчера в 18:34
Происшествия
Обвинение запросило шесть лет колонии для участника акции в Москве
Прокурор запросил шесть лет колонии для участника несанкционированной акции 3 августа в Москве Павла Устинова, которого обвиняют в применении насилия в отношении представителя правоохранительных органов.
RT на русском 11:53
Общество
Чеченки извинились перед Кадыровым за просьбу предоставить им жилье
Переехавшие в Дагестан уроженки Чечни извинились за обращение к главе республики Рамзану Кадырову из-за отсутствия места для проживания.
Lenta.ru 09:04
Футбол
«Спартак» подал заявление на известного фаната ЦСКА за расизм
Телеканал 360° 12:39
Космос
В центре Млечного Пути обнаружены огромные пузыри
Международная группа астрофизиков рассмотрела одну из самых больших структур, когда-либо наблюдаемых в центре Млечного пути, – пару огромных радиоизлучающих «пузырей», которые расположились на расстоянии в сотни световых лет над и под центральной областью нашей галактики.
Научная Россия 05:55
Общество
Депутат упрекнул россиянок в пьянстве и суицидах их мужей
Ранее протоиерей Димитрий Смирнов упрекнул российских мужчин в слабости и назвал их национальной трагедией, а его коллега Всеволод Чаплин призвал увеличить мужчинам зарплату, чтобы женщинам не нужно было работать и они могли уделить все внимание детям.
Ruposters.ru 11:06
Политика
«Ценный свидетель» по делу MH17 вернулся на Украину
Ранее сообщалось, что "ценного свидетеля" по делу MH17 переквалифицировали в подозреваемые.
Газета.Ru 12:22
Экономика
ЦБ предлагает заморозить досрочные переводы пенсионных накоплений
Как заявил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, предлагается заморозить досрочные переводы накоплений минимум на три года.
ТАСС 07:38
Политика
Рада не приняла законопроект об отмене большинства актов СССР и УССР
Депутаты Верховной рады Украины не приняли законопроект №1075 «Об отмене действия актов СССР и УССР на территории Украины».
RT на русском 11:34
Общество
Школьников запретили выгонять с уроков из-за внешнего вида
В ведомстве напомнили о действующих актах, где прописано, что внешний вид и одежда учащихся должны соответствовать «общепринятым нормам делового стиля и носить светский характер».
9111.ru 11:53
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер находится в сознании в парижской больнице.
Известия вчера в 06:28
Футбол
Васину прооперировали колено в Германии
Защитник ЦСКА Виктор Васин выбыл из строя на неопределенный срок. 30-летнего игрока сегодня прооперировали в одной из клиник Германии.
Sports.ru 11:31
Происшествия
СК попросил вернуть из суда дело томского подростка, защищавшего щенка
РИА Новости вчера в 12:39
Кино
Назван самый провальный фильм в истории кино
Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятым Disney в 2012 году.
Piter.tv 10 сентября в 09:53
Экономика
Костин предложил освободить бедных от налогов
Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин выступил на пленарной сессии Московского финансового форума с идеей освободить бедных от налогов.
BFM.ru 12:14
Здоровье
Врачи отказались отрезать «руки-базуки»
Врачи не берутся за операцию по удалению воспаленных мышц прославившегося «руками-базуками» россиянина Кирилла Терешина.
Lenta.ru 12:46
Общество
Места в очереди за iPhone 11 в Москве продаются за 400 тысяч
Российская газета вчера в 15:00
Общество
Аккаунт Симоньян в Facebook заблокировали
РИА Новости 11:22