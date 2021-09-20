КоммерсантъРозничная цена на гречку впервые за десять лет превысила 100 рублей за килограммВ августе стоимость 1 кг гречки в магазинах в среднем доходила до 102,5 руб.КоммерсантъВ прошлом 2020 году, поясняет издание, весной гречка подскочила в цене на фоне ажиотажного спроса в начале пандемии коронавируса.ПРАЙМГречка непрерывно дорожала с октября 2020-го.РБКВ конце лета 2010 года поставщики гречки начали поднимать цены на крупу, поскольку из-за аномальной засухи ожидался низкий урожай.РБКЧитать далееСвернутьДума ТВДума ТВDixiNewsRetail & LoyaltyЦарьградВесьмаThe Moscow PostМоллы.RuРидусREGNUMНТВZnak.comУралинформбюроВзгляд-инфоНациональная служба новостейПрофильКапитал страныС чего всё началосьЦены на гречку в магазинах впервые за 10 лет превысили ₽100 за килограммВ августе 2021 года 1 кг гречки стоил в магазинах в среднем 102,5 руб. Последний раз цены превышали отметку 100 руб. за 1 кг лишь в 2011 году: в мае того года гречка дорожала до 112 руб. за 1 кг.РБК23:00Подробнее о событииВ России цена на гречку впервые за десять лет превысила 100 рублейВедомости02:42Розничные цены на гречку обновили десятилетний максимумГоворит Москва00:28Официальный комментарийМинсельхоз"Минсельхоз оценивает запасы гречки как достаточные, возможность дефицита исключена. В текущем году посевные площади под гречихой были увеличены на 12,1% - до 975,9 тыс. гаТАСС03:06Розничная цена на гречку впервые за десять лет превысила 100 рублей за килограммКоммерсантъ01:31Цены на гречку в магазинах впервые за 10 лет превысили 100 рублей за килограммЭхо Москвы01:04Цена килограмма гречки впервые за 10 лет превысила отметку в 100 рублейПРАЙМ01:47Росстат: цены на гречку побили десятилетний рекордURA.Ru23:42Цены на гречку в магазинах впервые за 10 лет превысили ₽100 за килограммРБК23:00Показать ещёОценить1,8KПоделиться