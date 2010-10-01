Религия

News.ruNews.ruРождественский сочельник встречают православные верующие

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Навечерие Рождества Христова или рождественский сочельник встречают в эту ночь православные верующие. Уже почти век Рождество празднуют Иерусалимская, Русская, Грузинская и Сербская православные церкви.
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Рождественский сочельник встречают православные верующие

News.ru18:03

Православные христиане встречают Рождественский сочельник

Life.ru18:43

Православные христиане отмечают Рождественский сочельник

NewInform17:20
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