Восемь стран готовятся в следующем сезоне начать использовать систему видеопомощи арбитрам (VAR), сообщил старший офицер УЕФА по вопросам судейства Роберто Розетти. В Москве в пятницу проходит семинар по внедрению VAR.

Розетти: восемь стран готовятся внедрить VAR в следующем сезоне

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