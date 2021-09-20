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Розничная цена на гречку впервые за десять лет превысила 100 рублей за килограмм

В августе стоимость 1 кг гречки в магазинах в среднем доходила до 102,5 руб.
Коммерсантъ
В прошлом 2020 году, поясняет издание, весной гречка подскочила в цене на фоне ажиотажного спроса в начале пандемии коронавируса.
ПРАЙМ
Гречка непрерывно дорожала с октября 2020-го.
РБК
В конце лета 2010 года поставщики гречки начали поднимать цены на крупу, поскольку из-за аномальной засухи ожидался низкий урожай.
РБК

С чего всё началось

Цены на гречку в магазинах впервые за 10 лет превысили ₽100 за килограмм
В августе 2021 года 1 кг гречки стоил в магазинах в среднем 102,5 руб. Последний раз цены превышали отметку 100 руб. за 1 кг лишь в 2011 году: в мае того года гречка дорожала до 112 руб. за 1 кг.
РБК23:00

Подробнее о событии

В России цена на гречку впервые за десять лет превысила 100 рублей
Ведомости02:42
Розничные цены на гречку обновили десятилетний максимум
Говорит Москва00:28
Официальный комментарий
Минсельхоз
"Минсельхоз оценивает запасы гречки как достаточные, возможность дефицита исключена. В текущем году посевные площади под гречихой были увеличены на 12,1% - до 975,9 тыс. га
ТАСС03:06
Розничная цена на гречку впервые за десять лет превысила 100 рублей за килограмм
Коммерсантъ01:31
Цены на гречку в магазинах впервые за 10 лет превысили 100 рублей за килограмм
Эхо Москвы01:04
Цена килограмма гречки впервые за 10 лет превысила отметку в 100 рублей
ПРАЙМ01:47
Росстат: цены на гречку побили десятилетний рекорд
URA.Ru23:42
Цены на гречку в магазинах впервые за 10 лет превысили ₽100 за килограмм
РБК23:00

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