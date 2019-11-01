Футбол
РИА НовостиРозетти: восемь стран готовятся внедрить VAR в следующем сезоне
Восемь стран готовятся в следующем сезоне начать использовать систему видеопомощи арбитрам (VAR), сообщил старший офицер УЕФА по вопросам судейства Роберто Розетти. В Москве в пятницу проходит семинар по внедрению VAR.
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Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин вернет в казну более 6 млрд рублей
Полковник ФСБ Кирилл Черкалин в ответ на исковые требования согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей.
Известия 07:58
Общество
Глава Гидрометцентра пообещал россиянам «розовую зиму»
По осадкам, добавил Вильфанд, зима будет близкой к обычным значениям, за исключением юга европейской территории России, где возможен дефицит осадков, и Таймыра и Западной Сибири, где, по предварительным данным, будет их избыток.
Интерфакс 06:38
Общество
Верховный суд ликвидировал движение «За права человека»
Верховный суд РФ в пятницу удовлетворил иск Минюста о ликвидации движения "За права человека", признав грубые и неустранимые нарушения оформления деятельности этой организации, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 07:59
Политика
Захарова назвала неумным заявление украинского министра о репарациях
«Если же термин был использован сознательно, то заявление не только неумное, но и экстремистское», — считает она.
РБК 07:51
Происшествия
В Минобороны опровергли данные о госпитализации военных в Забайкалье
В Минобороны РФ назвали вымыслом данные о якобы заболевании военнослужащих в Забайкалье из-за "нервного срыва".
РИА Новости 06:50
Происшествия
Мужчина зарезал ребенка в детсаду в Нарьян-Маре
В одном из детсадов Нарьян-Мара (Ненецкий автономный округ) 36-летний мужчина ножом зарезал шестилетнего мальчика во время «тихого часа».
Взгляд.ру вчера в 09:01
Фигурное катание
Фигуристки Загитова и Косторная выступят на этапе Гран-при во Франции
ТАСС Спорт вчера в 17:19
Политика
Асад назвал Трампа лучшим президентом за всю историю США
Президент Сирии Башар Асад в интервью гостелеканалам назвал главу США Дональда Трампа лучшим из американских лидеров за всю историю страны, поскольку он откровенно заявляет о своих целях, например о желании получить контроль над нефтяными месторождениями.
Life.ru вчера в 18:09
Музыка
Наргиз дала «пьяный» концерт в Уссурийске
Владивосток-Новости 29 октября в 21:52
Футбол
Состав сборной России объявят 5 ноября
5 ноября тренерский штаб сборной России по футболу планирует объявить состав команды на игры отборочного раунда Евро-2020, сообщает ТАСС.
ProstoProSport 06:11
Общество
С 1 ноября стало доступно приложение для оформления мелких ДТП
Интерфакс вчера в 20:22
Политика
МИД России потребовал вернуть домой летчика Ярошенко
Москва требует прекратить издевательства над российским летчиком Константином Ярошенко, который находится в американской тюрьме, и вернуть его на родину.
Известия 08:24
Игры
Mighty Magic: Era of Chaos — мобильное воплощение пошаговой стратегии от Ubisoft
Компания Ubisoft решила вернуть легендарную пошаговую стратегическую серию Might and Magic (права на неё принадлежат французам с 2003 года) в мобильном облике с рисованными мультяшными персонажами.
3DNews 07:08
Политика
Путин прокомментировал ужесточение наказания за ошибки врачей
Президент Российской Федерации Владимир Путин не исключает ужесточение наказания для врачей за ошибки при обследовании пациентов и назначении инвалидности.
Национальная служба новостей вчера в 06:44
Политика
Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»
Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».
Lenta.ru вчера в 12:46
Шоу-бизнес
Жена Джигана Оксана Самойлова ждет четвертого ребенка
Судя по всему, 31-летняя Оксана Самойлова и 34-летний Джиган надеются на рождение сына.
Paparazzi.ru вчера в 05:43
Политика
Депутат Рады расплакалась на заседании
РИА Новости 03:37
Транспорт
Названа максимальная стоимость проезда по трассе Москва — Казань
RT на русском 08:21
Происшествия
Обвиняемый в убийстве на детской площадке найден мертвым в СИЗО
Российская газета 05:41
Технологии
Apple запустила собственную стриминговую платформу
Американская компания Apple запустила свой видеосервис Apple TV+. Об этом сообщается на официальном сайте платформы.
РБК 08:10
Армия и оружие
«Рособоронэкспорт» продал вооружений на $11 млрд долларов в 43 страны
Сумма реализованных сделок составляет 11 миллиардов долларов, заявил генеральный директор компании Александр Михеев, подводя итоги работы предприятия.
ТК Звезда 08:17
Армия и оружие
Турецкий генерал заявил о неизбежности третьей мировой войны
Турецкий генерал-майор в отставке Осман Памукоглу опубликовал книгу «Третья мировая война», в которой выразил мнение, что новая война неизбежна.
RT на русском 04:46
Политика
В США приняли резолюцию о процедуре импичмента Трампа
В США члены Палаты представителей конгресса большинством голосов одобрили резолюцию об официальном начале процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа.
Pravda.Ru вчера в 12:41
Политика
В МИДе рассказали о невозможности в срок договориться с США по ДСНВ
Разработать полноценную замену Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) между США и Россией не успеют до истечения срока действия документа, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 07:14
Общество
Налог для самозанятых введут по всей России с июля 2020 года
Специальный налоговый режим для самозанятых с 1 июля 2020 года может распространиться на всю страну, сообщил Минфин.
РИА Новости 06:02
Общество
С Серебренникова не взяли подписку о невыезде
В ходе повторного процесса по делу Серебренникова прокуратура настаивала на мере пресечения в виде подписки о невыезде из-за опасения, что режиссер может скрыться от суда.
Газета.Ru 05:43
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк появился на публике впервые за два месяца
Муж актрисы Анастасии Заворотнюк Пётр Чернышёв впервые за два месяца появился на публике.
News.ru 06:13
Армия и оружие
Армия США решила сменить калибр патронов из-за России
Изменить калибр американцы решили из-за новых российских и китайских бронежилетов, которые пули в 5,56 мм могут не пробить.
Известия вчера в 20:14
Происшествия
Отставной генерал милиции задержан за подготовку убийства
Генерал-майор милиции в отставке, экс-начальник Западного УВД на транспорте Александр Туривненко задержан по подозрению в подготовке заказного убийства жены своего умершего брата.
BFM.ru вчера в 13:41
Общество
Цемах рассматривает возможность обращения в международные суды
Бывший командир одного из подразделений ПВО самопровозглашённой Донецкой народной республики Владимир Цемах заявил, что считает своё похищение украинскими спецслужбами терроризмом и рассматривает возможность обращения в связи с этим в международные суды.
RT на русском 08:25