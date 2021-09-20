Цены на гречку в магазинах впервые за 10 лет превысили ₽100 за килограмм

В августе 2021 года 1 кг гречки стоил в магазинах в среднем 102,5 руб. Последний раз цены превышали отметку 100 руб. за 1 кг лишь в 2011 году: в мае того года гречка дорожала до 112 руб. за 1 кг.